Rent and sale of transport, test drive. Young european happy driver in comfortable expensive own car going to office. Stylish guy in suit driving in city with hand on steering wheel, empty space
Autó

Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól

Pénzcentrum
2026. január 12. 21:32

A közelmúltban átlagosan 35%-ot emelkedtek a közlekedési hatósági díjak Magyarországon: az áremelés a műszaki vizsga díja mellett érintette a rendszámok, a honosítás, az eredetvizsgálat és a jogosítvány meghosszabbítás árait is. A műszaki vizsga ára 2026-ban is emelkedik, azonban az áremelés előreláthatólag csak egy kisebb tételt, a környezetvédelmi hozzájárulás díját, illetve a hatósági eljárások és tevékenységek díjainak befizetését érinti. Nézzük, mely járművek esetében mennyi lesz a műszaki vizsga díja 2026-ban, hogyan alakulnak az autó műszaki vizsga költségek!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a műszaki vizsga árak 2026 évi alakulásával kapcsolatban. Mutatjuk, mi a teendő lejárt műszaki vizsga esetén, mennyibe kerül a műszaki vizsga februártól és melyek azok a tételek, amelyeket érinti az idei áremelés. Hogyan zajlik a lejárt műszaki vizsga megújítása, hol intézhetjük? Amennyiben nem a saját nevünkben járunk el, milyen műszaki vizsga meghatalmazás szükséges a papírmunka elintézéséhez?

Emelkedik a műszaki vizsga ára 2026-ban

A Kormány 2025 decemberében társadalmi egyeztetésre bocsátotta a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 46/2024. (XII. 30.) ÉKM rendelet módosítását. A 2026. január 1-én hatályba lépő törvénymódosítás több közlekedési szabályt is érint. Ezek közé tartozik a műszaki vizsga díjának egyik kisebb összegű tétele,

a környezetvédelmi hozzájárulás, melynek az ára 236 Ft-ról 316 Ft-ra nő – mindez 34%-os áremelést foglal magában.

A környezetvédelmi hozzájárulás egy olyan díjtétel, amellyel az autósok ritkán találkoznak önmagában, azonban összegét a műszaki vizsgadíj részeként minden alkalommal meg kell fizetni. A tétel a műszaki vizsga során elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálatra (többek között a jármű károsanyag-kibocsátásának ellenőrzésére) vonatkozik.

A környezetvédelmi hozzájáruláson felül a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet alapján végzett hatósági eljárások és tevékenységek díjainak a 20%-át is be kell fizetni, ami:

a 3 500 kilogrammot meg nem haladó össztömegű járművek esetében 9 600 Ft (ennek a 20%-a 1 920 Ft), a 3 500 kilogrammot meghaladó össztömegű járművek esetében pedig 17 100 Ft (ennek a 20%-a 3 420 Ft).

A fenti díj megfizetésével a légtisztaság- és zajvédelmi intézkedések és infrastrukturális beruházások finanszírozásához járulunk hozzá. Ezeket a tételeket leszámítva a közlekedési hatósági díjakat előreláthatólag egyéb árváltozás nem érinti 2026-ban, azaz idén is a 2025-ben jelentősen megemelt árakkal kell számolnunk.

Így emelkedett a műszaki vizsga díja: mi történt 2025-ben?

Ahogy a korábbiakban említettük, a tavalyi év során a közlekedési hatósági díjak, köztük a rendszámok, a honosítás, az eredetvizsgálat, a jogosítvány meghosszabbítás és a műszaki vizsga februártól átlagosan 35%-os áremelésen mentek keresztül. Az említett hatósági árak 14 éve nem emelkedtek Magyarországon, maga a műszaki vizsga ára pedig 17 éve volt változatlan. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a költségnövekedés és a béremelések okán még 2023-ban rendelte el a díjakkal kapcsolatos felülvizsgálatot, a 2025-ben hatályba lépett áremelések indoka pedig az időszakos műszaki vizsgálatokat végző vállalkozások megfelelő díjazásának biztosítása és a felmerülő költségek fedezése volt.

Az időszakos műszaki vizsga minimális díja, azaz az autó műszaki vizsga ára (M1 kategóriájú személygépkocsik esetében) 2025 februárjától 26 700 Ft-ra emelkedett.

A fenti díjjal kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy ez a meghatározott díj a műszaki vizsga hatósági árára, mondhatni minimumösszegére vonatkozik. A szervizek ennél jellemzően többet, tipikusan 35 000-40 000 Ft körüli összeget kérnek el a vizsgázó autóktól és más gépjárművektől.

