Fájóan megdrágultak legolcsóbb új autók Magyarországon: 5,5 millió alatt szinte semmit sem kapni

Tényleg beütött Magyarországon a júliustól belendetett autódrágulás: a legolcsóbb hazai modellek toplistáján több kocsi is jelentősen megdrágult 3 hónappal ezelőtthöz képest. Korábbi interjúnkban Varjas Ádám, a Duna Autó kereskedelmi igazgatója arról beszélt, az új, EU-s szinten kötelezően előírt extrák emelik az autóárakat, és főképp a legkisebb, legegyszerűbb modelleket érinti ez drasztikusan. Így is lett, van olyan kisautó, ami egyetlen negyedév alatt 700, illetve 750 ezer forinttal drágult. Összességében a friss toplistánk szerint manapság már 5,5 millió alatt szinte nem lehet új autót vásárolni Magyarországon. Ami ennyibe belefér, az elég fapados.

Július elején lépett életben az úgynevezett GSR 2-es átállás az európai autóiparban, ez a rendelkezés mind a személyautók, mind a kishaszonjárműveknek a kötelezően beépítendő biztonsági szolgáltatásait, biztonsági felszereltségét írja elő, és az EU-n belül azóta csak olyan személyautót lehet forgalomba hozni, amely megfelel ezeknek.

Korábbi interjúnkban Varjas Ádám, a Duna Autó kereskedelmi igazgatója ennek kapcsán arról beszélt, hogy immár kötelező biztonsági előírás a személyautókban például a tolatókamerától kezdve a fáradtság érzékelőn és intelligens sebességszabályozón át még a sávtartó is, "illetve amit a legjobban fel szokott kapni a sajtó és a közvélemény, az az alkoholszonda-előkészítés". Azt a szakember is hozzátette: az új rendelet nyomán nem kérdés, júliustól drágulás élesedik a hazai kereskedésekben is.

Azok jócskán megérezhetik, akik az alsó, kis kategóriát keresik, és ezeknél is a belépő modelleket – ezekbe is viszonylag kevés extrát rendelnének, pont azért, hogy alacsonyan tudják tartani az árakat. Ők nagyobb áremelkedéssel fognak szembesülni emiatt. Nyilván, cserébe olyan plusz szolgáltatást kap az ügyfél, ami a biztonságát fogja szolgálni. De attól még a pénztárcát jobban meg kell nyitni

- magyarázta.

Ahogyan olvasóink megszokhatták, a Pénzcentrumon negyedévente összegyűjtjük, a mostani összeállításunk pedig az új kötelező extrák nyomán izgalmasnak ígérkezik, hiszen, ahogy az igazgató is kiemelte, a drágulás pont ezt a kategóriát érinti legjobban.

Ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon

Az első helyen továbbra is a Mitsubishi Space Star áll, amelynek ára május (és egyben hosszú idő) óta változatlanul legkevesebb 4 440 000 forint. Ennyiért az 1,2 literes, 71 lóerős MIVEC-motorral felszerelt változatot kaphatjuk meg, Entry felszereltséggel, fehér színben – a többi szín feláras. Azonban a legolcsóbb modellben nincs beépített audiorendszer, csak előkészítés, és a légkondicionáló sem tartozik az alapfelszereltséghez.

A Dacia Sandero most 5 499 000 forintba kerül kedvezményes listaáron, májusban ezért még legkevesebb 5 399 000 forintot kellett fizetni, sőt, februárban még a román márka kisautója volt a második, 4 999 000 forintos akkori árával - most is ez az ezüstérmes, de már drágább. Ezt követi a Fiat 500-as, amelynél még mindig tart az 5 500 500 forintos akció - az alapfelszereltségű 312.0QH.1 70LE-s verzióra.

5 660 000 forintos alapárával a Fiat Panda a negyedik helyen áll a toplistán, ennyi pénzért már kapunk klímát, fáradtságfigyelőt, start-stop rendszert. Februárban ez még legkevesebb 6 280 000 forint volt. A 2025-ös modellévvel nagyot drágult a Hyundai i10-es, amely májusban még kicsivel 5 millió forint alatt volt elhozható (ezzel második helyen állt), viszont, ha valaki most szeretne rendelni a facelift utáni változatból, annak legkevesebb 5 749 000 forintot kell fizetni. Azaz 750 ezer forintot emeltek az árán, így visszaesett az ötödik helyre.

