Nagykörös, 2025. április 15.Az M44-es gyorsforgalmi út M5-ös autópálya és Szentkirály közötti szakasza az átadás napján, Nagykörös közelében 2025. április 15-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Autó

Egyre közelebb a zöld lámpa: kulcsfontosságú gyorsforgalmi út épülhet meg a magyar vidéken, erre sokan vártak már

Pénzcentrum
2026. február 5. 09:30

A Nemzeti Koncessziós Iroda feltételes közbeszerzési eljárást indított egy mintegy 41 kilométer hosszú gyorsforgalmi út megépítésére és üzemeltetésére Vas vármegyében. A beruházás koncessziós konstrukcióban valósulhat meg: a kivitelező saját forrásból építené meg az utat, befektetése pedig az üzemeltetési időszak alatt térülne meg.

A közbeszerzési felhívás az európai uniós közbeszerzési portálon jelent meg, amelyre elsőként az ugytudjuk.hu hívta fel a figyelmet. Az eljárás célja olyan koncesszor kiválasztása, aki vállalja a beruházás teljes finanszírozását, és cserébe az üzemeltetési jogok alapján, állami kifizetések formájában kapja vissza a pénzét.

A tervezett gyorsforgalmi útszakasz Kőszeg, Szombathely és Körmend városokat kötné össze. Szombathely térségében az M86-os, Körmend közelében pedig az M80-as gyorsforgalmi útra csatlakozna rá.

Kapcsolódó cikkeink:

Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly decemberben jelentette be a kormány döntését egy, Vas vármegyét átszelő új útszakasz megépítéséről. Akkor 350–360 milliárd forintos beruházási költséget említett, és úgy fogalmazott, hogy a projektet "adófizetői pénzből" valósítják meg. A mostani közbeszerzési kiírás szerint ugyanakkor nem autópálya, hanem gyorsforgalmi út épülne, amelynek kivitelezését kezdetben nem közvetlenül állami forrásból, hanem koncessziós konstrukcióban finanszíroznák. A pályázóknak ajánlatukban kell megjelölniük, milyen feltételekkel vállalnák a beruházás megvalósítását.

A felhívás nem tartalmazza egyértelműen a koncesszió időtartamát, de a gyakorlat alapján várhatóan a megszokott, körülbelül 35 éves időszakról lehet szó. Ez alatt a nyertes vállalkozó gondoskodna az útszakasz fenntartásáról és üzemeltetéséről, miközben az állam a koncessziós szerződés teljes időtartama alatt rendszeres kifizetésekkel térítené meg a befektetését.

A hazai autópálya-hálózat jelentős része jelenleg az MKIF Zrt. kezelésében van. A társaság 2022-ben szerezte meg 35 évre a magyarországi autópályák többségének üzemeltetési jogát, és a közelmúltban az M6-os autópálya is a portfóliójuk részévé vált. Ennek fényében kérdéses, hogy az új útszakasz üzemeltetését más piaci szereplő elnyerheti-e. A közbeszerzési eljárásban való részvételre március 2-ig lehet jelentkezni. A beérkezett pályázatokat a határidő napján bontják fel.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
