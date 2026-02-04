A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban nedves, enyhe levegő érkezik hazánkba szaharai porral.
Szörnyűséges állapotok a magyar utakon: mindenki csak mutogat, kódolva van a tragédia?
A budapesti utak állapota kritikusra romlott: a téli időjárás miatt naponta akár ezer új kátyú is keletkezhet. A Budapest Közút minden rendelkezésre álló eszközzel próbálja kezelni a helyzetet, de a burkolathibák gyorsabban szaporodnak, mint ahogy javítani tudják őket - közölte a Népszava.
A főváros útjainak drámai állapota került terítékre a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság (KKVB) legutóbbi ülésén. Vitézy Dávid bizottsági tag konkrét példával illusztrálta a helyzetet: a Ferenciek terén egy kátyú gyakorlatilag megszüntette a buszsávot.
A probléma nem új keletű, már a téli időszak előtt is kritikus helyzetek alakultak ki. Novemberben például a Lurdy Ház előtti útszakaszon egymás után több mint egy tucat jármű kapott defektet. Végül a BKV kénytelen volt melegedő buszt biztosítani a bajba jutott autósoknak. Bár a csomópont teljes felújítása szerepel a tervek között, forráshiány miatt a munkálatok kezdete egyelőre bizonytalan.
Szőke Gábor, a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatója riasztó számokkal szemléltette a jelenlegi helyzetet a bizottsági ülésen. Elmondása szerint Budapesten az úthálózat állapota és a több éve nem tapasztalt csapadékos-fagyos időjárás, a fagyási-olvadási ciklusok sűrű váltakozásának hatására naponta 500–1000 kátyú keletkezik a fővárosi utakon. Hozzátette: az elmúlt hetek észlelései alapján 2026 első negyedévében várhatóan 10–12 ezer darab burkolathiba javítására lesz szükség csak Budapesten.
A burkolathibák kialakulása folyamatos probléma, amelyet a változékony időjárás különösen súlyosbít. Normál körülmények között naponta 100–150 új kátyú jelenik meg, szélsőséges időjárási viszonyok mellett azonban ez a szám ennek többszörösére emelkedik. Az év első három hetében a Budapest Közút munkatársai 3791 friss úthibát regisztráltak.
Az adatok azt mutatják, hogy 2021 óta egyetlen évben sem sikerült 28 600 alá csökkenteni a kátyúk számát. A mélypont 2023-ban volt, amikor 40 850 burkolathibát tartottak nyilván. Tavaly ezt 28 813-ra sikerült mérsékelni, az idei téli időjárás miatt azonban fennáll a veszélye annak, hogy megdől a három évvel ezelőtti negatív rekord.
Fontos, hogy ezek a számok csak a fővárosi önkormányzat kezelésében lévő utakra vonatkoznak, amely a teljes budapesti úthálózatnak csupán körülbelül a negyedét teszi ki. Szőke Gábor rámutatott: a fővárosi burkolt közúthálózat teljes hossza 4422 kilométer, ebből a fővárosi kezelésű és üzemeltetésű közutak hossza 1104 kilométer. A kezelt úthálózat negyede rossz állapotú, a közúthálózat leromlásához pedig hatványozottan hozzájárul a téli, csapadékos és intenzív hőingadozású időjárás.
A finanszírozási háttér szintén komoly korlátokat szab a munkálatoknak. Az idei évben 350 millió forint áll rendelkezésre kátyúzásra, míg a nagyobb felületű útjavításokra 1,4 milliárd forintot fordíthatnak. Szőke Gábor figyelmeztetett: "ha ilyen csekély ütemű marad az útfelújítás, mint most, akkor 5–10 éven belül még rosszabb útállapotokra kell számítani". A társaság emellett évente mintegy 55 millió forintot költ a kátyúk okozta károk miatti kárigények rendezésére.
