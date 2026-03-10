Megkongatták a vészharangot a szakértők: visszatérhet a korábbi rémálom a magyar benzinkutakra

Az éjfélkor életbe lépett üzemanyagárstop miatt a nagyobb kutakon literenként több mint 20 forintot is megspórolhattak azok az autósok, akik védett áron tankoltak. Az új szabályozás azonban csak a magyar rendszámú, magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik, és a kedvezményes árú üzemanyagot kizárólag közvetlenül a jármű tankjába lehet tölteni.

Az RTL Híradónak nyilatkozó szakértők szerint a kisebb benzinkutak komoly bajba kerülhetnek az intézkedés miatt, mert jelentős veszteséggel tudják csak értékesíteni az üzemanyagot. A kormány közben arról is döntött, hogy további készleteket szabadít fel, emellett csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját is.

A kormányrendelet új ársapkát vezetett be, hivatalos nevén védett végfogyasztói árat. A szabály szerint védett árú üzemanyagot csak magyar rendszámú és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járműbe lehet tankolni, a feltételek ellenőrzése pedig a benzinkutak dolgozóinak feladata. A rögzített árú üzemanyagot kizárólag a jármű tankjába szabad tölteni, kannába tankolni tilos. Aki nem felel meg ezeknek a feltételeknek, annak piaci árat kell fizetnie.

EZ IS ÉRDEKELHET Benzinárstop 2026: meddig tarthatnak ki Magyarország stratégiai üzemanyag-tartalékai? A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt.

A MOL kútjainál a benzin piaci ára 619 forint, a gázolajé 639 forint volt, vagyis a különbség 24 forint literenként a védett árhoz képest. Egyes kisebb kutaknál ennél is jóval nagyobb, akár kétszeres vagy háromszoros eltérés alakult ki. Ezeket a vállalkozásokat pénzügyileg még erősebben sújtja a kormány döntése.

A piaci szereplők szerint sok kisebb kút akár be is zárhat, ha elfogy a néhány napra elegendő készletük. Úgy látják, a működésük azért válhat fenntarthatatlanná, mert minden eladott liter további veszteséget termel számukra. Az RTL által megszólaltatott szakértők szerint, ha a kiskereskedelmi adót is meg kell fizetniük, az körülbelül 15 forintos pluszterhet jelent literenként.

A helyzet azért is különösen érzékeny, mert a 2021 őszén bevezetett üzemanyagárstop idején is hasonló kritikák érték a kormányt, ráadásul akkor jelentős üzemanyaghiány is kialakult. Most a kabinet a stratégiai készletek felszabadítását is elrendelte.

EZ IS ÉRDEKELHET Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet.

Az RTL által megkérdezett szakértő szerint az ellátásbiztonság szempontjából kulcskérdés, hogy az ársapka mellett megéri-e továbbra is üzemanyagot behozni Magyarországra.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

„A világ szeme úgymond a nagykereskedőkön lesz, azokon az importőrökön, akik üzemanyagot hoznak be és jelenleg komolyan kisegítik a magyar ellátást” – mondta Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu szakértője.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a tavaly októberi tűz óta a százhalombattai finomító csökkentett kapacitással működik. A MOL pozsonyi finomítója ezt nem tudja teljesen ellensúlyozni, mivel a Barátság kőolajvezeték leállása miatt oda sem érkezik orosz olaj.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán