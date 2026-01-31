2026. január 31. szombat Marcella
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cincinnati - 2021. július körül: Toyota autó és terepjáró logó és felirat. A Toyota népszerű márka megbízhatósága, üzemanyag-fogyasztása és a károsanyag-kibocsátás csökkentése iránti elkötelezettsége miatt.
Autó

Hatalmas hiba a Toyotánál: sorra hívják vissza az autókat, több tízezer jármű érintett

Pénzcentrum
2026. január 31. 12:27

Kiemelkedően nagy visszahívást rendelt el a Toyota az Egyesült Államokban: több mint 160 ezer autó tolatókamera-probléma miatt kerül majd szervizbe, írja a Portfolio a Reuters alapján.

A Toyota 161 268 járművet hív vissza az Egyesült Államokban a tolatókamera meghibásodása miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A visszahívás oka, hogy egyes járművek fedélzeti kijelzője nem működik megfelelően, amikor a sofőr hátramenetbe kapcsol, ami miatt a tolatókamera képe nem jelenik meg rendesen.

Kapcsolódó cikkeink:

A hibáról és a visszahívás részleteiről az amerikai Országos Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) számolt be szombaton. A Toyota lépése a biztonsági előírásoknak való megfelelést szolgálja, és a sofőrök biztonságát hivatott garantálni.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #hiba #toyota #visszahívás #usa #autók #jármű #közlekedésbiztonság #amerikai egyesült államok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:27
12:03
11:35
11:05
10:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 31.
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
2026. január 30.
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
2026. január 30.
Ezek a legjobb nyaralóhelyek Magyarországon 2026-ban: top útikalauz, nemcsak stopposoknak
2026. január 30.
Ki építhet és ki költözhet? Behúzták a féket az önkormányzatok a Balatonnál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 31. szombat
Marcella
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
3 hete
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
1 hónapja
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
4
4 hete
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
5
1 hónapja
Alig ismert szabály szedi áldozatait: 115 ezres bírságot kaphatsz, ha itt hajtasz le az autópályáról, könnyű benézni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializáció
Az értékpapírok nem materiális formája, amikor pusztán elektronikus jelként élnek tovább. Vannak országok, ahol meg lehetett maradéktalanul valósítani (pl. Dánia), de sok helyen, még idegenkednek tőle a befektetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 10:05
Hallottál már a fumuról? Így készültek régen a gyermek születésére a babonás magyarok
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 09:02
Elvitték az európai szuperlottó gigantikus főnyereményét: ezek voltak a vagyont érő számok
Agrárszektor  |  2026. január 31. 12:32
Felkötheti a gatyáját, aki marhával foglalkozik: jön a szigorítás