Műszaki vizsga árak 2026-ban: milyen jármű után mennyit kell fizetni?

A műszaki vizsga árakat alapvetően az határozza meg, hogy milyen gépjárműről van szó. A jármű típusától függően a következő hatósági alapdíjakkal számoljunk 2026-ban:

  • személygépjármű műszaki vizsga: 26 700 Ft;
  • összkerékhajtású jármű vizsgálat: 6 700 Ft;
  • motorkerékpár vizsgálat: 7 200 Ft;
  • járműhonosítási eljárás: 11 100 Ft;
  • egyedi forgalomba helyezési engedély (lejárt műszakival rendelkező külföldi autó importja): 30 600 Ft.

Egyéb közlekedési hatósági díjak 2026-ban

Rendszámtábla árak:

  • egy pár rendszámtábla: 11 475 Ft;
  • egyénileg kiválasztott rendszámtábla: 151 810 Ft;
  • egyedileg előállított rendszámtábla: 587 250 Ft;
  • rendszámtábla utángyártás és típusváltás engedélyezése: 16 605 Ft;
  • 1 darab rendszámtábla, szürke rendszám kerékpárszállító eszközre: 7 425 Ft;
  • regisztrációs matrica utángyártás: 2 100 Ft.

Eredetiségvizsgálat árak:

  • 1400 ccm-ig és tisztán elektromos hajtású személyautónál: 22 950 Ft;
  • 1401-2000 ccm között: 24 975 Ft;
  • 2000 ccm fölött: 27 000 Ft;
  • motorkerékpárnál 500 ccm-ig: 20 925 Ft;
  • motorkerékpár 500 ccm fölött: 22 950 Ft;
  • négykerekű segédmotoros kerékpárnál: 18 900 Ft.

Jogosítvány kiállítás árak:

  • gépjárművezetői engedély kiállítás: 6 900 Ft;
  • gépjárművezetői engedély kiállítás - öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetén: 3 000 Ft;
  • nemzetközi vezetői engedély kiadása: 5 000 Ft.

Lejárt műszaki vizsga megújítása: mi a teendő ilyenkor?

Ahhoz, hogy egy gépjármű szabályosan közlekedhessen Magyarországon, érvényes forgalmi engedélyre van szüksége. Ez az okmány tartalmaz minden, a járművel kapcsolatos fontos információt, köztük a műszaki vizsga érvényességi idejét is, amely minden, a hazai forgalomban közlekedő, rendszámmal ellátott jármű esetében alapelvárás. A jármű átvizsgálásához a következő okmányok bemutatására van szükség:

  • személyi igazolvány;
  • lakcímkártya;
  • a vizsgált jármű forgalmi engedélye;
  • céges autók esetén: a cégkivonat és az aláírási címpéldány, pénzintézet vagy bérbeadó cég tulajdonában lévő jármű esetében pedig annak az írásos hozzájárulása;
  • amennyiben nem a saját nevünkben járunk el, a meghatalmazás műszaki vizsgához is szükséges.
A műszaki vizsga a szervizek rutinfeladatai közé tartozik (bármely, a Közlekedési Hatóság által engedélyezett vizsgaállomáson elvégeztethető); maga a vizsga és a hozzá kapcsolódó papírmunka elvégzése mindössze 1-1,5 órát vesz igénybe. A muszaki vizsga 2026-ban a vizsgáztatás menetét tekintve nem változott: a vizsgáztatás során a vizsgáztató az autó műszaki állapotát, illetve a jármű környezetre gyakorolt hatását és károsanyag-kibocsájtását ellenőrzi. Tavaly óta a magánkézben lévő műszaki vizsgaállomások végezhetnek járműhonosítást is, ami jelentősen felgyorsíthatja a külföldről behozott használt autók forgalomba helyezését

A gépjármű vizsgálatát a műszaki lejárta előtti 30 nap során kell elvégeztetni, az új műszaki vizsga érvényessége az előző lejárati dátumtól lesz érvényes (érdemes legalább 10 nappal a műszaki engedély lejárta előtt elintéznünk a megújítást). A műszaki vizsga minden 4 évnél idősebb autó esetében 2 évente kötelező, továbbá akkor szükséges még elvégeztetni, amikor egy jármű gazdát cserél. A vizsga árát a vizsgáztató szerviz szabja meg, itt kell befizetni a megadott fizetési lehetőségeknek megfelelően a vizsgadíjat is.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #árak #műszaki vizsga #jogosítvány #áremelés #vezetés #gépjármű #kormányrendelet #autóvezetés #forgalmi engedély

