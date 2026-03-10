A NAV javasolja a gépjárműadó-kalkulátor használatát, amellyel már a határozat megérkezése előtt kiszámítható a fizetendő adó összege.
Megkongatták a vészharangot a szakértők: visszatérhet a korábbi rémálom a magyar benzinkutakra
Az éjfélkor életbe lépett üzemanyagárstop miatt a nagyobb kutakon literenként több mint 20 forintot is megspórolhattak azok az autósok, akik védett áron tankoltak. Az új szabályozás azonban csak a magyar rendszámú, magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik, és a kedvezményes árú üzemanyagot kizárólag közvetlenül a jármű tankjába lehet tölteni.
Az RTL Híradónak nyilatkozó szakértők szerint a kisebb benzinkutak komoly bajba kerülhetnek az intézkedés miatt, mert jelentős veszteséggel tudják csak értékesíteni az üzemanyagot. A kormány közben arról is döntött, hogy további készleteket szabadít fel, emellett csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját is.
A kormányrendelet új ársapkát vezetett be, hivatalos nevén védett végfogyasztói árat. A szabály szerint védett árú üzemanyagot csak magyar rendszámú és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járműbe lehet tankolni, a feltételek ellenőrzése pedig a benzinkutak dolgozóinak feladata. A rögzített árú üzemanyagot kizárólag a jármű tankjába szabad tölteni, kannába tankolni tilos. Aki nem felel meg ezeknek a feltételeknek, annak piaci árat kell fizetnie.
A MOL kútjainál a benzin piaci ára 619 forint, a gázolajé 639 forint volt, vagyis a különbség 24 forint literenként a védett árhoz képest. Egyes kisebb kutaknál ennél is jóval nagyobb, akár kétszeres vagy háromszoros eltérés alakult ki. Ezeket a vállalkozásokat pénzügyileg még erősebben sújtja a kormány döntése.
A piaci szereplők szerint sok kisebb kút akár be is zárhat, ha elfogy a néhány napra elegendő készletük. Úgy látják, a működésük azért válhat fenntarthatatlanná, mert minden eladott liter további veszteséget termel számukra. Az RTL által megszólaltatott szakértők szerint, ha a kiskereskedelmi adót is meg kell fizetniük, az körülbelül 15 forintos pluszterhet jelent literenként.
A helyzet azért is különösen érzékeny, mert a 2021 őszén bevezetett üzemanyagárstop idején is hasonló kritikák érték a kormányt, ráadásul akkor jelentős üzemanyaghiány is kialakult. Most a kabinet a stratégiai készletek felszabadítását is elrendelte.
Az RTL által megkérdezett szakértő szerint az ellátásbiztonság szempontjából kulcskérdés, hogy az ársapka mellett megéri-e továbbra is üzemanyagot behozni Magyarországra.
„A világ szeme úgymond a nagykereskedőkön lesz, azokon az importőrökön, akik üzemanyagot hoznak be és jelenleg komolyan kisegítik a magyar ellátást” – mondta Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu szakértője.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a tavaly októberi tűz óta a százhalombattai finomító csökkentett kapacitással működik. A MOL pozsonyi finomítója ezt nem tudja teljesen ellensúlyozni, mivel a Barátság kőolajvezeték leállása miatt oda sem érkezik orosz olaj.
Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője,
Már napok óta látszott, hogy a piac nem bírja tovább beavatkozás nélkül, maximalizálni kell az árakat.
A kormány rendkívüli bejelentésben reagált az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult nemzetközi olajár‑robbanásra.
A 95-ös benzin literenként 619, a gázolaj pedig 639 forintba kerül, a változás azonnal életbe lép a kutakon.
