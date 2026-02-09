Kiderítették, a magyarok többsége hova utazna el szívesen télen: nem kis meglepetést hozott az eredmény

A csalók egyre gyakrabban vetik be a mesterséges intelligenciát, hogy hitelesebbnek tűnjenek, ami megnehezíti az online átverések felismerését
A tél beköszöntével újra előtérbe kerülnek a havas sportok és a szezonális kikapcsolódás. A Visa friss kutatása szerint a téli sportok továbbra is rendkívül népszerűek a magyarok körében, a válaszadók csaknem fele (47%) érdeklődik valamilyen téli sport iránt. A lelkesedés a fiatal korosztálynál a legerősebb: a 18–29 évesek 58%-a űz rendszeresen valamilyen téli sportot.
Meglepő módon az elmúlt öt év legnépszerűbb téli sportja a korcsolyázás volt (40%), ezt követi a jégkorong (10%) és a snowboardozás (10%). Ennek mentén az utazást tervező magyarok több mint fele (51%) korcsolyázni szeretne a következő téli vakációján, míg sokan terveznek síelést (40%) vagy snowboardozást (28%) is.
A magyarok több mint fele (59%) belföldön töltené a téli pihenést, míg 41% külföldre utazna, leggyakrabban Ausztria (16%) vagy Szlovákia az úticél (6%).
Az elmúlt évben a magyar téli sportok iránt érdeklődők többsége, a válaszadók 68%-a, vásárolt valamilyen téli sportfelszerelést.
Különösen népszerű volt a téli sportruházat, amelyet tízből négyen (39%) szereztek be. A leggyakrabban újravásárolt termékek egyértelműen a ruházati cikkek (27%) és a lábbelik (22%).
Ugyanakkor sokan a kölcsönzést is előnyben részesítik, a megkérdezettek több mint fele (54%) inkább bérelte a felszerelését. Minden negyedik válaszadó (27%) pedig kölcsönzött már sí- vagy snowboardfelszerelést.
Az AI szerepe a vásárlási döntésekben
A mesterséges intelligencia már a téli sportok világába is begyűrűzött. A kutatásban résztvevő magyarok közel negyede (24%) igénybe vette a mesterséges intelligencia segítségét téli sportfelszerelés vagy élmény vásárlása, bérlése során, és 55%-a nyitott lenne erre a jövőben is.
Fizetési trendek a sípályákon
A téli úticél kiválasztásakor a magyarok számára kiemelten fontos a kényelem. A szolgáltatások minősége, a wellnesslehetőségek és a helyi gasztronómia éppúgy döntő szempont, mint a pályák adottságai. A fizetés terén pedig még erősebb a fogyasztói elvárás, ugyanis tízből nyolcan (79%) kártyával vagy mobilfizetéssel rendeznék az utazás alatt költéseiket. Azok a kereskedők, akik nem fogadnak el digitális fizetést, komoly hátrányba kerülhetnek. A megkérdezettek 47%-a ilyenkor kevesebbet költene, másik szolgáltatót választana (19%) vagy vissza sem térne (14%) az adott kereskedőhöz.
„A fogyasztói szokások gyors változása jól mutatja, milyen erőteljes hatással van a technológia nemcsak arra, hogyan fizetünk, hanem arra is, hogyan tervezünk meg egy utazást. A digitális megoldások ma már alapvetően formálják hogyan kezeljük a mindennapi pénzügyeinket és miként szervezzük az életünket. Ez a trend a magyarok téli utazási terveiben is világosan látszik. Míg tavaly a téli vakációra készülők 38%-a választott külföldi úti célt, addig idén ez az arány már 41%. A külföldi utazás mellett a minőségi szolgáltatások szólnak, míg akik belföldön pihennek, elsősorban a kényelem és a könnyű megközelíthetőség miatt döntenek így.” – emelte ki Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.
