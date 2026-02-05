Ez az eredmény alig marad el a 2024-es rekordtól, és 2017 óta az egyik legerősebb évnek számít.
Megdöbbentő számok: kiderült, rekordsok kátyú van a fővárosi utakon
Drámaian romlott a budapesti utak állapota az elmúlt hetekben: január 27. és február 2. között összesen 6020 úthibát jegyeztek fel az útellenőrök a fővárosban. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy csak február 2-án 1966 kátyúról és egyéb úthibáról érkezett jelentés.
A Budapest Közút elismeri, hogy a fővárosi úthálózat már korábban sem volt megfelelő állapotban: a teljes hálózat közel egynegyedét fel kellene újítani. A helyzetet tovább súlyosbította az elmúlt időszak szélsőséges időjárása. A fagyos periódust követő olvadás meglazította az útburkolatot, ami tömeges kátyúsodáshoz vezetett - írta a HVG.
A kritikus helyzet kezelésére a főváros jelentős erőforrásokat mozgósított. Jelenleg harminc brigád végzi a javítási munkálatokat napi három műszakban, részben külső vállalkozók bevonásával. A megerősített kapacitással január 19. óta dolgoznak a szakemberek. Az útellenőrök folyamatosan járják a közutakat, és elsőbbséget élvez a közvetlen balesetveszélyt jelentő úthibák kijavítása.
Azok számára, akiknek járművében kátyú miatt keletkezik kár, fontos tudnivaló, hogy a káreseményt azonnal be kell jelenteniük az illetékes útkezelőnek, és rendőrt kell hívniuk jegyzőkönyv felvétele céljából. Lakott területen kívül a Magyar Közút, települések belterületén az önkormányzat, a fővárosban pedig a Budapest Közút az illetékes szerv a károk bejelentésére.
