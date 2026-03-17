Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Budapest, 2026. február 27.A Puskás Aréna 2026. február 27-én. A Puskás Arénában rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét 2026. május 30-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról

Pénzcentrum
2026. március 17. 20:44

Május utolsó szombatján Budapesten, a Puskás Arénában rendezik majd a BL-döntőt 2026-ban. Ebben a cikkben minden fontos tudnivalót összeszedtünk: mikor lesz a meccs, melyik stadionban, mennyibe kerülnek a jegyek? Tudj meg mindent nálunk!

2026. május 30-án, szombaton este 18 órától Budapesten rendezik meg a legrangosabb európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája döntőjét. Ez eddig még soha nem fordult elő: magyar stadion csak néhány éve, az Európa-liga fináléját rendezte meg, akkor is a Puskás Aréna volt a helyszín.

Ebben a cikkben most összegyűjtjük a legfontosabb tudnivalókat. Kik fognak játszani, mennyibe kerül egy belépő a döntőre, és hol lesz a mérkőzés? Erre mind választ kaphatsz.

Így jutnak el a csapatok a Bajnokok Ligája döntőjéig

A Bajnokok Ligája immár több mint hatvan éve a legrangosabb európai kupasorozat a labdarúgásban, 1960-ban még Bajnokcsapatok Európa Kupája (BEK) néven rendezték meg, mostani nevét csak a kilecvenes években vette fel. 

Nemzetközi  |  2025-2026
UEFA Bajnokok Ligája
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
24
2.
Bayern München
21
3.
Liverpool
18
4.
Tottenham Hotspur
17
5.
FC Barcelona
16
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(Real Madrid)
13
2.
Anthony Gordon
(Newcastle United)
10
3.
Harry Kane
(Bayern München)
8
4.
Erling Haaland
(Manchester City)
7
5.
Julián Álvarez
(Atletico Madrid)
7
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.03.17.

A BL-ben az öt topbajnokság első négy helyezettje (angol, francia, olasz, spanyol, német) indulhat automatikusan, a fennmaradó helyet selejtezőkön, valamint további bajnoki helyezéseken lehet eldönteni az úgynevezett koefficiens-rangsor alapján. Egy plusz helyet tartanak még fent a 36 csapat közül: ezt a második számú európai kupa, az Európa-liga előző sorozatának győztese kapja.

A 36 főtáblás csapat egy ligarendszerben játstik nyolc meccset szeptembertől januárig, majd az első nyolc helyezett automatikusan továbbjut a legjobb 16 közé, a 9-16. helyezettek pedig playoff-körrel döntik el, ki csatlakozhat a nyolcaddöntőben. 

Jelen pillanatban még nem lehet tudni, kik vesznek részt a budapesti BL-döntőben: most a nyolcaddöntőket játszzák a talpon maradt csapatok, ezután még következnek a negyeddöntős és az elődöntős párharcok. Utóbbiak győztesei szerepelhetnek a BL-döntőben május végén. 

 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti BL-döntő jegyárak, kategóriák, jegyigénylés

Az Európai Labdarúgó-Szövetség (UEFA) e hét elején, március 16-án jelentette be, hogy elindította a jegyigénylést a tavasszal esedékes döntőkre minden, az égisze alá tartozó sorozatban. A jegyigénylés során meg kell adni, milyen kategióriáju és hány darab jegyet szeretnénk. Az igénylés folyamata 2026. március 19-ig, vagyis e hét csütörtökig tart, nem sokkal ezután sorsolják ki azokat, akik megvásárolhatják a jegyeket.

Fontos tudni, hogy a "mezei" szurkolók mindösszesen a jegyek alig hat százlékát kapják majd meg, valamint a Puskás Aréna kapacitását vélhetően sokszorosan meghaladó igénylés várható a belépőkre.  

Az UEFA ugyanakkor közölte azt is, hogy milyen áron lesznek a jegyek kaphatók a 2026-os budapesti BL-döntőre. Ezek pedig a következők:

  • 1-es kategória: 950 € (~ 368 ezer forint)
  • 2-es kategória: 650 € (~ 252 ezer forint)
  • 3-as kategória: 180 € (~ 69 ezer forint)
  • Kerekesszékes és "könnyített megközelítésű": 70 € ( kb. 27 ezer forint, ehhez jár egy ingyen jegy a kísérőnek) 

