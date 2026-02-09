Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk

A kiégés sokáig egyéni problémának tűnt: túl sok munka, túl kevés pihenés, rossz stresszkezelés. A számok azonban mást mutatnak. A jelenség tömegeket érint, ami mögött egyre inkább társadalmi mintázat rajzolódik ki. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt vizsgálja, mekkora a kiégés valódi súlya Magyarországon és Európában, és miért nem pusztán személyes kudarc, hanem rendszerszintű tünet.

Ha a kiégésről beszélünk, a becslések szerint Magyarországon 1,2-1,5 millió ember érintett valamilyen mértékben, miközben a felnőtt lakosság közel negyede már konkrétan depressziós tüneteket mutat. Ezek az arányok európai összehasonlításban is magasnak számítanak, és arra utalnak, hogy a mentális túlterheltség nem kizárólag szűk csoportokat érint. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a kiégés nem egy hirtelen állapot, hanem fokozatos folyamat: motivációvesztés, érzelmi kimerülés, cinizmus és teljesítményromlás jelzi az útját.

Sőt, mire felismerhetővé válik, sokaknál már testi tünetekkel is együtt jár. A nemzetközi adatok alapján a kiégés és a tartós mentális kimerültség Közép- és Kelet-Európában különösen gyakori. Magyarország több mutatóban is az európai átlag felett szerepel, miközben a munkaidő önmagában nem kiugróan magas.

A CHART by Pénzcentrum elemzése alapján a kiégés kialakulásában nem feltétlenül a hosszú munkaidő a döntő tényező. Sokkal inkább az, hogy a dolgozók mennyire érzik kontroll alatt a feladataikat, mennyire világosak az elvárások, és kapnak-e visszajelzést a munkájukról. Az állandó „sürgős” feladatok, a folyamatos elérhetőség elvárása és a munka–magánélet határainak elmosódása olyan mentális terhelést jelent, amely hosszú távon kiégéshez vezet. És akkor még nem esett szó az egyéni és társadalmi következményekről.

