Close up idősebb férfi kezek tankolás a járművét a benzinkúton - Olajár emelkedés koncepció
Autó

Sokkoló bejelentés, eltűnt az egyik legolcsóbb üzemanyag az egyik kúthálózatnál: foghatják a fejüket az autósok

Pénzcentrum
2026. február 3. 09:30

Országszerte megszüntette az LPG üzemanyag forgalmazását az OMV a magyarországi töltőállomásain. A döntés sok autóst érint, akik eddig autógázzal tankoltak az osztrák cég kútjain, írja az Infostart.

Megszüntette az LPG üzemanyag, vagyis a cseppfolyósított autógáz forgalmazását az OMV a magyarországi töltőállomásain. A változás azokat az autósokat érinti, akik járművüket autógázzal üzemeltetik, illetve korábban benzin–gáz üzeművé alakíttatták át.

A vállalat tájékoztatása szerint az LPG értékesítésének kivezetése 2025 utolsó negyedévében kezdődött meg, fokozatos ütemezéssel. A folyamat 2025. december 31-én zárult le, ettől az időponttól az OMV magyarországi hálózatában már egyetlen töltőállomáson sem érhető el az autógáz.

Az OMV indoklása szerint a döntés hátterében elsősorban az áll, hogy az elmúlt időszakban jelentősen csökkent az LPG iránti kereskedelmi igény.
Címlapkép: Getty Images
