Már tavasszal átadhatják a Velencei-tónál, az M7-es autópálya felett épülő új gyalogos- és kerékpáros hidat.
Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell
2026 őszétől gyökeresen átalakul az autópályás közlekedés Horvátországban: fokozatosan megszűnnek az útdíjkapuk, helyüket digitális útdíjfizetési rendszer veszi át. Az új megoldástól a hatóságok a nyári dugók eltűnését és gyorsabb haladást várnak az Adria felé tartó autósok számára.
Jelentős változás vár az autóval Horvátországba utazókra: 2026 őszétől fokozatosan bevezetik a digitális autópálya-útdíjrendszert, amelynek részeként megszűnnek a hagyományos útdíjkapuk. Az új rendszer hivatalos indulása 2027. március 1., de az átállás már 2026 szeptemberében megkezdődik - hívta fel a figyelmet a Német Autóklub (ADAC).
A cél egyértelmű: a nyári csúcsidőszakokban rendszeresen kialakuló, kilométeres dugók felszámolása, valamint a gyorsabb és kényelmesebb közlekedés biztosítása az autópályákon.
A horvát hatóságok már megkezdték az új rendszer kiépítését. Az első ellenőrző portálokat az A3-as autópályán, a Zagreb–Lipovac szakaszon, Kutina közelében helyezték el. Ez lesz az első olyan autópálya, ahol a digitális útdíjfizetés teljes egészében működésbe lép.
Az átállás során összesen 212 útdíjportált építenek ki, amelyekben 1744 kamera figyeli majd a forgalmat. Ezek a kamerák egyszerre képesek felismerni a járművek rendszámát és az ENC fedélzeti egységek jelét, így automatikusan ellenőrzik az útdíj megfizetését.
Kétféle fizetési mód közül lehet majd választani
Az új rendszer aktiválása után az autósok két fizetési megoldás közül választhatnak. A 3,5 tonnánál könnyebb járművek és a motorkerékpárok esetében lehetőség lesz digitális rendszámregisztrációra. Egy online felületen előzetesen regisztrálni kell a jármű rendszámát és megadni a fizetési módot. Az autópálya fel- és lehajtóin elhelyezett szkennerek automatikusan rögzítik a rendszámot, a használattal arányos útdíjat pedig a rendszer levonja.
Azok számára, akik előzetesen nem regisztrálták járművüket, az autópályákon külön gyorsregisztrációs sávokat alakítanak ki, ahol szükség esetén rövid idő alatt elvégezhető a regisztráció.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Alternatív megoldásként továbbra is használható lesz a fedélzeti egység, azaz az ENC útdíjbox. Ez a rendszer az osztrák Go-Boxhoz hasonlóan működik, és a 3,5 tonnánál nehezebb járművek – teherautók, buszok – számára kötelező lesz.
Kevesebb dugó, gyorsabb haladás
Jelenleg Horvátországban az útdíjat jellemzően az autópálya-lehajtóknál, készpénzzel vagy bankkártyával fizetik az autósok. Nagy forgalom idején ez szinte törvényszerűen torlódásokhoz vezet, különösen a nyári utazási szezonban.
A sorompó nélküli, digitális rendszer bevezetésével ezek a szűk keresztmetszetek megszűnnek. Az autósok megállás nélkül haladhatnak tovább, ami nemcsak időmegtakarítást jelent, hanem jelentősen csökkenti az utazással járó stresszt is.
A változás legnagyobb nyertesei minden bizonnyal a turisták lesznek – köztük a magyar autósok is –, akik 2026 őszétől gyorsabban és gördülékenyebben érhetik el az Adriai-tenger partját.
Körbenéztünk az ingatlanpiacon, és megnéztük, hol milyen fürdőkomplexumot lehetne megvásárolni, ha történetesen épp mi nyernénk az ötöslottón.
Február közepén jelentős sztratoszférikus felmelegedés várható, amely meggyengítheti a sarki örvényt, és alapvetően átalakíthatja az északi félteke időjárását.
A Pénzcentrum 2026. február 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hétvégén változékony, borongós idő várható országszerte: a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, de marad a csapadékos, párás időjárás.
Az új buszokkal a BKV járműállományának közel tíz százaléka megújul.
A város vezetése most drasztikus lépésre szánta el magát: tíz év után törlik a népszerű fesztivált, mert a túlturizmus már a mindennapi életet veszélyezteti.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy csak február 2-án 1966 kátyúról és egyéb úthibáról érkezett jelentés.
Ciklon okozta áradások sújtják Horvátország dalmát partvidékét: a tengervíz szintje helyenként csaknem egy méterrel emelkedett meg.
Folytatódik a Hableány-tragédia büntetőpere: elképesztő dolgot tett a Viking Sigyn gyanúsított kapitánya
Bírói elfogultság megállapítása miatt újraindult a 2019-es Hableány-hajókatasztrófa büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.
A Pénzcentrum 2026. február 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyugati és délnyugati országrészben ezzel szemben nagyobb területen maradhat tartósan borult az ég.
Soha nem látott szigorítást vezetett be a Nemzeti Park: február 1-től egész évben tilos az éjszakai túrázás.
Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek
Újabb fronton éleződik a konfliktus a Ryanair és az online utazási irodák egy része között:
A Valentin-napi hétvége idén is kiemelt időszak a hazai szállodáknál: sok helyen tematikus csomagokkal, máshol hangulati és gasztronómiai extrákkal készülnek február közepére.
Az európai tapasztalatok szerint a kínai járművek nem bizonyultak olcsóbbnak a nyugati alternatíváknál, engedélyeztetésük pedig hosszadalmas folyamat.
A Pénzcentrum 2026. február 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a friss hótérkép: hamarosan újabb hóréteg zúdul Magyarországra, mutatjuk, hol mennyi hó fog esni
Dél és délkelet felé haladva egyre inkább havas eső, eső lesz a jellemző, itt számottevő hótakaró nem várható.
Összegyűjtöttünk több olyan ajánlatot, ahol 10 ezer forint alatt megszállhatsz februárban.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!