Figyelem! Tűzveszélyes autókat hív vissza a Ford: Magyarországon is kedvelt modell érintett, azonnal lépni kell

A Ford világszerte több mint 850 ezer járművet hív vissza tűzveszély miatt, az 1,5 literes EcoBoost motor hibája okán. Európában a Ford Kuga érintett, az Egyesült Államokban már nyolc járműtüzet is összefüggésbe hoztak a problémával. A gyártó első lépésként szoftverfrissítéssel próbálja csökkenteni a kockázatot.

A német autóklub, az ADAC szerint a Ford világszerte több mint 850 ezer járművet hív vissza tűzveszély miatt. A visszahívás a 25S76-os kód alatt fut, és az 1,5 literes EcoBoost motorral szerelt modelleket érinti. Európában elsősorban a Ford Kuga érintett, mivel a Bronco és az Escape típusokat nem forgalmazzák hivatalosan.

A németek szerint bár eddig az országban nem regisztráltak tűzesetet (és Európából sem érkeztek ilyen hírek - a szerk.), a hatóságok szerint a kockázat valós, ezért indokolt a visszahívás. Az Egyesült Államokban ugyanakkor már nyolc járműtüzet hoztak összefüggésbe a problémával.

A hiba forrása az ADAC szerint egy meghibásodott nagynyomású befecskendező szelep. Az érintett motoroknál a szelep megrepedhet, ami üzemanyag-szivárgáshoz vezethet. A kifolyó benzin a forró motorblokkra kerülhet, az égéstermék-elvezető rendszer közelsége miatt pedig konkrét tűzveszély alakulhat ki.

A visszahívás azokat a járműveket érinti, amelyeket 2018. november 19. és 2024. május 28. között gyártottak, és 1,5 literes EcoBoost motorral szereltek.

A Ford első lépésként szoftverfrissítést alkalmaz, amely képes felismerni a befecskendező szelep esetleges repedéseit, és szükség esetén beavatkozik a tűzveszély csökkentése érdekében. A végleges műszaki megoldásról – várhatóan az érintett alkatrész cseréjéről – egyelőre nem született hivatalos bejelentés.

Az ADAC felhívja a figyelmet arra is, hogy nem ez az első biztonsági probléma a Kuga modellcsaládnál: 2025 elején a plug-in hibrid változatokat egy hibás akkumulátor miatt kellett visszahívni, szintén tűzveszély okán. A Ford folyamatosan értesíti az érintett járműtulajdonosokat, ugyanakkor az ADAC azt javasolja, hogy aki bizonytalan, közvetlenül vegye fel a kapcsolatot márkaszervizével.