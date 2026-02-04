Nem hagyják abba a száguldozást a magyar autósok: elképesztő, mennyi gyorshajtót fogtak

A fővárosban telepített traffiboxok januárban összesen 437 gyorshajtót rögzítettek négy budapesti kerületben. A legsúlyosabb szabályszegést a VI. kerületben mérték, ahol egy autós az engedélyezett sebesség közel kétszeresével száguldott - jelentette a Police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság adatai szerint 2026 januárjában a sebességmérő berendezések jelentős számú szabályszegést dokumentáltak. A II. kerületben működő készülékek 227, a III. kerületiek 38, a VI. kerületiek 135 gyorshajtást rögzítettek, míg a XV. kerületben 37 alkalommal lépték túl a járművezetők a megengedett sebességhatárt.

A hónap legsúlyosabb szabályszegése a VI. kerületi Podmaniczky utcában történt. Az 50 kilométer per órás sebességkorlátozás ellenére egy sofőr 94 kilométer per órával közlekedett. A közel kétszeres sebességtúllépés miatt a hatóság 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabott ki az érintett járművezetőre.

A rendőrség közleménye hangsúlyozza, hogy a közlekedésbiztonság javítása, különösen a gyorshajtások visszaszorítása továbbra is kiemelt feladat a rendőrség számára. A hatóság a jövőben is folytatja a rendszeres sebességellenőrzéseket Budapest útjain. A kampány jelmondata szerint a cél az, hogy "mindenki hazaérjen", emlékeztetve a járművezetőket a sebességhatárok betartásának fontosságára.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA