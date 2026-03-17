BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról

Május utolsó szombatján Budapesten, a Puskás Arénában rendezik majd a BL-döntőt 2026-ban. Ebben a cikkben minden fontos tudnivalót összeszedtünk: mikor lesz a meccs, melyik stadionban, mennyibe kerülnek a jegyek? Tudj meg mindent nálunk!

2026. május 30-án, szombaton este 18 órától Budapesten rendezik meg a legrangosabb európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája döntőjét. Ez eddig még soha nem fordult elő: magyar stadion csak néhány éve, az Európa-liga fináléját rendezte meg, akkor is a Puskás Aréna volt a helyszín.

Ebben a cikkben most összegyűjtjük a legfontosabb tudnivalókat. Kik fognak játszani, mennyibe kerül egy belépő a döntőre, és hol lesz a mérkőzés? Erre mind választ kaphatsz.

Így jutnak el a csapatok a Bajnokok Ligája döntőjéig

A Bajnokok Ligája immár több mint hatvan éve a legrangosabb európai kupasorozat a labdarúgásban, 1960-ban még Bajnokcsapatok Európa Kupája (BEK) néven rendezték meg, mostani nevét csak a kilecvenes években vette fel.

A BL-ben az öt topbajnokság első négy helyezettje (angol, francia, olasz, spanyol, német) indulhat automatikusan, a fennmaradó helyet selejtezőkön, valamint további bajnoki helyezéseken lehet eldönteni az úgynevezett koefficiens-rangsor alapján. Egy plusz helyet tartanak még fent a 36 csapat közül: ezt a második számú európai kupa, az Európa-liga előző sorozatának győztese kapja.

A 36 főtáblás csapat egy ligarendszerben játstik nyolc meccset szeptembertől januárig, majd az első nyolc helyezett automatikusan továbbjut a legjobb 16 közé, a 9-16. helyezettek pedig playoff-körrel döntik el, ki csatlakozhat a nyolcaddöntőben.

Jelen pillanatban még nem lehet tudni, kik vesznek részt a budapesti BL-döntőben: most a nyolcaddöntőket játszzák a talpon maradt csapatok, ezután még következnek a negyeddöntős és az elődöntős párharcok. Utóbbiak győztesei szerepelhetnek a BL-döntőben május végén.

Budapesti BL-döntő jegyárak, kategóriák, jegyigénylés

Az Európai Labdarúgó-Szövetség (UEFA) e hét elején, március 16-án jelentette be, hogy elindította a jegyigénylést a tavasszal esedékes döntőkre minden, az égisze alá tartozó sorozatban. A jegyigénylés során meg kell adni, milyen kategióriáju és hány darab jegyet szeretnénk. Az igénylés folyamata 2026. március 19-ig, vagyis e hét csütörtökig tart, nem sokkal ezután sorsolják ki azokat, akik megvásárolhatják a jegyeket.

Fontos tudni, hogy a "mezei" szurkolók mindösszesen a jegyek alig hat százlékát kapják majd meg, valamint a Puskás Aréna kapacitását vélhetően sokszorosan meghaladó igénylés várható a belépőkre.

Az UEFA ugyanakkor közölte azt is, hogy milyen áron lesznek a jegyek kaphatók a 2026-os budapesti BL-döntőre. Ezek pedig a következők:

1-es kategória: 950 € (~ 368 ezer forint )

) 2-es kategória: 650 € (~ 252 ezer forint )

) 3-as kategória: 180 € (~ 69 ezer forint )

) Kerekesszékes és "könnyített megközelítésű": 70 € ( kb. 27 ezer forint, ehhez jár egy ingyen jegy a kísérőnek)

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA