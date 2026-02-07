Komoly változás jön a közlekedésben: új járműkategória jelenik meg Magyarországon

Jelentős előrelépés történt az elektromos rollerek szabályozásában: az Építési és Közlekedési Minisztérium új KRESZ-tervezete két kategóriába sorolná a motoros rollereket, és szigorúbb életkori, illetve biztonsági előírásokat vezetne be.

A minisztérium pénteki szakmai konzultációján mikromobilitási szakértők és érdekképviseleti szervezetek vettek részt, hogy közösen dolgozzák ki a részletes közlekedési szabályokat. A megbeszélés középpontjában az elektromos és más mikromobilitási eszközök átfogó szabályozási keretrendszerének kialakítása állt, különös tekintettel a gyermekek védelmére és a közlekedésbiztonság javítására - írta a vezess.hu.

Berta Tamás, a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet közlekedésbiztonságért felelős igazgatóhelyettese elmondta: a készülő jogszabály pontosan meghatározza majd a mikromobilitási eszközök fogalmát, és két külön kategóriát alakít ki. A tervek szerint külön kezelik a kis- és a nagyteljesítményű motoros rollereket.

A tervezet alapján a kis teljesítményű kategóriába azok az eszközök tartoznak, amelyek legfeljebb 25 km/órás sebességre képesek. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai vonatkoznának, néhány speciális kiegészítéssel. Ilyen például, hogy csak 12 év feletti személy használhatná őket, kötelező lenne a kerékpáros fejvédő viselése, a járdán legfeljebb 10 km/órával, máshol legfeljebb 20 km/órával közlekedhetnének. Tilos lenne utas szállítása és vontatmány csatlakoztatása, alkoholfogyasztás esetén pedig zéró tolerancia érvényesülne.

A nagyteljesítményű kategóriába azok a rollerek kerülnének, amelyek hajtómotorjának névleges teljesítménye meghaladja az 1000 wattot, vagy a jármű 25 km/óránál gyorsabb haladásra képes. Ezekre jóval szigorúbb szabályok vonatkoznának: a használatukhoz legalább 14 éves életkor, vezetői engedély és kötelező motoros bukósisak szükséges.

A megengedett legnagyobb sebesség 45 km/óra lenne. Utast szállítani, illetve vontatmányt csatlakoztatni ebben a kategóriában is tilos lenne, alkoholfogyasztás esetén pedig itt is zéró tolerancia lépne életbe.

Az egyeztetésen a résztvevők további szigorításokat is javasoltak, főként az életkori határok emelése és a nagyteljesítményű eszközök használatának további korlátozása terén. Álláspontjuk szerint ezt az elektromobilitási eszközökhöz köthető baleseti statisztikák gyors romlása indokolja.

Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság csütörtöki rendezvényén ismertetett adatok szerint a közúti balesetek mintegy 5 százalékát már elektromos rollerrel okozzák. Tavaly közel 400 olyan orvosi beavatkozásra volt szükség, amely 18 év alatti fiatal elektromos rolleres balesetéhez kapcsolódott.

A tervezett szabályozás célja, hogy az elektromos rollerekkel közlekedőket a jogszabály védtelen közlekedőként ismerje el, és ennek megfelelő védelmet biztosítson számukra. Ennek része például a kötelező biztonságos oldaltávolság előírásának kiterjesztése. Emellett az önkormányzatok számára is lehetőséget teremtene helyi korlátozások bevezetésére, elsősorban a járdán történő közlekedés szabályozása terén.