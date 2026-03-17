Az Eurostat friss adatai szerint 2025-ben Magyarországon volt az egyik legmagasabb infláció Európában.
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
Május utolsó szombatján Budapesten, a Puskás Arénában rendezik majd a BL-döntőt 2026-ban. Ebben a cikkben minden fontos tudnivalót összeszedtünk: mikor lesz a meccs, melyik stadionban, mennyibe kerülnek a jegyek? Tudj meg mindent nálunk!
2026. május 30-án, szombaton este 18 órától Budapesten rendezik meg a legrangosabb európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája döntőjét. Ez eddig még soha nem fordult elő: magyar stadion csak néhány éve, az Európa-liga fináléját rendezte meg, akkor is a Puskás Aréna volt a helyszín.
Ebben a cikkben most összegyűjtjük a legfontosabb tudnivalókat. Kik fognak játszani, mennyibe kerül egy belépő a döntőre, és hol lesz a mérkőzés? Erre mind választ kaphatsz.
Így jutnak el a csapatok a Bajnokok Ligája döntőjéig
A Bajnokok Ligája immár több mint hatvan éve a legrangosabb európai kupasorozat a labdarúgásban, 1960-ban még Bajnokcsapatok Európa Kupája (BEK) néven rendezték meg, mostani nevét csak a kilecvenes években vette fel.
A BL-ben az öt topbajnokság első négy helyezettje (angol, francia, olasz, spanyol, német) indulhat automatikusan, a fennmaradó helyet selejtezőkön, valamint további bajnoki helyezéseken lehet eldönteni az úgynevezett koefficiens-rangsor alapján. Egy plusz helyet tartanak még fent a 36 csapat közül: ezt a második számú európai kupa, az Európa-liga előző sorozatának győztese kapja.
A 36 főtáblás csapat egy ligarendszerben játstik nyolc meccset szeptembertől januárig, majd az első nyolc helyezett automatikusan továbbjut a legjobb 16 közé, a 9-16. helyezettek pedig playoff-körrel döntik el, ki csatlakozhat a nyolcaddöntőben.
Jelen pillanatban még nem lehet tudni, kik vesznek részt a budapesti BL-döntőben: most a nyolcaddöntőket játszzák a talpon maradt csapatok, ezután még következnek a negyeddöntős és az elődöntős párharcok. Utóbbiak győztesei szerepelhetnek a BL-döntőben május végén.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti BL-döntő jegyárak, kategóriák, jegyigénylés
Az Európai Labdarúgó-Szövetség (UEFA) e hét elején, március 16-án jelentette be, hogy elindította a jegyigénylést a tavasszal esedékes döntőkre minden, az égisze alá tartozó sorozatban. A jegyigénylés során meg kell adni, milyen kategióriáju és hány darab jegyet szeretnénk. Az igénylés folyamata 2026. március 19-ig, vagyis e hét csütörtökig tart, nem sokkal ezután sorsolják ki azokat, akik megvásárolhatják a jegyeket.
Fontos tudni, hogy a "mezei" szurkolók mindösszesen a jegyek alig hat százlékát kapják majd meg, valamint a Puskás Aréna kapacitását vélhetően sokszorosan meghaladó igénylés várható a belépőkre.
Az UEFA ugyanakkor közölte azt is, hogy milyen áron lesznek a jegyek kaphatók a 2026-os budapesti BL-döntőre. Ezek pedig a következők:
- 1-es kategória: 950 € (~ 368 ezer forint)
- 2-es kategória: 650 € (~ 252 ezer forint)
- 3-as kategória: 180 € (~ 69 ezer forint)
- Kerekesszékes és "könnyített megközelítésű": 70 € ( kb. 27 ezer forint, ehhez jár egy ingyen jegy a kísérőnek)
Zöld asztal mellett bukta a tornát a fociválogatott: kamu papírokkal jöttek a játékosok, lecsapott a szövetség
Malajzia két selejtezőmérkőzését is 3–0-ra elveszítette utólag, mert jogosulatlanul szerepeltetett játékosokat.
