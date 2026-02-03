Sokkoló bejelentés, eltűnt az egyik legolcsóbb üzemanyag az egyik kúthálózatnál: foghatják a fejüket az autósok

Országszerte megszüntette az LPG üzemanyag forgalmazását az OMV a magyarországi töltőállomásain. A döntés sok autóst érint, akik eddig autógázzal tankoltak az osztrák cég kútjain, írja az Infostart.

A vállalat tájékoztatása szerint az LPG értékesítésének kivezetése 2025 utolsó negyedévében kezdődött meg, fokozatos ütemezéssel. A folyamat 2025. december 31-én zárult le, ettől az időponttól az OMV magyarországi hálózatában már egyetlen töltőállomáson sem érhető el az autógáz.

Az OMV indoklása szerint a döntés hátterében elsősorban az áll, hogy az elmúlt időszakban jelentősen csökkent az LPG iránti kereskedelmi igény.