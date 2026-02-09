Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban

Rengeteg prémium üzemanyagot kínálnak a töltőállomások, feltűnő nevekkel és ígéretes reklámokkal. A kőolajvállalatok szerint ezek növelik a teljesítményt, csökkentik a fogyasztást és csendesebbé teszik a motort. De mi az igazság ezek hatásairól?

Egyre több töltőállomáson találkozunk feltűnő reklámokkal, különleges nevekkel és drágább üzemanyagokkal, mint a V-Power, Ultimate vagy Maxx Motion. A kőolajvállalatok szerint ezek a prémium üzemanyagok több teljesítményt, alacsonyabb fogyasztást és csendesebb motort kínálnak. De mit tudnak valójában, és érdemes-e a plusz pénzt kifizetni? Erre kereste a válsazt a Német Autóklub (ADAC).

A prémium üzemanyagok drágábbak: egy liter akár 30-50 forinttal is többe kerülhet, mint a standard változat. A kútoszlopoknál a fantázianevek könnyen összezavarhatják a vásárlókat, hiszen a Maxx Motion vagy a V-Power lehet benzines vagy dízeles is. Emiatt tankolás előtt érdemes mindig ellenőrizni, hogy melyik üzemanyag való a saját autóba.

A benzines prémium üzemanyagok legfontosabb tulajdonsága az oktánszám: a standard Super Plus 98-as, míg a prémium 100-as oktánszámú. Elméletben a magasabb oktán nagyobb kopogásállóságot jelent, ami csökkenti az előgyulladást, így javítva a teljesítményt és a fogyasztást. A gyakorlatban azonban az autók motorja legfeljebb 98 oktánra van optimalizálva, így a prémium benzin potenciálját a hétköznapi autók nem tudják kihasználni. A drágább üzemanyagokhoz gyakran adnak tisztító- és egyéb adalékanyagokat, de hatásuk a valóságban nehezen ellenőrizhető, és vélhetően csekély.

A prémium dízel üzemanyagok esetében a magasabb cetánszámot emelik ki, amely a gyúlékonyságot jelzi. A magasabb cetánszám ténylegesen javíthatja az indíthatóságot és a motor simább működését, de ezt csak nagyon érzékeny sofőrök vehetik észre. Egyes prémium dízelekhez nem kevernek biodízelt, ami jobb hosszú távú tárolhatóságot biztosít, de ez a hétköznapi használatban ritkán jelent előnyt – főleg veterán- és hajótulajdonosok számára lehet hasznos, ha hosszú hónapokra tárolják járműveiket.

A prémium üzemanyagok marketingje látványos: reklámok, különleges kútoszlopok és extra hűségpontok csalogatják a vásárlót. A kőolajvállalatok gyakran ígérnek nagyobb teljesítményt, több nyomatékot, alacsonyabb fogyasztást, kevesebb káros anyagot, csendesebb motorműködést, tisztább szelepeket és befecskendezőket. A valós különbségek azonban a standard üzemanyaghoz képest általában nem jelentősek, és a hétköznapi használatban szinte észrevehetetlenek.

Magyarországon az üzemanyagok minőségére vonatkozó minimumkövetelményeket jogszabályok és uniós szabványok rögzítik. A forgalomban lévő benzinnek meg kell felelnie az MSZ EN 228, a dízel üzemanyagnak pedig az MSZ EN 590 szabványnak, amelyek az egész Európai Unióban egységes minőségi előírásokat határoznak meg. Ezek az üzemanyagok a hétköznapi használatra teljes mértékben alkalmasak, és az autógyártók sem írják elő a prémium üzemanyag kötelező használatát.

Összegzésként elmondható: a prémium üzemanyagok nem ártanak a motornak, de a reklámozott előnyök a hétköznapi autóknál valószínűleg alig érzékelhetők. A drágább literárak főként a marketing és a csillogó kútoszlopok eredményei, nem a jelentős teljesítményjavulásé. A mindennapi használatra a standard üzemanyag általában teljesen elegendő.