Három újonc: Yakobishvili Áron, Szűcs Tamás és Csinger Márk is bekerült a válogatott bő keretébe, amelyk két barátságos meccsre készül.
Pep Guardiola "tökéletes meccset" vár csapatától, bár a történelem nem az angolok mellett szól a Real elleni visszavágó előtt.
Még mindig a gödör mélyén Alonso F1-es csapata: két futam ment le, de semmi nem menti őket a bukástól?
Fernando Alonso a kezében és lábában jelentkező zsibbadás miatt kényszerült feladni a futamot, Lance Stroll pedig akkumulátorhiba miatt esett ki Kínában.
Az Arsenal és a Bayer Leverkusen párharca a múlt heti döntetlen után teljesen nyílt, addig a Bodø/Glimt, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is...
"Egész nap szexeltem, hajnalig videojátékoztam": így bukott meg a brazil sztárfocista a Real Madridnál
Zé Roberto őszintén beszélt a videojáték-függőségről és a 2002-es vb-keretből való kimaradás fájdalmáról is.
Toto Wolff szerint a négyszeres világbajnok Verstappen egy rendkívül gyengén teljesítő Red Bull-lal kénytelen versenyezni.
Visszaszólt hangos kritikusainak a hatalmasat bukó amerikai síző: "majd akkor vonulok vissza, ha én akarok"
Lindsey Vonn közösségi oldalán üzent mindazoknak, akik a milánó-cortinai olimpián elszenvedett súlyos sérülése óta visszavonulásra szólítják fel.
Vége a hosszas várakozásnak: ne késlekedj, ha megnéznéd a budapesti BL-döntőt, itt vannak a jegyek árai
Megkezdődött a nagyközönség számára a jegyértékesítés a 2026-os európai kupadöntőkre - és ebbe beletartozik a budapesti Puskás Arénában megrendezendő Bajnokok Ligája-döntő is.
A 30. fordulót követően a West Ham, a Nottingham Forest, a Tottenham és a Leeds United között rendkívül szoros a verseny, és még nem dőlt...
Brutális büntetéssel sújtották az angol sztárcsapatot: tízmillió font, plusz nem is igazolhatnak senkit
A Premier League 10,75 millió fontos pénzbírságot szabott ki a Chelsea-re, emellett felfüggesztett felnőtt igazolási tilalommal is sújtották őket.
Bár az ország sportminisztere a közel-keleti háborús helyzet miatt korábban kizárta a részvételt, a kontinentális szervezet úgy tudja, a csapat elutazik a tornára.
Ha Pep Guardiola a távozás mellett dönt, a City nem gördít akadályt az útjába - ezt a hétvégén közölte a vezetőség.
Hiába a botrányok, a bírósági ügy, újrázott a Barca elnöke: fölényesen győzött Laporta a választáson
A 63 éves sportvezető a szavazatok 68 százalékát szerezte meg, ezzel újabb öt évre biztosította pozícióját a katalán klub élén.
Szoboszlai Dominik hiába szerzett vezetést a Liverpoolnak, a csapat ismét a ráadásban kapott góllal veszített fontos pontokat a Tottenham elleni 1–1-es bajnokin.
Most nyerte meg az Arsenal? Elképesztő, mit történt a hétvégén Európa pályáin, mutatjuk az eredményeket
Itthon a Győr egy pontos előnnyel fordul erre a hétvégére, Angliában azonban az Arsenal előnye egyre magabiztosabb. Lássuk a hétvégi eredményeket!
Az úgynevezett "Wrexham-hatás" nyomán külföldi befektetők tömegével vásárolnak klubokat. Ez a jelenség elszabaduló költségekhez és fenntarthatatlan működéshez vezet.
Neil Simpson és látóvezetője, Robert Poth ezüstérmet nyert a téli paralimpián a látássérült alpesi síelők mezőnyében. Ezzel ők szerezték meg Nagy-Britannia első érmét a játékokon.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.