Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Egy futurisztikus pénzügyi műszerfal digitálisan generált képe különböző tőzsdei grafikonok és adatvizualizációk holografikus megjelenítésével. A jelenet részletes grafikonokat tartalmaz vonal- és oszlopdiagramokkal, valós idejű adatto
Gazdaság

Váratlan fordulat a zárásnál: a csúcspapírok kilőttek, de egy jól ismert hazai gigacég befektetői pórul jártak

Pénzcentrum
2026. március 17. 21:06

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1749,22 pontos, 1,45 százalékos emelkedéssel 122 537,07 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 13,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a nemzetközi folyamatokkal magyarázta a keddi emelkedést, a meghatározó tőzsdeindexek ugyanis többnyire növekedéssel fejezték be a napot. A Mol erősödéséhez hozzájárulhatott az a hír is, amely szerint az EU támogatást ígért Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték helyreállításához – tette hozzá Aradványi Péter.

  • A Mol 44 forinttal, 1,17 százalékkal 3810 forintra erősödött 2,0 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 1030 forinttal, 2,91 százalékkal 36 370 forintra nőtt, forgalmuk 8,2 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,49 százalékkal 2050 forintra emelkedett, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,34 százalékkal 11 840 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9366,17 ponton zárt kedden, ez 51,47 pontos, 0,55 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
