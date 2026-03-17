Erre kevesen számítottak ma reggel: estére alaposan helyretette a hazai fizetőeszköz a külföldi pénzeket

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,34 forintról 388,46 forintra csökkent 18 órakor, napközben 387,79 forint és 391,97 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 431,90 forintról 429,26 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 341,13 forintról 336,98 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1470 dollárról 1,1527 dollárra változott.