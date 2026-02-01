Ráment az autód egy kátyúra? Sokan itt rontják el, és bukják a kártérítést

Egyetlen kátyú is komoly anyagi károkat okozhat, de a megfelelő dokumentációval és a hatóság bevonásával még időben érvényesíthető a kártérítés, írja a kreszvaltozas.hu.

A rendkívül hideg és jeges időjárás következtében felgyorsult a kátyúképződés a hazai utakon, így gyakorlatilag bárhol megjelenhetnek olyan úthibák, amelyek komoly károkat okozhatnak az autókban.

A kreszváltozás.hu felhívja a figyelmet: a kátyúkár behajtása az út kezelőjén egyáltalán nem egyszerű. Alapfeltétel a történtek alapos és hiteles dokumentálása, valamint az is, hogy az adott útszakaszon ne legyen kihelyezve az úthibára figyelmeztető jelzés. Amennyiben tábla vagy ideiglenes figyelmeztető eszköz jelzi a kátyút, a felelősség az autóst terheli.

Ha megtörtént a baj, az eseményt úgy kell kezelni, mintha közlekedési baleset történt volna. Fotókat kell készíteni a kátyúról, a sérült járműről és a környezetről, pontosan rögzíteni kell a helyszínt és az időpontot, sőt a későbbi kárigény érvényesítése érdekében ajánlott rendőrt is hívni, a rendőrségi jegyzőkönyv hitelessége ugyanis megkérdőjelezhetetlen.

A kárigényt mindig az adott útszakasz kezelőjénél kell benyújtani, ami Magyarországon nem egységes rendszer. Az autópályákat és gyorsforgalmi utakat az MKIF Zrt., a települések közötti fő- és mellékutakat a Magyar Közút Nonprofit Kft. kezeli. A településhatáron belüli utak jelentős része az önkormányzatokhoz tartozik, Budapesten pedig a Budapest Közút Zrt. és a kerületi önkormányzatok felelősek az úthálózatért.

A kárrendezés ideális esetben kártérítéssel zárul, de más megoldások is léteznek. CASCO vagy kátyúkárra szóló kiegészítő biztosítás esetén a biztosító intézi az ügyet, azonosítja az illetékes útkezelőt, és sok esetben közvetlenül megtéríti a kárt. Emellett egyes gumimárkák kátyúgaranciát is kínálnak, amely sérült abroncs esetén ingyenes cserét biztosít. A kátyúbiztosítások éves díja általában alacsony, és bármely kötelező biztosítás mellé megköthetők.