2026. január 1. csütörtök Fruzsina
0 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zrenjanin, Szerbia - 2023. december 1: Suzuki Vitara Service TPMS figyelmeztetés a jármű műszerfalán
Autó

Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?

Pénzcentrum
2026. január 1. 13:03

Az elektromos átállás felgyorsulása és az új márkák megjelenése 2025-ben minden eddiginél összetettebbé tette az autóválasztást. Az ADAC 112 modell részletes vizsgálatával segít eligazodni a kínálatban, ahol a legjobb eredményt több elektromos modell – köztük az Audi, a Mercedes és a Skoda slágermodelljei – érte el 1,6-os értékeléssel. A lista másik végén a Dacia Spring zárt 3,0-s osztályzattal, míg a magyar piacon népszerű Suzuki Vitara és Dacia Duster a mezőny alsó harmadában, de még elfogadható eredménnyel végzett. Az összkép ugyanakkor egyértelműen pozitív: egyik autó sem bukott meg, a különbségek inkább felszereltségben és karakterben, mint alapminőségben jelentkeznek.

Mozgalmas év volt 2025 az autópiacon: az elektromos átállás felgyorsulása, az új – különösen kínai – márkák megjelenése és a technológiai fejlődés egyaránt megnehezíti az autóvásárlók döntését. Ebben a helyzetben ad kapaszkodót az ADAC autótesztje, amely idén 112 modellt vizsgált meg egységes, több mint 300 szempontot felölelő értékelési rendszer szerint. A jó hír: egyik tesztelt autó sem szerepelt „kielégítőnél” rosszabbul.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az összkép kifejezetten erős mezőnyt mutat. A 112 modellből 101 „jó”, 11 pedig „kielégítő” minősítést kapott, a legjobb és a leggyengébb eredmény között pedig mindössze 1,6 és 3,0 volt a különbség. Ez azt jelzi, hogy a mai új autók műszaki és biztonsági színvonala összességében magas. Ráadásul 35 modell ért el egyessel kezdődő osztályzatot, ami korábban inkább kivételnek számított.

Kapcsolódó cikkeink:

Az élmezőnyben nem kizárólag drága luxusautók találhatók. Bár az 1,6-os csúcsértékelést elérő öt modell mind elektromos autó, köztük szerepel a prémium Mercedes EQS mellett a jóval elérhetőbb Skoda Enyaq és az új Skoda Elroq is. Ezek a modellek azt bizonyítják, hogy a nagy hatótáv és a mindennapi használhatóság már nem csak a felsőkategória privilégiuma.

Az Audi szintén erős visszatérést mutatott: az A6 Avant e-tron és a Q6 egyaránt 1,6-os értékelést kapott, jó hatékonyságuknak, nagy – akár 580 kilométeres – hatótávjuknak és rövid gyorstöltési idejüknek köszönhetően. Az eredmények azt is jelzik, hogy a német autóipar továbbra is versenyképes, és nincs automatikusan lemaradva a kínai gyártókkal szemben. A teljes lista:

A kínai modellek szereplése vegyes képet mutat. A Nio EL8 kiváló, 1,8-as eredménnyel az élmezőnybe került, míg az MGS5 EV és az XPeng G6 2,0-s értékelésükkel komoly alternatívát jelentenek a Volkswagen ID.4 vagy a Tesla Model Y számára. Ugyanakkor az olcsóbb szegmensben már kompromisszumokra kényszerülnek a vásárlók: a BYD és a Leapmotor kisebb modelljei inkább átlagos teljesítményt nyújtanak.

A magyar piacon különösen releváns az alsó-középkategória és a kompakt SUV-k szereplése. Ebben a mezőnyben találjuk például a Suzuki Vitara 1.5 Dualjet Hybridet, amely 2,8-as értékelésével nem tartozik az élmezőnybe, de tisztességes, „még jó” közeli eredményt hoz - ahogy a Dacia Duster is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Vitara és a Duster pontszáma jól tükrözi a modell karakterét: egyszerűbb technika, visszafogott komfort és teljesítmény, cserébe kedvezőbb ár, alacsony fenntartási költségek és a magyar vásárlók körében jól ismert megbízhatóság. Az összkerékhajtás megléte ebben a kategóriában továbbra is versenyelőnyt jelenthet bizonyos felhasználók számára. A lista végén, 2,8–3,0 körüli értékelésekkel főként belépőszintű vagy városi használatra szánt modellek szerepelnek.

A lista végén a Dacia Spring zárt, amely ugyan csak 3,0-s, „kielégítő” osztályzatot kapott, de rendkívül alacsony fogyasztása miatt a környezetvédelmi részpontszáma kiváló lett. Ez jól mutatja az ADAC értékelési rendszerének sajátosságát: minden autót azonos mérce szerint vizsgálnak, függetlenül hajtástól, mérettől vagy ártól, és az elektromos modelleknél sem tekintenek el az energiatermelés környezeti hatásaitól.

Fontos ugyanakkor, hogy az ADAC Autóteszt kizárólag a műszaki és használati tulajdonságokat értékeli, az ár nem része az összpontszámnak. Az ár–érték arány szerinti rangsor csak 2026 elején jelenik meg. Az viszont már most látszik: 2025-ben az autóvásárlók összességében erős, kiegyensúlyozott kínálatból választhatnak – a döntés nehézsége inkább a bőségből fakad, nem a minőség hiányából.
Címlapkép: Getty Images
#autó #audi #elektromos autó #autóipar #mercedes #autóvásárlás #adac #skoda #dacia #autóteszt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:40
13:14
13:03
12:33
11:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 1.
„Sokan fognak nagyot veszíteni” – lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról
2025. december 31.
Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni
2026. január 1.
Friss! A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai
2025. december 31.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
2025. december 31.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 1. csütörtök
Fruzsina
1. hét
Január 1.
Újév napja
Január 1.
A béke világnapja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
4 hete
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
3
1 hónapja
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
4
1 hónapja
Autópálya matrica árak 2026: az országos és a vármegyei matrica is drágul jövőre
5
4 hete
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentesítés
a biztosítási esemény bekövetkezett (pl. rokkantság), de a "többi", még be nem következett biztosítási eseményre (pl. halál, elérés) a szerződés díjfizetés nélkül is hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 1. 11:42
Mikor van vízkereszt napja 2026-ban? A vízkereszt jelentése, népszokások és a karácsonyfa leszedése
Pénzcentrum  |  2026. január 1. 08:08
Ezek lehetnek a legnépszerűbb fiú- és lánynevek 2026-ban: ősmagyar és ultramodern név is van a listában
Agrárszektor  |  2026. január 1. 12:01
Komoly kedvezményt kapnak ezek a magyar gazdák: ez sokakat érinthet