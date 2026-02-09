A kutatók fontos különbséget azonosítottak a meleg és a hideg időjárás hatásmechanizmusa között.
Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk
A kiégés sokáig egyéni problémának tűnt: túl sok munka, túl kevés pihenés, rossz stresszkezelés. A számok azonban mást mutatnak. A jelenség tömegeket érint, ami mögött egyre inkább társadalmi mintázat rajzolódik ki. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt vizsgálja, mekkora a kiégés valódi súlya Magyarországon és Európában, és miért nem pusztán személyes kudarc, hanem rendszerszintű tünet.
Ha a kiégésről beszélünk, a becslések szerint Magyarországon 1,2-1,5 millió ember érintett valamilyen mértékben, miközben a felnőtt lakosság közel negyede már konkrétan depressziós tüneteket mutat. Ezek az arányok európai összehasonlításban is magasnak számítanak, és arra utalnak, hogy a mentális túlterheltség nem kizárólag szűk csoportokat érint. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a kiégés nem egy hirtelen állapot, hanem fokozatos folyamat: motivációvesztés, érzelmi kimerülés, cinizmus és teljesítményromlás jelzi az útját.
Sőt, mire felismerhetővé válik, sokaknál már testi tünetekkel is együtt jár. A nemzetközi adatok alapján a kiégés és a tartós mentális kimerültség Közép- és Kelet-Európában különösen gyakori. Magyarország több mutatóban is az európai átlag felett szerepel, miközben a munkaidő önmagában nem kiugróan magas.
A CHART by Pénzcentrum elemzése alapján a kiégés kialakulásában nem feltétlenül a hosszú munkaidő a döntő tényező. Sokkal inkább az, hogy a dolgozók mennyire érzik kontroll alatt a feladataikat, mennyire világosak az elvárások, és kapnak-e visszajelzést a munkájukról. Az állandó „sürgős” feladatok, a folyamatos elérhetőség elvárása és a munka–magánélet határainak elmosódása olyan mentális terhelést jelent, amely hosszú távon kiégéshez vezet. És akkor még nem esett szó az egyéni és társadalmi következményekről.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
Nagyrészt 5-15 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, de a rejtett áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni.
Hónapok óta nem kapható Magyarországon az esszenciális tremor kezelésében alapgyógyszernek számító Huma-Pronol.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
Mi számít műhibának, mikor perelhető egy eset, és mire számíthat a beteg? Ügyvédek magyarázzák el a valóságot.
Egy Indiából származó alapanyagban rákkeltő anyag előanyagát mutatták ki határérték felett, ezért a magyar hatóságok azonnali termékvisszahívást rendeltek el.
Magyarországon súlyos influenzajárvány tombol, amely elsősorban a gyermekeket érinti:
2026 januárjától teljesen betiltották az e-cigaretták és vape eszközök behozatalát és forgalmazását, a szabályszegőkre pedig súlyos, akár több millió forintos bírságok és börtönbüntetés is várhat.
Az adatok azt mutatják, hogy a rendszer fő finanszírozója továbbra is az állam, de egyes területeken jelentős a lakossági közvetlen költés.
Most érkezett: vizsgálatot indít a hatóság azok ellen, akik a kiszolgáltatottaknak ígérnek gyógyulást
A hatóság a kormányhivatalokkal együtt vizsgálja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek valótlan gyógyhatást ígérnek.
Péntektől látogatási tilalmat rendeltek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház valamennyi telephelyén
A visszahívás oka, hogy az egyik összetevőben mikrobiológiai nem megfelelőséget, úgynevezett cereulid toxint mutattak ki.
Súlyos jelentés a magyar orvosi rendelőkből: rengeteg beteg küzd most ezekkel a tünetekkel, tombol a járvány
Egy héttel korábban ez a szám 60 500 volt, vagyis jelentős emelkedés történt.
A túlzott fehérjefogyasztás jelentős terhet róhat a vesére, különösen ha táplálékkiegészítőkkel tovább növeljük a nyugati társadalmakban amúgy is magas fehérjebevitelt.
Magyarországon és az Európai Unióban nem azonosítottak Nipah-vírusfertőzést, és a szakértők szerint rendkívül valószínűtlen, hogy a vírus világjárványt okozzon.
A Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt tilalom visszavonásig érvényes.
Drámai helyzet Újbudán: 12 fokban vizsgálták az időseket, volt, aki vesegyulladást kapott a hideg miatt
Orvosok és betegek is kabátban vacogtak az újbudai rendelőben; a személyzetből többen megbetegedtek a hideg miatt.
Egértetem a salátában, üveg a joghurtban: sokkoló állapotokat talált a NÉBIH, ez kész élelmiszerhorror
Valamennyi idegen anyag fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent a fogyasztók számára.
Az Országos Mentőszolgálat egy különleges esetről számolt be közösségi oldalán, amely egy kisgyermek balesetével végződött.
Kifakadt Zsiday Viktor: még egy egyetemista is tudja, mi a kulcs a 3%-os növekedéshez - mire vár a kormány?
A költségvetési egyensúly helyreállításához a GDP arányában mintegy 1-1,5 százalékpontnyi bevételnövelésre vagy kiadáscsökkentésre lenne szükség.
