2026. február 1. vasárnap Ignác
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy kátyú az úton és egy autó a háttérben, amely a kátyú felé halad.
Autó

Ráment az autód egy kátyúra? Sokan itt rontják el, és bukják a kártérítést

Pénzcentrum
2026. február 1. 09:34

Egyetlen kátyú is komoly anyagi károkat okozhat, de a megfelelő dokumentációval és a hatóság bevonásával még időben érvényesíthető a kártérítés, írja a kreszvaltozas.hu.

A rendkívül hideg és jeges időjárás következtében felgyorsult a kátyúképződés a hazai utakon, így gyakorlatilag bárhol megjelenhetnek olyan úthibák, amelyek komoly károkat okozhatnak az autókban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kreszváltozás.hu felhívja a figyelmet: a kátyúkár behajtása az út kezelőjén egyáltalán nem egyszerű. Alapfeltétel a történtek alapos és hiteles dokumentálása, valamint az is, hogy az adott útszakaszon ne legyen kihelyezve az úthibára figyelmeztető jelzés. Amennyiben tábla vagy ideiglenes figyelmeztető eszköz jelzi a kátyút, a felelősség az autóst terheli.

Ha megtörtént a baj, az eseményt úgy kell kezelni, mintha közlekedési baleset történt volna. Fotókat kell készíteni a kátyúról, a sérült járműről és a környezetről, pontosan rögzíteni kell a helyszínt és az időpontot, sőt a későbbi kárigény érvényesítése érdekében ajánlott rendőrt is hívni, a rendőrségi jegyzőkönyv hitelessége ugyanis megkérdőjelezhetetlen.

Kapcsolódó cikkeink:

A kárigényt mindig az adott útszakasz kezelőjénél kell benyújtani, ami Magyarországon nem egységes rendszer. Az autópályákat és gyorsforgalmi utakat az MKIF Zrt., a települések közötti fő- és mellékutakat a Magyar Közút Nonprofit Kft. kezeli. A településhatáron belüli utak jelentős része az önkormányzatokhoz tartozik, Budapesten pedig a Budapest Közút Zrt. és a kerületi önkormányzatok felelősek az úthálózatért.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kárrendezés ideális esetben kártérítéssel zárul, de más megoldások is léteznek. CASCO vagy kátyúkárra szóló kiegészítő biztosítás esetén a biztosító intézi az ügyet, azonosítja az illetékes útkezelőt, és sok esetben közvetlenül megtéríti a kárt. Emellett egyes gumimárkák kátyúgaranciát is kínálnak, amely sérült abroncs esetén ingyenes cserét biztosít. A kátyúbiztosítások éves díja általában alacsony, és bármely kötelező biztosítás mellé megköthetők.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #biztosító #kátyú #kártérítés #utak #károk #közúti baleset #autósok #kátyúveszély #magyar közút

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:06
09:34
09:03
08:35
08:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. január 31.
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
2026. január 31.
10 évvel is meghosszabbíthatja az életet a korai nyugdíjba vonulás? Ezt mutatják valójában a számok
2026. január 31.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
2026. január 30.
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 1. vasárnap
Ignác
5. hét
Február 1.
A Magyar Köztársaság napja
Február 1.
A civilek napja
Február 1.
A Tisza élővilágának napja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
3 hete
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
1 hónapja
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
4
1 hónapja
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
5
1 hónapja
Alig ismert szabály szedi áldozatait: 115 ezres bírságot kaphatsz, ha itt hajtasz le az autópályáról, könnyű benézni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár-változtatási mutató
A kamatfelár-változtatási mutató határozza meg, hogy a változó kamatozású (referencia) hitelünk kamatfelára milyen időközönként változhat. Több típusa is létezik, a 3, 4 vagy 5 évente változó, illetve végig rögzített kamatfelárok közül válogathatunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 1. 06:01
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 19:16
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. február 1. 09:28
Tömegesen rohanják meg most a boltokat a magyarok: ezt keresi mindenki