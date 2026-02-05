2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Egy kátyú az úton és egy autó a háttérben, amely a kátyú felé halad.
Biztosítás

Kevés autós tudja, így nem fizetnek kártérítést, ha kátyú tette tönkre a kocsit: drága hibát követnek el sokan

Pénzcentrum
2026. február 5. 12:28

Bokros Máté Levente biztosítási szakértő, az Atervező.hu alapítója szerint a kátyúk miatti autókárok rendezése sokszor azért fullad kudarcba, mert az autósok nem készülnek fel megfelelően a bizonyításra.

A szakértő a Magyar Biztosítók Szövetsége adataira hivatkozva kiemelte, hogy a bejelentett kátyúkárok közel felét adminisztratív hiba miatt utasítják el. A biztosítók nem pusztán azt nézik, mekkora volt a kátyú, hanem azt, hogy az adott úthiba valóban okozhatta e a sérülést, és ez bizonyítható e. Ha az útszakaszon figyelmeztető tábla volt, az út kezelője mentesülhet a felelősség alól.

Bokros Máté Levente hangsúlyozta, hogy a vezetési körülmények vizsgálata is része az eljárásnak. A biztosító azt nézi, a sofőr az útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladt e. Ezért a kárbejelentésben részletesen le kell írni a látási viszonyokat, a forgalmi helyzetet és a pontos körülményeket.

A szakértő szerint kátyúkár esetén érdemes rendőrt hívni akkor is, ha nincs személyi sérülés. A rendőrségi jegyzőkönyv fontos bizonyíték lehet. A kárt nem a biztosítónál, hanem az út kezelőjénél kell bejelenteni. Gyorsforgalmi utaknál az MKIF Zrt., országos fő és mellékutaknál a Magyar Közút Nonprofit Zrt., településen belül jellemzően az önkormányzat az illetékes.

Bokros Máté Levente felhívta a figyelmet arra is, hogy a dokumentáció döntő. Szükség van rendőrségi jegyzőkönyvre, tanúnyilatkozatra, részletes kárleírásra, több fotóra a helyszínről és az autóról, valamint javítási számlákra. A fényképeken látszania kell a környezetnek is, például az utcanévtáblának.

A szakértő kiemelte, hogy számla nélküli javítást nem fogadnak el. Meg kell őrizni a cserélt alkatrészeket is. Ha a károsult nem tudja egyértelműen bizonyítani az okozati összefüggést, az út kezelője nem ismeri el a felelősséget, és a biztosító sem fizet.

Bokros Máté Levente szerint egyszerűbb a helyzet, ha az autós rendelkezik CASCO biztosítással vagy külön kátyúkár kiegészítéssel. Ilyenkor a saját biztosító rendezi a kárt, majd megpróbálja behajtani az összeget az út kezelőjén. Az önrészt külön lehet visszaigényelni, de figyelmeztető tábla esetén ez a biztosítás sem térít.
Címlapkép: Getty Images
