Itt a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: elmarad a meglepetés 2025-ben?

2025-ben Magyarországon a Suzuki S-Cross, a Suzuki Vitara és a Skoda Octavia a legkedveltebb újautó-modellek. A márkák között szoros a verseny: a Suzuki, a Toyota és a Skoda fej fej mellett haladnak az eladásokban. A forgalomba helyezések volumene éves alapon a BYD-nél nőtt a legnagyobb mértékben (153,6%).

10 785 új autó állt forgalomba Magyarországon áprilisban - derült ki a Datahouse friss adataiból. Mindez 3,6 százalékkal haladja meg a 2024 azonos időszakában kiadott számokat. 2023 áprilisához mérten pedig igencsak tetemes, 25,8 százalékos a növekedés - azaz 2214 darabos. Ahogyan a lenti grafikonon is látható, folytatódik a pozitív trend, ez volt a legjobb április hónap 2020 óta.

Az első négy hónapban 43 688 forgalomba helyezésnél tartunk, azaz 3,8 százalékkal több autó kapott magyar rendszámot, mint az előző év azonos időszakában. 2023 január-áprilishoz képest pedig összességében 14,6 százalékos a növekedés.

Élesedik a Toyota-Suzuki csata

2025 áprilisában a legtöbb új autót a Toyota helyezte forgalomba Magyarországon, összesen 1199 darabot. Szorosan mögötte következik a Suzuki 1099 járművel, majd a Škoda 986 darabbal. A dobogós helyezettek közötti különbségek csekélyek, ami jól mutatja a piaci verseny intenzitását. A Ford (776), a Volkswagen (764) és a Nissan (763) is hasonló nagyságrendű eladásokat produkált, mindössze néhány darab választotta el őket egymástól.

A hetedik helyre a KIA került 745 darabbal, míg a BMW 620 autót helyezett forgalomba. A top 10-es listát a Mercedes (432) és a Hyundai (377) zárta. Az adatok alapján elmondható, hogy az első hét helyezett között alig több mint 450 darabos eltérés van, ami rendkívül szoros versenyt jelez a magyar újautó-piacon.

Ki viszi 2025-öt?

2025 első négy hónapjában a legtöbb új személyautót a Suzuki helyezte forgalomba Magyarországon, összesen 5462 darabot. Második helyen a Toyota végzett 4675 regisztrált járművel, míg a harmadik helyet a Skoda szerezte meg 3967 darabbal.

A középmezőnyben is éles a verseny: a Ford (3274), a Volkswagen (3044), a Kia (2750) és a Nissan (2677) egymáshoz viszonylag közel helyezkednek el, pár száz darab különbséggel, a piaci sorrend gyorsan változhat, akár havi szintű forgalomba helyezések alapján is. A prémiumszegmensben a BMW (2121), a Mercedes (1729) és az Audi (1162) továbbra is erősek, míg a Hyundai (1569) és a Dacia (1211) a középkategóriás kínálatukkal tartják magukat a top 10 közelében.

A lista második felében a Renault (1139), Volvo (907), Opel (827), Peugeot (728), Tesla (670) és a kínai BYD (662) szerepelnek. Ezeknél a márkáknál szintén szoros a verseny, hiszen néhány tucat eladás is jelentősen befolyásolhatja a helyezéseket.

Nagyot ment a BYD, Ford, Kia

2025 első négy hónapjában a legnagyobb növekedést a BYD érte el, amely 153,6 százalékkal több autót helyezett forgalomba, mint az előző év azonos időszakában. Jelentős növekedést mutatott a Ford is, 98,9 százalékos bővüléssel. A Kia 32,9 százalékkal növelte a magyarországi forgalomba helyezéseit, míg a Renault, a BMW, a Peugeot, a Mercedes, az Audi, a Nissan és a Volkswagen is 7–18 százalék közötti emelkedést könyvelhetett el. A Skoda visszafogott, 2,85 százalékos növekedést mutatott - a gyártó a múlt héten rendkívül biztató számokat jelentett a globális eladásoknál.

A stagnáláshoz közeli eredményt a Ssangyong (immár KGM néven fut a márka Magyarországon) produkálta, enyhe, 1,8 százalékos visszaeséssel. A Toyota 8,76 százalékos csökkenést mutatott, a Dacia 11,99 százalékot, míg a Suzuki esetében a forgalomba helyezések száma 16,95 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az MG és a Hyundai visszaesése 20 százalék feletti volt.

A legnagyobb mértékű csökkenést az Opel szenvedte el, 36,2 százalékkal kevesebb autót helyeztek forgalomba a márkából. Jelentős volt a visszaesés a Tesla (–27,5%) és a Volvo (–24,7%) esetében is. Ezek az adatok a márkák közötti eltérő piaci dinamikát tükrözik az év első harmadában.

Ez most Magyarország kedvenc autója

2025 első négy hónapjában a magyarországi újautó-piacon továbbra is a Suzuki modelljei dominálnak: az S-Cross (2513 db) és a Vitara (2148 db) foglalják el az első két helyet. A harmadik helyen a Skoda Octavia (2128 db) szerepel, amely évtizedek óta az egyik legnépszerűbb modell a magyar piacon, főként flottás és céges felhasználásban.

A toplistát olyan kompakt SUV-k és ferdehátú modellek uralják, mint a Nissan Qashqai (1728 db), a Kia Ceed (1255 db) és a Ford Tourneo Custom (1103 db), utóbbi népszerűsége arra utal, hogy a kishaszonjármű-szegmens továbbra is erős keresletet élvez. A Toyota több modellel is stabilan tartja magát a listán: a Corolla (892 db), a Yaris Cross (828 db) és a C-HR (766 db) is jól szerepelnek, jelezve a márka hibridtechnológia iránti keresletét.

A lista második felében szoros a verseny az egyes modellek között: a Dacia Duster (825 db), a Kia Sportage (817 db) és a Toyota C-HR (766 db) eladásai között alig néhány tucatnyi különbség van. Hasonlóan kiegyenlített a helyzet a Volkswagen Golf (745 db) és a Suzuki Swift (717 db) között is. A Nissan X-Trail (629 db), a Toyota Corolla Cross (572 db), a Ford Puma (566 db) és a Ford Kuga (564 db) gyakorlatilag fej-fej mellett haladnak. A Hyundai Tucson (536 db), a Skoda Kodiaq (515 db) és a Skoda Superb (486 db) is alig marad el tőlük.