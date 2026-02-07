2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Útdíjbeszedési terület Horvátországban. Fizetési terület.
Utazás

Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell

Pénzcentrum
2026. február 7. 06:22

2026 őszétől gyökeresen átalakul az autópályás közlekedés Horvátországban: fokozatosan megszűnnek az útdíjkapuk, helyüket digitális útdíjfizetési rendszer veszi át. Az új megoldástól a hatóságok a nyári dugók eltűnését és gyorsabb haladást várnak az Adria felé tartó autósok számára.

Jelentős változás vár az autóval Horvátországba utazókra: 2026 őszétől fokozatosan bevezetik a digitális autópálya-útdíjrendszert, amelynek részeként megszűnnek a hagyományos útdíjkapuk. Az új rendszer hivatalos indulása 2027. március 1., de az átállás már 2026 szeptemberében megkezdődik - hívta fel a figyelmet a Német Autóklub (ADAC).

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cél egyértelmű: a nyári csúcsidőszakokban rendszeresen kialakuló, kilométeres dugók felszámolása, valamint a gyorsabb és kényelmesebb közlekedés biztosítása az autópályákon.

A horvát hatóságok már megkezdték az új rendszer kiépítését. Az első ellenőrző portálokat az A3-as autópályán, a Zagreb–Lipovac szakaszon, Kutina közelében helyezték el. Ez lesz az első olyan autópálya, ahol a digitális útdíjfizetés teljes egészében működésbe lép.

Kapcsolódó cikkeink:

Az átállás során összesen 212 útdíjportált építenek ki, amelyekben 1744 kamera figyeli majd a forgalmat. Ezek a kamerák egyszerre képesek felismerni a járművek rendszámát és az ENC fedélzeti egységek jelét, így automatikusan ellenőrzik az útdíj megfizetését.

Kétféle fizetési mód közül lehet majd választani

Az új rendszer aktiválása után az autósok két fizetési megoldás közül választhatnak. A 3,5 tonnánál könnyebb járművek és a motorkerékpárok esetében lehetőség lesz digitális rendszámregisztrációra. Egy online felületen előzetesen regisztrálni kell a jármű rendszámát és megadni a fizetési módot. Az autópálya fel- és lehajtóin elhelyezett szkennerek automatikusan rögzítik a rendszámot, a használattal arányos útdíjat pedig a rendszer levonja.

Azok számára, akik előzetesen nem regisztrálták járművüket, az autópályákon külön gyorsregisztrációs sávokat alakítanak ki, ahol szükség esetén rövid idő alatt elvégezhető a regisztráció.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Alternatív megoldásként továbbra is használható lesz a fedélzeti egység, azaz az ENC útdíjbox. Ez a rendszer az osztrák Go-Boxhoz hasonlóan működik, és a 3,5 tonnánál nehezebb járművek – teherautók, buszok – számára kötelező lesz.

Kevesebb dugó, gyorsabb haladás

Jelenleg Horvátországban az útdíjat jellemzően az autópálya-lehajtóknál, készpénzzel vagy bankkártyával fizetik az autósok. Nagy forgalom idején ez szinte törvényszerűen torlódásokhoz vezet, különösen a nyári utazási szezonban.

A sorompó nélküli, digitális rendszer bevezetésével ezek a szűk keresztmetszetek megszűnnek. Az autósok megállás nélkül haladhatnak tovább, ami nemcsak időmegtakarítást jelent, hanem jelentősen csökkenti az utazással járó stresszt is.

A változás legnagyobb nyertesei minden bizonnyal a turisták lesznek – köztük a magyar autósok is –, akik 2026 őszétől gyorsabban és gördülékenyebben érhetik el az Adriai-tenger partját.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #autó #nyaralás #autópálya #horvátország #adria #autópályadíj #autósok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:22
06:04
22:01
21:14
21:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 6.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
2026. február 6.
4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá
2026. február 6.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 7. szombat
Tódor, Rómeó
6. hét
Február 7.
A házasság hete
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
2
1 hete
Itt a friss hótérkép: perceken belül lecsap a havazás az országra, itt fog a legtöbb hó esni
3
1 hete
Itt a friss hótérkép: órákon belül lecsaphat a havazás Magyarországon, mutatjuk, hol fog esni
4
3 hete
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
5
1 hete
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változó kamatozású
Változó kamatozású betétszámla és bankszámla esetén, a számla napi pozitív záró egyenlege után a bank a tárgynapra érvényes közzétett mértékű betéti kamatot fizet, melyet a meghatározott gyakorisággal ír jóvá a számlán. Az elhelyezett összeg az elhelyezés napjától a felvétel napját megelőző napig kamatozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 06:04
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 19:00
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
Agrárszektor  |  2026. február 7. 06:03
Egyre népszerűbb ez a magyar húsféle: itthon és külföldön is sokan keresik