2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
2 °C Budapest
Egy színes sífelszerelésbe öltözött kisgyermek édesanyjával gyakorolja a síelést egy hóval borított téli tájban, fákkal körülvéve, tiszta kék ég alatt. A téli sportok és a kötődés tökéletes ábrázolása.
Utazás

Kiderítették, a magyarok többsége hova utazna el szívesen télen: nem kis meglepetést hozott az eredmény

Pénzcentrum
2026. február 9. 19:34

A tél beköszöntével újra előtérbe kerülnek a havas sportok és a szezonális kikapcsolódás. A Visa friss kutatása szerint a téli sportok továbbra is rendkívül népszerűek a magyarok körében, a válaszadók csaknem fele (47%) érdeklődik valamilyen téli sport iránt. A lelkesedés a fiatal korosztálynál a legerősebb: a 18–29 évesek 58%-a űz rendszeresen valamilyen téli sportot.

Meglepő módon az elmúlt öt év legnépszerűbb téli sportja a korcsolyázás volt (40%), ezt követi a jégkorong (10%) és a snowboardozás (10%). Ennek mentén az utazást tervező magyarok több mint fele (51%) korcsolyázni szeretne a következő téli vakációján, míg sokan terveznek síelést (40%) vagy snowboardozást (28%) is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyarok több mint fele (59%) belföldön töltené a téli pihenést, míg 41% külföldre utazna,  leggyakrabban Ausztria (16%) vagy Szlovákia az úticél (6%).

Az elmúlt évben a magyar téli sportok iránt érdeklődők többsége, a válaszadók 68%-a, vásárolt valamilyen téli sportfelszerelést.

Különösen népszerű volt a téli sportruházat, amelyet tízből négyen (39%) szereztek be. A leggyakrabban újravásárolt termékek egyértelműen a ruházati cikkek (27%) és a lábbelik (22%).

Ugyanakkor sokan a kölcsönzést is előnyben részesítik, a megkérdezettek több mint fele (54%) inkább bérelte a felszerelését. Minden negyedik válaszadó (27%) pedig kölcsönzött már sí- vagy snowboardfelszerelést.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az AI szerepe a vásárlási döntésekben

A mesterséges intelligencia már a téli sportok világába is begyűrűzött. A kutatásban résztvevő magyarok közel negyede (24%) igénybe vette a mesterséges intelligencia segítségét téli sportfelszerelés vagy élmény vásárlása, bérlése során, és 55%-a nyitott lenne erre a jövőben is.

Fizetési trendek a sípályákon

A téli úticél kiválasztásakor a magyarok számára kiemelten fontos a kényelem. A szolgáltatások minősége, a wellnesslehetőségek és a helyi gasztronómia éppúgy döntő szempont, mint a pályák adottságai. A fizetés terén pedig még erősebb a fogyasztói elvárás, ugyanis tízből nyolcan (79%) kártyával vagy mobilfizetéssel rendeznék az utazás alatt költéseiket. Azok a kereskedők, akik nem fogadnak el digitális fizetést, komoly hátrányba kerülhetnek. A megkérdezettek 47%-a ilyenkor kevesebbet költene, másik szolgáltatót választana (19%) vagy vissza sem térne (14%) az adott kereskedőhöz.

„A fogyasztói szokások gyors változása jól mutatja, milyen erőteljes hatással van a technológia nemcsak arra, hogyan fizetünk, hanem arra is, hogyan tervezünk meg egy utazást. A digitális megoldások ma már alapvetően formálják hogyan kezeljük a mindennapi pénzügyeinket és miként szervezzük az életünket. Ez a trend a magyarok téli utazási terveiben is világosan látszik. Míg tavaly a téli vakációra készülők 38%-a választott külföldi úti célt, addig idén ez az arány már 41%. A külföldi utazás mellett a minőségi szolgáltatások szólnak, míg akik belföldön pihennek, elsősorban a kényelem és a könnyű megközelíthetőség miatt döntenek így.” – emelte ki Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #digitális #bankkártya #turizmus #visa #sport #kutatás #mesterséges intelligencia #téli olimpia #olimpia2026

