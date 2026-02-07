Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell

2026 őszétől gyökeresen átalakul az autópályás közlekedés Horvátországban: fokozatosan megszűnnek az útdíjkapuk, helyüket digitális útdíjfizetési rendszer veszi át. Az új megoldástól a hatóságok a nyári dugók eltűnését és gyorsabb haladást várnak az Adria felé tartó autósok számára.

Jelentős változás vár az autóval Horvátországba utazókra: 2026 őszétől fokozatosan bevezetik a digitális autópálya-útdíjrendszert, amelynek részeként megszűnnek a hagyományos útdíjkapuk. Az új rendszer hivatalos indulása 2027. március 1., de az átállás már 2026 szeptemberében megkezdődik - hívta fel a figyelmet a Német Autóklub (ADAC).

A cél egyértelmű: a nyári csúcsidőszakokban rendszeresen kialakuló, kilométeres dugók felszámolása, valamint a gyorsabb és kényelmesebb közlekedés biztosítása az autópályákon.

A horvát hatóságok már megkezdték az új rendszer kiépítését. Az első ellenőrző portálokat az A3-as autópályán, a Zagreb–Lipovac szakaszon, Kutina közelében helyezték el. Ez lesz az első olyan autópálya, ahol a digitális útdíjfizetés teljes egészében működésbe lép.

Az átállás során összesen 212 útdíjportált építenek ki, amelyekben 1744 kamera figyeli majd a forgalmat. Ezek a kamerák egyszerre képesek felismerni a járművek rendszámát és az ENC fedélzeti egységek jelét, így automatikusan ellenőrzik az útdíj megfizetését.

Kétféle fizetési mód közül lehet majd választani

Az új rendszer aktiválása után az autósok két fizetési megoldás közül választhatnak. A 3,5 tonnánál könnyebb járművek és a motorkerékpárok esetében lehetőség lesz digitális rendszámregisztrációra. Egy online felületen előzetesen regisztrálni kell a jármű rendszámát és megadni a fizetési módot. Az autópálya fel- és lehajtóin elhelyezett szkennerek automatikusan rögzítik a rendszámot, a használattal arányos útdíjat pedig a rendszer levonja.

Azok számára, akik előzetesen nem regisztrálták járművüket, az autópályákon külön gyorsregisztrációs sávokat alakítanak ki, ahol szükség esetén rövid idő alatt elvégezhető a regisztráció.

Alternatív megoldásként továbbra is használható lesz a fedélzeti egység, azaz az ENC útdíjbox. Ez a rendszer az osztrák Go-Boxhoz hasonlóan működik, és a 3,5 tonnánál nehezebb járművek – teherautók, buszok – számára kötelező lesz.

Kevesebb dugó, gyorsabb haladás

Jelenleg Horvátországban az útdíjat jellemzően az autópálya-lehajtóknál, készpénzzel vagy bankkártyával fizetik az autósok. Nagy forgalom idején ez szinte törvényszerűen torlódásokhoz vezet, különösen a nyári utazási szezonban.

A sorompó nélküli, digitális rendszer bevezetésével ezek a szűk keresztmetszetek megszűnnek. Az autósok megállás nélkül haladhatnak tovább, ami nemcsak időmegtakarítást jelent, hanem jelentősen csökkenti az utazással járó stresszt is.

A változás legnagyobb nyertesei minden bizonnyal a turisták lesznek – köztük a magyar autósok is –, akik 2026 őszétől gyorsabban és gördülékenyebben érhetik el az Adriai-tenger partját.