Egy tábla hiánya sok pénzt is megérhet: megmutatjuk, mit kell azonnal tenni, ha kátyú miatt sérül az autó.
Szigorú szabályok léphetnek életbe a rendőri autósüldözéseknél
Két fiatal tragikus halála az M3-as kivezető szakaszán rávilágított: a nagy sebességű rendőri üldözés gyakran nagyobb veszélyt jelent, mint maga az elkövetett szabálysértés. A nemzetközi trendek szerint egyre több ország korlátozza az ilyen hajsza gyakorlatát, modern technológiát alkalmazva a biztonságos megállítás érdekében, írja az Infostart.
A közelmúltban történt tragikus budapesti baleset újra a szakmai viták középpontjába helyezte a rendőri üldözések gyakorlatát. A modern rendészeti doktrínák szerint a nagy sebességű hajsza gyakran nagyobb kockázatot jelent a közlekedésbiztonságra, mint maga az elkövetett szabálysértés. Egy közlekedési ügyvéd szerint is itt az ideje a hazai gyakorlat felülvizsgálatának.
A nemzetközi tapasztalatok egyértelműek: a rendőrség nem „üldözhet bárkit, bármikor és bárhogyan”. Számos országban szigorú protokollok határozzák meg, mikor kell megszakítani az üldözést a vétlen közlekedők védelme érdekében. Az Egyesült Királyságban a rendőrök folyamatos kockázatértékelést végeznek, sűrűn lakott övezetekben vagy iskolák környékén azonnal leállíttatják a követést, ha a veszély mértéke meghaladja az elkövetett bűncselekmény súlyát. Amerikában a nem erőszakos szabályszegések esetén, például gyorshajtás vagy lejárt forgalmi engedély esetén, tiltják a nagy sebességű üldözést. Japánban gyakran civil autókkal vagy kamerarendszerekkel figyelik a menekülőt, elkerülve a végzetes száguldást.
A modern rendőrségek a „ne üldözzük, mert veszélyes” elvet technológiai eszközökkel helyettesítik. A korszerű tüskés útzárak, mint a Stop Stick, fokozatos lassulásra kényszerítik a járművet, anélkül, hogy az irányíthatatlanná válna. Egyes országokban a menekülő autó nyomkövetővel jelölhető, így távolról, biztonságosan követhető. Az USA-ban a Grappler háló a kerekekre tekeredve lassítja az autót anélkül, hogy az felborulna.
A rendőrség dilemmája továbbra is megosztja a közvéleményt: ha futni hagyják a menekülő autóst, azzal az üzenet juthat el a közlekedőknek, hogy a menekülés kifizetődő. Ugyanakkor az ausztrál tapasztalatok azt mutatják, hogy ott, ahol a rendőrség csak a legsúlyosabb bűncselekményeket üldözte, nem romlott a közlekedésbiztonság.
Az autóipar alapvető átalakuláson megy keresztül az elektrifikáció és digitalizáció hatására, ami teljesen átrendezi a hagyományos erőviszonyokat.
Elindult a próbagyártás a BYD szegedi elektromos autókat előállító üzemébe.
A Tesla éves bevétele először csökkent, mivel a mesterséges intelligenciára és a robotikára helyezik át a hangsúlyt.
A vállalat Toyota és Lexus márkájú járműveinek eladásai 3,7%-kal nőttek az előző évhez képest.
A 2025-ös adatok alapján az utazók több mint 700 ezer éves országos és csaknem 3 millió vármegyei matricát vásároltak.
Rosszabbul élünk, mint négy éve, itt a könyörtelen bizonyíték: így hagyták le az autóárak a magyar fizetéseket
Az elmúlt négy évben látványosan elszakadt egymástól az új autók ára és az átlagkeresetek növekedése Magyarországon.
A Suzuki előrelépett a japán autógyártók rangsorában, miután 2025-ben megelőzte a Nissant az értékesítési adatok alapján
Súlyos, ami kiderült az utóbbi években gyártott autókról: óriási a biztonsági kockázat, rengeteg sofőr veszélyben
Az ADAC szerint így a modern autók kezelhetősége folyamatosan romlik, ami komoly biztonsági kockázatot jelent.
Sorsdöntő év vár Oliver Bluméra, a Volkswagen vezérigazgatójára, akinek egyszerre kell megállítania a kínai piaci visszaesést és ledolgoznia a cég szoftveres lemaradását.
Újbuda önkormányzata február 1-jétől kiterjeszti a fizetős parkolási övezetet Albertfalvára is.
A sofőr visszatérő szabályszegő, korábban kábítószer hatása alatt is vezetett.
Ez a döntés az uniós autógyártók belépését könnyítheti meg a 4,4 millió darabos indiai piacon.
A Tesla budapesti demonstrációs programmal indította el európai önvezetőtechnológiai offenzíváját.
Palkovics szerint 2026 a nagy technológiai ugrás éve lehet, jönnek az önvezető taxik és humanoid robotok
Budapesten még idén kísérleti jelleggel megjelenhetnek autonóm taxik, a humanoid robotok pedig a következő hazai technológiai áttörést hozhatják.
Az autóipar fele kimarad az EU „made in Europe” kezdeményezéséből, attól tartva, hogy a túl szigorú szabályok rontanák versenyképességüket.
Óriási árcsökkentést jelentett be a Volkswagen: rengeteg slágermodell kerül kevesebbe Magyarországon
A Volkswagen jelentősen csökkenti teljesen elektromos ID. modelljeinek árait Magyarországon: egyes típusoknál a mérséklés meghaladja a 20 százalékot.
A Tesla berlini gyárában az elmúlt évben csaknem 1700 fővel csökkent a dolgozói létszám, miközben a vállalat vezetői végig tagadták a leépítésekről szóló értesüléseket.
Az ADAC szerint az elektromos autók szervizelése átlagosan olcsóbb, de sok márkaszerviz indokolatlanul magas óradíjat számít fel az e-járművekre.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.