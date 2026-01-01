Az aktuális előrejelzések szerint óév utolsó időszakában, illetve az újév első napjaiban többször várható kisebb havazás,
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
Az elektromos átállás felgyorsulása és az új márkák megjelenése 2025-ben minden eddiginél összetettebbé tette az autóválasztást. Az ADAC 112 modell részletes vizsgálatával segít eligazodni a kínálatban, ahol a legjobb eredményt több elektromos modell – köztük az Audi, a Mercedes és a Skoda slágermodelljei – érte el 1,6-os értékeléssel. A lista másik végén a Dacia Spring zárt 3,0-s osztályzattal, míg a magyar piacon népszerű Suzuki Vitara és Dacia Duster a mezőny alsó harmadában, de még elfogadható eredménnyel végzett. Az összkép ugyanakkor egyértelműen pozitív: egyik autó sem bukott meg, a különbségek inkább felszereltségben és karakterben, mint alapminőségben jelentkeznek.
Mozgalmas év volt 2025 az autópiacon: az elektromos átállás felgyorsulása, az új – különösen kínai – márkák megjelenése és a technológiai fejlődés egyaránt megnehezíti az autóvásárlók döntését. Ebben a helyzetben ad kapaszkodót az ADAC autótesztje, amely idén 112 modellt vizsgált meg egységes, több mint 300 szempontot felölelő értékelési rendszer szerint. A jó hír: egyik tesztelt autó sem szerepelt „kielégítőnél” rosszabbul.
Az összkép kifejezetten erős mezőnyt mutat. A 112 modellből 101 „jó”, 11 pedig „kielégítő” minősítést kapott, a legjobb és a leggyengébb eredmény között pedig mindössze 1,6 és 3,0 volt a különbség. Ez azt jelzi, hogy a mai új autók műszaki és biztonsági színvonala összességében magas. Ráadásul 35 modell ért el egyessel kezdődő osztályzatot, ami korábban inkább kivételnek számított.
Az élmezőnyben nem kizárólag drága luxusautók találhatók. Bár az 1,6-os csúcsértékelést elérő öt modell mind elektromos autó, köztük szerepel a prémium Mercedes EQS mellett a jóval elérhetőbb Skoda Enyaq és az új Skoda Elroq is. Ezek a modellek azt bizonyítják, hogy a nagy hatótáv és a mindennapi használhatóság már nem csak a felsőkategória privilégiuma.
Az Audi szintén erős visszatérést mutatott: az A6 Avant e-tron és a Q6 egyaránt 1,6-os értékelést kapott, jó hatékonyságuknak, nagy – akár 580 kilométeres – hatótávjuknak és rövid gyorstöltési idejüknek köszönhetően. Az eredmények azt is jelzik, hogy a német autóipar továbbra is versenyképes, és nincs automatikusan lemaradva a kínai gyártókkal szemben. A teljes lista:
A kínai modellek szereplése vegyes képet mutat. A Nio EL8 kiváló, 1,8-as eredménnyel az élmezőnybe került, míg az MGS5 EV és az XPeng G6 2,0-s értékelésükkel komoly alternatívát jelentenek a Volkswagen ID.4 vagy a Tesla Model Y számára. Ugyanakkor az olcsóbb szegmensben már kompromisszumokra kényszerülnek a vásárlók: a BYD és a Leapmotor kisebb modelljei inkább átlagos teljesítményt nyújtanak.
A magyar piacon különösen releváns az alsó-középkategória és a kompakt SUV-k szereplése. Ebben a mezőnyben találjuk például a Suzuki Vitara 1.5 Dualjet Hybridet, amely 2,8-as értékelésével nem tartozik az élmezőnybe, de tisztességes, „még jó” közeli eredményt hoz - ahogy a Dacia Duster is.
A Vitara és a Duster pontszáma jól tükrözi a modell karakterét: egyszerűbb technika, visszafogott komfort és teljesítmény, cserébe kedvezőbb ár, alacsony fenntartási költségek és a magyar vásárlók körében jól ismert megbízhatóság. Az összkerékhajtás megléte ebben a kategóriában továbbra is versenyelőnyt jelenthet bizonyos felhasználók számára. A lista végén, 2,8–3,0 körüli értékelésekkel főként belépőszintű vagy városi használatra szánt modellek szerepelnek.
A lista végén a Dacia Spring zárt, amely ugyan csak 3,0-s, „kielégítő” osztályzatot kapott, de rendkívül alacsony fogyasztása miatt a környezetvédelmi részpontszáma kiváló lett. Ez jól mutatja az ADAC értékelési rendszerének sajátosságát: minden autót azonos mérce szerint vizsgálnak, függetlenül hajtástól, mérettől vagy ártól, és az elektromos modelleknél sem tekintenek el az energiatermelés környezeti hatásaitól.
Fontos ugyanakkor, hogy az ADAC Autóteszt kizárólag a műszaki és használati tulajdonságokat értékeli, az ár nem része az összpontszámnak. Az ár–érték arány szerinti rangsor csak 2026 elején jelenik meg. Az viszont már most látszik: 2025-ben az autóvásárlók összességében erős, kiegyensúlyozott kínálatból választhatnak – a döntés nehézsége inkább a bőségből fakad, nem a minőség hiányából.
