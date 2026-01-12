Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól

A közelmúltban átlagosan 35%-ot emelkedtek a közlekedési hatósági díjak Magyarországon: az áremelés a műszaki vizsga díja mellett érintette a rendszámok, a honosítás, az eredetvizsgálat és a jogosítvány meghosszabbítás árait is. A műszaki vizsga ára 2026-ban is emelkedik, azonban az áremelés előreláthatólag csak egy kisebb tételt, a környezetvédelmi hozzájárulás díját, illetve a hatósági eljárások és tevékenységek díjainak befizetését érinti. Nézzük, mely járművek esetében mennyi lesz a műszaki vizsga díja 2026-ban, hogyan alakulnak az autó műszaki vizsga költségek!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a műszaki vizsga árak 2026 évi alakulásával kapcsolatban. Mutatjuk, mi a teendő lejárt műszaki vizsga esetén, mennyibe kerül a műszaki vizsga februártól és melyek azok a tételek, amelyeket érinti az idei áremelés. Hogyan zajlik a lejárt műszaki vizsga megújítása, hol intézhetjük? Amennyiben nem a saját nevünkben járunk el, milyen műszaki vizsga meghatalmazás szükséges a papírmunka elintézéséhez?

Emelkedik a műszaki vizsga ára 2026-ban

A Kormány 2025 decemberében társadalmi egyeztetésre bocsátotta a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 46/2024. (XII. 30.) ÉKM rendelet módosítását. A 2026. január 1-én hatályba lépő törvénymódosítás több közlekedési szabályt is érint. Ezek közé tartozik a műszaki vizsga díjának egyik kisebb összegű tétele,

a környezetvédelmi hozzájárulás, melynek az ára 236 Ft-ról 316 Ft-ra nő – mindez 34%-os áremelést foglal magában.

A környezetvédelmi hozzájárulás egy olyan díjtétel, amellyel az autósok ritkán találkoznak önmagában, azonban összegét a műszaki vizsgadíj részeként minden alkalommal meg kell fizetni. A tétel a műszaki vizsga során elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálatra (többek között a jármű károsanyag-kibocsátásának ellenőrzésére) vonatkozik.

A környezetvédelmi hozzájáruláson felül a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet alapján végzett hatósági eljárások és tevékenységek díjainak a 20%-át is be kell fizetni, ami:

a 3 500 kilogrammot meg nem haladó össztömegű járművek esetében 9 600 Ft (ennek a 20%-a 1 920 Ft), a 3 500 kilogrammot meghaladó össztömegű járművek esetében pedig 17 100 Ft (ennek a 20%-a 3 420 Ft).

A fenti díj megfizetésével a légtisztaság- és zajvédelmi intézkedések és infrastrukturális beruházások finanszírozásához járulunk hozzá. Ezeket a tételeket leszámítva a közlekedési hatósági díjakat előreláthatólag egyéb árváltozás nem érinti 2026-ban, azaz idén is a 2025-ben jelentősen megemelt árakkal kell számolnunk.

Így emelkedett a műszaki vizsga díja: mi történt 2025-ben?

Ahogy a korábbiakban említettük, a tavalyi év során a közlekedési hatósági díjak, köztük a rendszámok, a honosítás, az eredetvizsgálat, a jogosítvány meghosszabbítás és a műszaki vizsga februártól átlagosan 35%-os áremelésen mentek keresztül. Az említett hatósági árak 14 éve nem emelkedtek Magyarországon, maga a műszaki vizsga ára pedig 17 éve volt változatlan. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a költségnövekedés és a béremelések okán még 2023-ban rendelte el a díjakkal kapcsolatos felülvizsgálatot, a 2025-ben hatályba lépett áremelések indoka pedig az időszakos műszaki vizsgálatokat végző vállalkozások megfelelő díjazásának biztosítása és a felmerülő költségek fedezése volt.

Az időszakos műszaki vizsga minimális díja, azaz az autó műszaki vizsga ára (M1 kategóriájú személygépkocsik esetében) 2025 februárjától 26 700 Ft-ra emelkedett.

A fenti díjjal kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy ez a meghatározott díj a műszaki vizsga hatósági árára, mondhatni minimumösszegére vonatkozik. A szervizek ennél jellemzően többet, tipikusan 35 000-40 000 Ft körüli összeget kérnek el a vizsgázó autóktól és más gépjárművektől.