Alább néhány a korábbi gyűjtésekből, 2021-ből az "5+1 modell 3,7 millió alatt" című azért elég beszédes...

A Kia Picanto ára nem változott legutóbbi cikkünk óta, most is 5 799 000 forintba kerül a legolcsóbb változat, Gold felszereltséggel, ezzel ez a hatodik legolcsóbb új autó most Magyarországon. Ebben nincs holttérfigyelő, hátsó keresztirányú forgalomfigyelő, és LED-es fényszóró sem. De a tempomat és a 8 colos központi kijelző alapáras, telefontükrözést is tud.

Hetedik a Suzuki Ignis, amely 5 800 000 forinttól vásárolható meg, az új Swift viszont már nem tartja azt a hagyományt, hogy csak 30 ezer forinttal drágább ennél, immáron 6 130 000 forintba kerül kedvezményesen - ezzel a kilencedik. Így viszont a nyolcadik helyre odaért a Mitsubishi Colt, amely akciósan 5 999 000 forintba kerül. Ugyanannyiba, mint most kedvezményesen a Toyota Aygo X, amely májusban 6 240 000 forintért volt kapható legkevesebb. Nagyot drágult a Citroen C3-as, amely most legkevesebb 6 190 000 forintért rendelhető meg, ezzel tizedik a listánkon, májusban még legolcsóbb listaáron 5 490 000 forint volt. Itt 700 ezer forintos áremelés történt.

Kiszorult a toplistáról:

a Renault Clio, amely legutóbb 6 099 000 forintos alapárral volt rendelhető, ma már 6 349 000 forint a legolcsóbb ára.

Az Opel Corsa, ami 6 190 000 foint volt legutóbb, ma már 6 790 000 Ft-tól lehet megrendelni

A Hyundai i20, ami májusban 6 199 000 forintért volt kapható, a 2025-ös modellév katalógusa szerint immár legalább 6 649 000 forintért lehet megrendelni.

A Dacia Duster már legutóbb sem fért be, akkor 6 499 000 forinttól kezdődött, manapság is ennyibe kerül.

Érdekes még, hogy nagyot drágult február óta a Peugeot 208-as, akkoriban legkevesebb 6 490 000 forintba került, ma már a legolcsóbb változat (1.2 Benzin 75 BVM5) nem is rendelhető meg, csak a 1.2 Benzin 100 BVM6-os verzió erősebb motorral és 6 sebességes váltóval, kereken 8 millió forintért az árlista szerint.

Ennyibe kerülnek Magyarország kedvenc autói

A legolcsóbb új autók mellett rendre azt is megnézzük, mennyibe kerülnek aktuálisan azok a modellek, amelyek vezetik a forgalomba helyezési rangsort. Júliusban a versenyt a Suzuki Vitara vezette 4685 forgalomba helyezéssel. Ez most minimum 7 790 000 forintért vehető meg, májusban is ugyanennyi volt.

Második helyen már jócskán lemaradva a Suzuki S-Cross áll, amiből 3598 darab állt forgalomba az első hét hónapban.Ez immár 8 250 000 forintért kapható, májusban 7 500 000 forintba került alapáron, de azóta jött egy modellfrissítés, ami áremelést is hozott.

Harmadik a Skoda Octavia 3542 forgalomba helyezéssel, ez most a hivatalos kalkulátor szerint legolcsóbban 9 598 570 forintért megrendelhető, ami jókora olcsósodás, hiszen májusban még 11 343 550 forintba került, februárban pedig 12,2 millió felett volt a kezdőára.

A negyedik Kia Ceed-ből 1927 állt forgalomba, erről csak februári adatunk van, akkor 8 149 000 forintba került, most pedig a hazai képviselet konfigurátora szerint kedvezményesen 8 549 000 forintért lehet megrendelni.

Az ötödik Nissan Quashqai 1922 forgalomba helyezésen állt július végén, ez egy új modell a toplistáinkon, először 3 hónapja került bele az összesítésbe. Májusban 9 849 000 forint volt a legkisebb, kedvezményes listaára és most is annyi.

