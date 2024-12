6 milla alatt már szinte feléd se néznek a szalonban: ez most a top 10 legolcsóbb új autó Magyarországon

Rendesen átalakult a legolcsóbb új autók toplistája: ugyan az éllovas jó ideje ugyanaz a modell, ami ráadáu nem is drágul, de mögötte nagy a tülekedés. 5 millió forint alatt továbbra is csak a legfapadosabb kis Mitsubishit lehet megvásárolni, ha valaki a Dacia-Suzuki-Toyota legolcsóbb modelljei felé kacsintgat, annak inkább a 6 millió körüli árcédulára kell felkészülnie.

A Datahouse hivatalos adatai szerint 10 647 autó állt forgalomba Magyarországon novemberben, ami 28,1 százalékkal (!!) magasabb a tavaly novemberi értéknél, a 2022-es számot pedig 12 százalékkal sikerült túlszárnyalni.

Összességében 109 732 darabnál járt a magyar rendszámot kapott új autók száma 2024-ben a múlt hónap végén, ami már bőven meghaladja a tavalyi egész éves darabszámot (107 748) és minden bizonnyal év végén sikerült a 2022-es adat fölé is kerülni, ami 111 540 darab volt év végén.

A márkák között a Suzuki vitte a novembert 1376 forgalomba helyezéssel, ezt követi a Skoda 1144-el, majd a Toyota a bronzérmes 1075 darabbal. Alább a top10:

Az éves összesítésben is a Suzuki áll az élen 14 311 forgalomba helyezéssel, második a Toyota 12 957 darabbal, a dobogo harmadik fogára a Skoda állhat fel 10 098 darabbal. A decemberi adatok majd csak január elején lesznek nyilvánosak, de a toplista és az eddigi trendek alapján ezt a sorrendet akár végeredménynek is tekinthetjük - hacsak nem történik valami váratlan -, hiszen a negyedik Volkswagen már bő 2000 darabos lemaradásban van a dobogótól.

Ennyit drágultak a legolcsóbb új autók 2024 végére

De mi a helyzet az itthon kapható, legolcsóbb új autókkal? Ahogy olvasóink megszokhatták, párhavonta összesítjük, melyek épp aktuálisan a legkevesebb pénzért megvásárolható új autók Magyarországon, és hogyan alakult a toplistás modellek alapára. Következzen a friss, decemberi lista.

Az első helyen továbbra is a Mitsubishi Space Star, a gyártó legkisebb modellje áll, amelynek ára augusztus (és egyben hosszú idő) óta nem változott, 4 440 000 forint. Ennyiért 1,2 literes, 71 lóerős MIVEC-motorral felszerelt változatot kaphatjuk meg, a legalapabb Entry felszereltséggel, fehér színben – a többi szín feláras. A fapadot itt szinte szó szerint kell érteni: a legolcsóbb modellben nincs beépített audiorendszer, csak előkészítés, és a légkondicionáló sem tartozik bele a gyári extrák közé.

A lista további része azonban rendesen átrendeződött, így került decemberre második helyre a Fiat Panda, ami most legkevesebb 5 290 000 forintért kapható (ez olcsóbb lett nyár vége óta, amikor még 5 660 000 forintért kínálták), harmadik pedig a Fiat 500-as, amit még mindig 5 500 500 forintos indulóárral lehet megvenni.

Negyedik helyen a Suzuki Ignis áll 5 800 000 forintos alapárral, ami ugyanannyi, mint legutóbb, sőt, tavaly év végén is ez állt az árcédulán. Ötödik az 5 849 000 forintos alapárú Hyundai i10-es áll (ez augusztus óta 100 ezer forinttal lett drágább, tavaly novemberben még 5,3 millióért lehetett megvenni), amit a Kia Picanto követ, amelynek legkevesebb listaára 5 899 000, szintén 100 ezerrel emelkedett az ára augusztusi összesítésünkhöz képest, egy évvel ezelőtt viszont még 4 999 000 forintba került.

A 6 millió alattiak sorát a Dacia Sandero és a Toyota Aygo X zárja, amelyek 5 999 000 forintba kerülnek legkevesebb, a Dacia 500 ezerrel volt olcsóbb még augusztusban, egy éve pedig még befért volna 5 millió alá is kedvezményes listaáron, a Toyota ára viszont nem változott nyárhoz képest, a novemberi árhoz viszonyítva pedig még 50 ezer forinttal olcsóbb is lett.

Kilencedik helyen az új Suzuki Swift áll, amely 6 130 000 forintba kerül, augusztusi ára is ennyi volt, de a gyártó szakított azzal a hagyománnyal, hogy a Swift csak 30 ezer forinttal drágább az Ignisnél. Tizedik a Citroen C3-as, amely legkevesebb 6 190 000 forintért kapható, ugyanannyiért, mint augusztus végén.

Mi a helyzet a magyarok kedvenc autóival?

A friss adatok szerint a márkák versenyével ellentétben a modellek között nem lehet még egyértelmű győztest hirdetni, minden decemberben dőlhet el: vagy a Suzuki Vitara (6289 db), vagy az S-Cross (5941 db) lesz Magyarország kedvenc autója 2024-ben, a Skoda Octavia még minimális esélyekkel versenyben van 5520 forgalomba helyezéssel. De itt is kijelenthető, hogy a top3 kiléte már eldőlt, csak a sorrend kérdés: a negyedik helyezett Kia Ceed 2847 darabbal áll, azaz gyakorlatilag esélytelen a dobogóra.

A Vitara most 7 790 000 forintba kerül legkevesebb, ennyi volt augusztusban is, egy éve viszont modellváltás volt, a kifutó darabokat 6 990 000 forintra akciózták le. Az S-Cross ára 8 250 000 forint, ennyi volt a nyár végén is, egy évvel ezelőtt viszont még 7,5 millió forintért lehetett megrendelni.

A Skoda Octavia most árkedvezménnyel most 10 442 849 forintba kerül az importőr oldala szerint, kedvezmény nélkül legkevesebb 12 millió forintért lehet megrendelni, augusztusban 11,9 millió volt, de akkor még 390-395 forint volt az euró árfolyama, ma pedig már 410 körül ingadozik vagy felette - szóval ezt a drágulást akár az árfolyamválzotás számlájára is írhatjuk.

A Kia Ceed 8 149 000 forintba kerül, nyár végén még 8 549 000 forint volt, szóval ez olcsóbb lett - visszakerült az ára az egy évvel ezelőtti szintre. A Nissan Quashqai 9 849 000 forint volt legutóbb, immáron 10 900 000 forint az alapára.