Sokkoló bejelentés, eltűnt az egyik legolcsóbb üzemanyag az egyik kúthálózatnál: foghatják a fejüket az autósok

Teljesen megbénította a közlekedést a hétfő hajnalban érkező ónos eső Baranya vármegyében. Több helyen jégpáncél alakult ki, buszok akadtak el, balesetek történtek.
Országszerte megszüntette az LPG üzemanyag forgalmazását az OMV a magyarországi töltőállomásain. A döntés sok autóst érint, akik eddig autógázzal tankoltak az osztrák cég kútjain, írja az Infostart.
Megszüntette az LPG üzemanyag, vagyis a cseppfolyósított autógáz forgalmazását az OMV a magyarországi töltőállomásain. A változás azokat az autósokat érinti, akik járművüket autógázzal üzemeltetik, illetve korábban benzin–gáz üzeművé alakíttatták át.
A vállalat tájékoztatása szerint az LPG értékesítésének kivezetése 2025 utolsó negyedévében kezdődött meg, fokozatos ütemezéssel. A folyamat 2025. december 31-én zárult le, ettől az időponttól az OMV magyarországi hálózatában már egyetlen töltőállomáson sem érhető el az autógáz.
Az OMV indoklása szerint a döntés hátterében elsősorban az áll, hogy az elmúlt időszakban jelentősen csökkent az LPG iránti kereskedelmi igény.
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
Az iX3 iránt akkora a kereslet, hogy a BMW már a 2026-os év végéig lekötötte a modell gyártókapacitását.
Szakértői becslések szerint a sebességhatár emelése akár meg is duplázhatja a halálesetek számát a gyorsforgalmi utakon.
Megcsúszáskor a pánikreakciók – például a hirtelen fékezés, kapkodó kormánymozdulatok vagy a reflexszerű ellenkormányzás – súlyosbíthatják a helyzetet.
Egy budapesti halálos baleset után újra előkerült a kérdés: a technológia segíthet kockázat nélkül megállítani a menekülő autósokat.
Egy tábla hiánya sok pénzt is megérhet: megmutatjuk, mit kell azonnal tenni, ha kátyú miatt sérül az autó.
A járművek fedélzeti kijelzője bizonyos esetekben nem működik hátramenetben, így a tolatókép eltűnhet a sofőr elől.
Az autóipar alapvető átalakuláson megy keresztül az elektrifikáció és digitalizáció hatására, ami teljesen átrendezi a hagyományos erőviszonyokat.
Elindult a próbagyártás a BYD szegedi elektromos autókat előállító üzemébe.
A Tesla éves bevétele először csökkent, mivel a mesterséges intelligenciára és a robotikára helyezik át a hangsúlyt.
A vállalat Toyota és Lexus márkájú járműveinek eladásai 3,7%-kal nőttek az előző évhez képest.
A 2025-ös adatok alapján az utazók több mint 700 ezer éves országos és csaknem 3 millió vármegyei matricát vásároltak.
Az elmúlt négy évben látványosan elszakadt egymástól az új autók ára és az átlagkeresetek növekedése Magyarországon.
A Suzuki előrelépett a japán autógyártók rangsorában, miután 2025-ben megelőzte a Nissant az értékesítési adatok alapján
Az ADAC szerint így a modern autók kezelhetősége folyamatosan romlik, ami komoly biztonsági kockázatot jelent.
Sorsdöntő év vár Oliver Bluméra, a Volkswagen vezérigazgatójára, akinek egyszerre kell megállítania a kínai piaci visszaesést és ledolgoznia a cég szoftveres lemaradását.
Újbuda önkormányzata február 1-jétől kiterjeszti a fizetős parkolási övezetet Albertfalvára is.
A sofőr visszatérő szabályszegő, korábban kábítószer hatása alatt is vezetett.
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon
