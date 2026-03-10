2026. március 10. kedd Ildikó
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzemanyagárakat jelző totemoszlop a Mol töltőállomásán a fővárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltől lépett életbe. A benzin esetében a
Autó

Megkongatták a vészharangot a szakértők: visszatérhet a korábbi rémálom a magyar benzinkutakra

Pénzcentrum
2026. március 10. 20:10

Az éjfélkor életbe lépett üzemanyagárstop miatt a nagyobb kutakon literenként több mint 20 forintot is megspórolhattak azok az autósok, akik védett áron tankoltak. Az új szabályozás azonban csak a magyar rendszámú, magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik, és a kedvezményes árú üzemanyagot kizárólag közvetlenül a jármű tankjába lehet tölteni.

Az RTL Híradónak nyilatkozó szakértők szerint a kisebb benzinkutak komoly bajba kerülhetnek az intézkedés miatt, mert jelentős veszteséggel tudják csak értékesíteni az üzemanyagot. A kormány közben arról is döntött, hogy további készleteket szabadít fel, emellett csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kormányrendelet új ársapkát vezetett be, hivatalos nevén védett végfogyasztói árat. A szabály szerint védett árú üzemanyagot csak magyar rendszámú és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járműbe lehet tankolni, a feltételek ellenőrzése pedig a benzinkutak dolgozóinak feladata. A rögzített árú üzemanyagot kizárólag a jármű tankjába szabad tölteni, kannába tankolni tilos. Aki nem felel meg ezeknek a feltételeknek, annak piaci árat kell fizetnie.

Benzinárstop 2026: meddig tarthatnak ki Magyarország stratégiai üzemanyag-tartalékai?
EZ IS ÉRDEKELHET
Benzinárstop 2026: meddig tarthatnak ki Magyarország stratégiai üzemanyag-tartalékai?
A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt.

A MOL kútjainál a benzin piaci ára 619 forint, a gázolajé 639 forint volt, vagyis a különbség 24 forint literenként a védett árhoz képest. Egyes kisebb kutaknál ennél is jóval nagyobb, akár kétszeres vagy háromszoros eltérés alakult ki. Ezeket a vállalkozásokat pénzügyileg még erősebben sújtja a kormány döntése.

A piaci szereplők szerint sok kisebb kút akár be is zárhat, ha elfogy a néhány napra elegendő készletük. Úgy látják, a működésük azért válhat fenntarthatatlanná, mert minden eladott liter további veszteséget termel számukra. Az RTL által megszólaltatott szakértők szerint, ha a kiskereskedelmi adót is meg kell fizetniük, az körülbelül 15 forintos pluszterhet jelent literenként.

A helyzet azért is különösen érzékeny, mert a 2021 őszén bevezetett üzemanyagárstop idején is hasonló kritikák érték a kormányt, ráadásul akkor jelentős üzemanyaghiány is kialakult. Most a kabinet a stratégiai készletek felszabadítását is elrendelte.

Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
EZ IS ÉRDEKELHET
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet.

Az RTL által megkérdezett szakértő szerint az ellátásbiztonság szempontjából kulcskérdés, hogy az ársapka mellett megéri-e továbbra is üzemanyagot behozni Magyarországra.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

„A világ szeme úgymond a nagykereskedőkön lesz, azokon az importőrökön, akik üzemanyagot hoznak be és jelenleg komolyan kisegítik a magyar ellátást” – mondta Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu szakértője.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a tavaly októberi tűz óta a százhalombattai finomító csökkentett kapacitással működik. A MOL pozsonyi finomítója ezt nem tudja teljesen ellensúlyozni, mivel a Barátság kőolajvezeték leállása miatt oda sem érkezik orosz olaj.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
#autó #kormány #mol #gázolaj #jövedéki adó #benzinár #rendelet #üzemanyagár #benzinkutak #barátság kőolajvezeték #árstop

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:20
20:10
20:02
19:43
19:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
2026. március 10.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 10. kedd
Ildikó
11. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
4 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
3
4 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
4
4 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
5
1 napja
Itt a kormányzati bejelentés: azonnali hatállyal hatósági árat vezetnek be az üzemanyagokra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Recesszió
A gazdasági konjunktúra hanyatlása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 19:43
Nagyot csattant Németországon a közel-keleti válság: ebbe bele is bukhat a kormány?
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 18:44
Veszélyes titkokkal támadták az Egyesült Államokat: Vlagyimir Putyin olyat lépett, amire senki sem számított
Agrárszektor  |  2026. március 10. 19:03
Így kell metszeni a gyümölcsfákat, szőlőt tavasszal: ezt sokan elrontják