Műszaki vizsga árak 2026-ban: milyen jármű után mennyit kell fizetni?

A műszaki vizsga árakat alapvetően az határozza meg, hogy milyen gépjárműről van szó. A jármű típusától függően a következő hatósági alapdíjakkal számoljunk 2026-ban:

személygépjármű műszaki vizsga: 26 700 Ft;

összkerékhajtású jármű vizsgálat: 6 700 Ft;

motorkerékpár vizsgálat: 7 200 Ft;

járműhonosítási eljárás: 11 100 Ft;

egyedi forgalomba helyezési engedély (lejárt műszakival rendelkező külföldi autó importja): 30 600 Ft.

Egyéb közlekedési hatósági díjak 2026-ban

Rendszámtábla árak:

egy pár rendszámtábla: 11 475 Ft;

egyénileg kiválasztott rendszámtábla: 151 810 Ft;

egyedileg előállított rendszámtábla: 587 250 Ft;

rendszámtábla utángyártás és típusváltás engedélyezése: 16 605 Ft;

1 darab rendszámtábla, szürke rendszám kerékpárszállító eszközre: 7 425 Ft;

regisztrációs matrica utángyártás: 2 100 Ft.

Eredetiségvizsgálat árak:

1400 ccm-ig és tisztán elektromos hajtású személyautónál: 22 950 Ft;

1401-2000 ccm között: 24 975 Ft;

2000 ccm fölött: 27 000 Ft;

motorkerékpárnál 500 ccm-ig: 20 925 Ft;

motorkerékpár 500 ccm fölött: 22 950 Ft;

négykerekű segédmotoros kerékpárnál: 18 900 Ft.

Jogosítvány kiállítás árak:

gépjárművezetői engedély kiállítás: 6 900 Ft;

gépjárművezetői engedély kiállítás - öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetén: 3 000 Ft;

nemzetközi vezetői engedély kiadása: 5 000 Ft.

Lejárt műszaki vizsga megújítása: mi a teendő ilyenkor?

Ahhoz, hogy egy gépjármű szabályosan közlekedhessen Magyarországon, érvényes forgalmi engedélyre van szüksége. Ez az okmány tartalmaz minden, a járművel kapcsolatos fontos információt, köztük a műszaki vizsga érvényességi idejét is, amely minden, a hazai forgalomban közlekedő, rendszámmal ellátott jármű esetében alapelvárás. A jármű átvizsgálásához a következő okmányok bemutatására van szükség:

személyi igazolvány;

lakcímkártya;

a vizsgált jármű forgalmi engedélye;

céges autók esetén: a cégkivonat és az aláírási címpéldány, pénzintézet vagy bérbeadó cég tulajdonában lévő jármű esetében pedig annak az írásos hozzájárulása;

amennyiben nem a saját nevünkben járunk el, a meghatalmazás műszaki vizsgához is szükséges.

A műszaki vizsga a szervizek rutinfeladatai közé tartozik (bármely, a Közlekedési Hatóság által engedélyezett vizsgaállomáson elvégeztethető); maga a vizsga és a hozzá kapcsolódó papírmunka elvégzése mindössze 1-1,5 órát vesz igénybe. A muszaki vizsga 2026-ban a vizsgáztatás menetét tekintve nem változott: a vizsgáztatás során a vizsgáztató az autó műszaki állapotát, illetve a jármű környezetre gyakorolt hatását és károsanyag-kibocsájtását ellenőrzi. Tavaly óta a magánkézben lévő műszaki vizsgaállomások végezhetnek járműhonosítást is, ami jelentősen felgyorsíthatja a külföldről behozott használt autók forgalomba helyezését

A gépjármű vizsgálatát a műszaki lejárta előtti 30 nap során kell elvégeztetni, az új műszaki vizsga érvényessége az előző lejárati dátumtól lesz érvényes (érdemes legalább 10 nappal a műszaki engedély lejárta előtt elintéznünk a megújítást). A műszaki vizsga minden 4 évnél idősebb autó esetében 2 évente kötelező, továbbá akkor szükséges még elvégeztetni, amikor egy jármű gazdát cserél. A vizsga árát a vizsgáztató szerviz szabja meg, itt kell befizetni a megadott fizetési lehetőségeknek megfelelően a vizsgadíjat is.