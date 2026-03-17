Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
trikolor rózsa a tavaszi fán rügyekkel a magyar nemzeti ünnep szimbóluma március 15. a füvön . kokárda
Kvíz

Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos márciusi történésekről!

Amikor az ember az iskolapadban ül, rengeteg dolgot tanul a világtörténelem fontos eseményeiről, jelentős csaták helyszíneiről, meghatározó uralkodókról és korszakokról. Egyes dátumok szinte örökre bevésődnek a diákok emlékezetébe. Az évek során azonban ez a tudás megfakulhat, ezért időnként érdemes felfrissíteni egy-egy történelmi kvíz segítségével. A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek márciushoz kapcsolódnak. Tedd próbára, mennyire emlékszel még a jelentős márciusi történésekre!

1/10 kérdés
Március 1-jén indult meg Budapesten a menetrend szerinti autóbuszközlekedés. Melyik évben?
1887
1915
1896
1933
2/10 kérdés
Szintén március 1-jén történt, hogy kivonták Magyarországon az 1 és 2 forintos érméket. Melyik évben?
2005
2011
2002
2008
3/10 kérdés
1946. március 5-i beszédében Winston Churchill brit miniszterelnök először említi a vasfüggöny kifejezést, mely Európa hidegháborús kettéosztottságának politikai metaforája lett. Melyik ország nem tartozott az akkori keleti blokkhoz?
Jugoszlávia
Bulgária
Románia
Csehszlovákia
4/10 kérdés
2002. március 6-án fogták el az egyik leghíresebb magyar sorozatgyilkost. Milyen néven vált ismertté?
móri mészáros
balástyai rém
skálás gyilkos
martfűi rém
5/10 kérdés
Március 9-én tartották a hirhedt népszavazást a tandíjról, vizitdíjról és kórházi napidíjról. Melyik évben?
2012
2016
2004
2008
6/10 kérdés
Március 10-én bonyolították az első sikeres telefonhívást Alexander Graham Bell találmányával. Melyik évben?
1895
1822
1842
1876
7/10 kérdés
2020. március 11-én a WHO világjárványnak minősítette a Covid19 fertőzést, ugyanezen a napon a magyar kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki. Mikor jelentették az első eseteket Magyarországon?
2020. február 17-én
2020. április 10-én
2020. május 8-án.
2020. március 4-én
8/10 kérdés
1990. március 12-én kezdték meg a kivonulást a szovjet csapatok Magyarországról. Mikor hagyta el az utolsó szovjet katona az országot?
1990. augusztus 29-én
1991. június 19-én
1990. december 9-én
1991. április 1-jén
9/10 kérdés
1848-ban nem csak Budapesten tört ki forradalom, tüntetések, megmozdulások Európaszerte voltak. Az alábbiak közül melyik városban nem volt forrongás?
Bécs
Berlin
Milánó
London
10/10 kérdés
2026-ban március 29-én van a tavaszi óraátállítás. Az ország története során többször bevezették és kivezették az óraátállítást. Mikor vezették be legutóbb, amióta még nem sikerült újra kivezetni?
1980
1990
1970
2001
