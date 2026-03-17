Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Close up idősebb férfi kezek tankolás a járművét a benzinkúton - Olajár emelkedés koncepció
Világ

Teljesen kiürültek a benzinkutak a határnál: drasztikus lépést jenetett be a miniszterelnök

Pénzcentrum
2026. március 17. 21:31

Szlovákia megdrágítaná vagy mennyiségileg korlátozná a külföldi autósok számára a gázolaj tankolását. A cél a határok mentén egyre komolyabb problémát okozó üzemanyag-turizmus megfékezése - írta meg a Portfolio.

Robert Fico miniszterelnök a Reuters beszámolója szerint kedden jelentette be a lehetséges szigorításokat. A lépésre azért van szükség, mert az északi, Lengyelországgal határos régiókban drasztikusan megnőtt a külföldi vásárlók száma az olcsóbb szlovák gázolaj miatt. A Mol-csoporthoz tartozó Slovnaft tájékoztatása alapján a helyzet odáig fajult, hogy bizonyos benzinkutakon teljes készlethiány alakult ki.

A nemzetközi konfliktusok nyomán világszerte tartanak az üzemanyagárak elszabadulásától. A drágulás hatására Magyarország korábban hatósági árat vezetett be, a lengyel Orlen vállalat pedig a lakosság védelmében csökkentette az árrését.

Szlovákia azonban eddig elkerülte a közvetlen állami beavatkozást. A pozsonyi vezetés egyelőre a szektor önszabályozására épít, így a töltőállomások üzemeltetői saját hatáskörben is dönthetnek a kiadható mennyiség korlátozásáról.

A szlovák kormányfő kiemelte: a cél az, hogy a hazai üzemanyagárak a szomszédos országok, köztük Lengyelország árszínvonalához igazodjanak. Ugyanakkor továbbra is fontos szempont marad, hogy a szlovákiai árak kedvezőbbek legyenek az ausztriaiaknál.
