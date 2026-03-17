Amikor az ember az iskolapadban ül, rengeteg dolgot tanul a világtörténelem fontos eseményeiről, jelentős csaták helyszíneiről, meghatározó uralkodókról és korszakokról. Egyes dátumok szinte örökre bevésődnek a diákok emlékezetébe. Az évek során azonban ez a tudás megfakulhat, ezért időnként érdemes felfrissíteni egy-egy történelmi kvíz segítségével. A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek márciushoz kapcsolódnak. Tedd próbára, mennyire emlékszel még a jelentős márciusi történésekre!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos márciusi történésekről! 1/10 kérdés Március 1-jén indult meg Budapesten a menetrend szerinti autóbuszközlekedés. Melyik évben? 1887 1915 1896 1933 Következő kérdés 2/10 kérdés Szintén március 1-jén történt, hogy kivonták Magyarországon az 1 és 2 forintos érméket. Melyik évben? 2005 2011 2002 2008 Következő kérdés 3/10 kérdés 1946. március 5-i beszédében Winston Churchill brit miniszterelnök először említi a vasfüggöny kifejezést, mely Európa hidegháborús kettéosztottságának politikai metaforája lett. Melyik ország nem tartozott az akkori keleti blokkhoz? Jugoszlávia Bulgária Románia Csehszlovákia Következő kérdés 4/10 kérdés 2002. március 6-án fogták el az egyik leghíresebb magyar sorozatgyilkost. Milyen néven vált ismertté? móri mészáros balástyai rém skálás gyilkos martfűi rém Következő kérdés 5/10 kérdés Március 9-én tartották a hirhedt népszavazást a tandíjról, vizitdíjról és kórházi napidíjról. Melyik évben? 2012 2016 2004 2008 Következő kérdés 6/10 kérdés Március 10-én bonyolították az első sikeres telefonhívást Alexander Graham Bell találmányával. Melyik évben? 1895 1822 1842 1876 Következő kérdés 7/10 kérdés 2020. március 11-én a WHO világjárványnak minősítette a Covid19 fertőzést, ugyanezen a napon a magyar kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki. Mikor jelentették az első eseteket Magyarországon? 2020. február 17-én 2020. április 10-én 2020. május 8-án. 2020. március 4-én Következő kérdés 8/10 kérdés 1990. március 12-én kezdték meg a kivonulást a szovjet csapatok Magyarországról. Mikor hagyta el az utolsó szovjet katona az országot? 1990. augusztus 29-én 1991. június 19-én 1990. december 9-én 1991. április 1-jén Következő kérdés 9/10 kérdés 1848-ban nem csak Budapesten tört ki forradalom, tüntetések, megmozdulások Európaszerte voltak. Az alábbiak közül melyik városban nem volt forrongás? Bécs Berlin Milánó London Következő kérdés 10/10 kérdés 2026-ban március 29-én van a tavaszi óraátállítás. Az ország története során többször bevezették és kivezették az óraátállítást. Mikor vezették be legutóbb, amióta még nem sikerült újra kivezetni? 1980 1990 1970 2001 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

