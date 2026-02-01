A járművek fedélzeti kijelzője bizonyos esetekben nem működik hátramenetben, így a tolatókép eltűnhet a sofőr elől.
Ráment az autód egy kátyúra? Sokan itt rontják el, és bukják a kártérítést
Egyetlen kátyú is komoly anyagi károkat okozhat, de a megfelelő dokumentációval és a hatóság bevonásával még időben érvényesíthető a kártérítés, írja a kreszvaltozas.hu.
A rendkívül hideg és jeges időjárás következtében felgyorsult a kátyúképződés a hazai utakon, így gyakorlatilag bárhol megjelenhetnek olyan úthibák, amelyek komoly károkat okozhatnak az autókban.
A kreszváltozás.hu felhívja a figyelmet: a kátyúkár behajtása az út kezelőjén egyáltalán nem egyszerű. Alapfeltétel a történtek alapos és hiteles dokumentálása, valamint az is, hogy az adott útszakaszon ne legyen kihelyezve az úthibára figyelmeztető jelzés. Amennyiben tábla vagy ideiglenes figyelmeztető eszköz jelzi a kátyút, a felelősség az autóst terheli.
Ha megtörtént a baj, az eseményt úgy kell kezelni, mintha közlekedési baleset történt volna. Fotókat kell készíteni a kátyúról, a sérült járműről és a környezetről, pontosan rögzíteni kell a helyszínt és az időpontot, sőt a későbbi kárigény érvényesítése érdekében ajánlott rendőrt is hívni, a rendőrségi jegyzőkönyv hitelessége ugyanis megkérdőjelezhetetlen.
A kárigényt mindig az adott útszakasz kezelőjénél kell benyújtani, ami Magyarországon nem egységes rendszer. Az autópályákat és gyorsforgalmi utakat az MKIF Zrt., a települések közötti fő- és mellékutakat a Magyar Közút Nonprofit Kft. kezeli. A településhatáron belüli utak jelentős része az önkormányzatokhoz tartozik, Budapesten pedig a Budapest Közút Zrt. és a kerületi önkormányzatok felelősek az úthálózatért.
A kárrendezés ideális esetben kártérítéssel zárul, de más megoldások is léteznek. CASCO vagy kátyúkárra szóló kiegészítő biztosítás esetén a biztosító intézi az ügyet, azonosítja az illetékes útkezelőt, és sok esetben közvetlenül megtéríti a kárt. Emellett egyes gumimárkák kátyúgaranciát is kínálnak, amely sérült abroncs esetén ingyenes cserét biztosít. A kátyúbiztosítások éves díja általában alacsony, és bármely kötelező biztosítás mellé megköthetők.
A vállalat Toyota és Lexus márkájú járműveinek eladásai 3,7%-kal nőttek az előző évhez képest.
A 2025-ös adatok alapján az utazók több mint 700 ezer éves országos és csaknem 3 millió vármegyei matricát vásároltak.
Rosszabbul élünk, mint négy éve, itt a könyörtelen bizonyíték: így hagyták le az autóárak a magyar fizetéseket
Az elmúlt négy évben látványosan elszakadt egymástól az új autók ára és az átlagkeresetek növekedése Magyarországon.
A Suzuki előrelépett a japán autógyártók rangsorában, miután 2025-ben megelőzte a Nissant az értékesítési adatok alapján
Súlyos, ami kiderült az utóbbi években gyártott autókról: óriási a biztonsági kockázat, rengeteg sofőr veszélyben
Az ADAC szerint így a modern autók kezelhetősége folyamatosan romlik, ami komoly biztonsági kockázatot jelent.
Sorsdöntő év vár Oliver Bluméra, a Volkswagen vezérigazgatójára, akinek egyszerre kell megállítania a kínai piaci visszaesést és ledolgoznia a cég szoftveres lemaradását.
Újbuda önkormányzata február 1-jétől kiterjeszti a fizetős parkolási övezetet Albertfalvára is.
A sofőr visszatérő szabályszegő, korábban kábítószer hatása alatt is vezetett.
Ez a döntés az uniós autógyártók belépését könnyítheti meg a 4,4 millió darabos indiai piacon.
A Tesla budapesti demonstrációs programmal indította el európai önvezetőtechnológiai offenzíváját.
Palkovics szerint 2026 a nagy technológiai ugrás éve lehet, jönnek az önvezető taxik és humanoid robotok
Budapesten még idén kísérleti jelleggel megjelenhetnek autonóm taxik, a humanoid robotok pedig a következő hazai technológiai áttörést hozhatják.
Az autóipar fele kimarad az EU „made in Europe” kezdeményezéséből, attól tartva, hogy a túl szigorú szabályok rontanák versenyképességüket.
Óriási árcsökkentést jelentett be a Volkswagen: rengeteg slágermodell kerül kevesebbe Magyarországon
A Volkswagen jelentősen csökkenti teljesen elektromos ID. modelljeinek árait Magyarországon: egyes típusoknál a mérséklés meghaladja a 20 százalékot.
A Tesla berlini gyárában az elmúlt évben csaknem 1700 fővel csökkent a dolgozói létszám, miközben a vállalat vezetői végig tagadták a leépítésekről szóló értesüléseket.
Az ADAC szerint az elektromos autók szervizelése átlagosan olcsóbb, de sok márkaszerviz indokolatlanul magas óradíjat számít fel az e-járművekre.
A német autógyártó Volkswagen AG tervezi vezetői szerepek jelentős csökkentését, hogy 1 milliárd euró megtakarítást érjen el.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
Jelentősen bővítették a 30 km/órás sebességkorlátozást, amely az óváros mellett több, a városmagot érintő főútvonalra is kiterjed.
A Magyar Közút felhívja a figyelmet arra, hogy jelentős megtakarítást érhetnek el azok az autósok, akik rendszeresen közlekednek az M1 autópályával érintett négy vármegyében.
