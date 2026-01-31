Hatalmas hiba a Toyotánál: sorra hívják vissza az autókat, több tízezer jármű érintett

Kiemelkedően nagy visszahívást rendelt el a Toyota az Egyesült Államokban: több mint 160 ezer autó tolatókamera-probléma miatt kerül majd szervizbe, írja a Portfolio a Reuters alapján.

A Toyota 161 268 járművet hív vissza az Egyesült Államokban a tolatókamera meghibásodása miatt.

A visszahívás oka, hogy egyes járművek fedélzeti kijelzője nem működik megfelelően, amikor a sofőr hátramenetbe kapcsol, ami miatt a tolatókamera képe nem jelenik meg rendesen.

A hibáról és a visszahívás részleteiről az amerikai Országos Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) számolt be szombaton. A Toyota lépése a biztonsági előírásoknak való megfelelést szolgálja, és a sofőrök biztonságát hivatott garantálni.