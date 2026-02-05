A Ford világszerte több mint 850 ezer járművet hív vissza tűzveszély miatt, az 1,5 literes EcoBoost motor hibája okán.
Egyre közelebb a zöld lámpa: kulcsfontosságú gyorsforgalmi út épülhet meg a magyar vidéken, erre sokan vártak már
A Nemzeti Koncessziós Iroda feltételes közbeszerzési eljárást indított egy mintegy 41 kilométer hosszú gyorsforgalmi út megépítésére és üzemeltetésére Vas vármegyében. A beruházás koncessziós konstrukcióban valósulhat meg: a kivitelező saját forrásból építené meg az utat, befektetése pedig az üzemeltetési időszak alatt térülne meg.
A közbeszerzési felhívás az európai uniós közbeszerzési portálon jelent meg, amelyre elsőként az ugytudjuk.hu hívta fel a figyelmet. Az eljárás célja olyan koncesszor kiválasztása, aki vállalja a beruházás teljes finanszírozását, és cserébe az üzemeltetési jogok alapján, állami kifizetések formájában kapja vissza a pénzét.
A tervezett gyorsforgalmi útszakasz Kőszeg, Szombathely és Körmend városokat kötné össze. Szombathely térségében az M86-os, Körmend közelében pedig az M80-as gyorsforgalmi útra csatlakozna rá.
Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly decemberben jelentette be a kormány döntését egy, Vas vármegyét átszelő új útszakasz megépítéséről. Akkor 350–360 milliárd forintos beruházási költséget említett, és úgy fogalmazott, hogy a projektet "adófizetői pénzből" valósítják meg. A mostani közbeszerzési kiírás szerint ugyanakkor nem autópálya, hanem gyorsforgalmi út épülne, amelynek kivitelezését kezdetben nem közvetlenül állami forrásból, hanem koncessziós konstrukcióban finanszíroznák. A pályázóknak ajánlatukban kell megjelölniük, milyen feltételekkel vállalnák a beruházás megvalósítását.
A felhívás nem tartalmazza egyértelműen a koncesszió időtartamát, de a gyakorlat alapján várhatóan a megszokott, körülbelül 35 éves időszakról lehet szó. Ez alatt a nyertes vállalkozó gondoskodna az útszakasz fenntartásáról és üzemeltetéséről, miközben az állam a koncessziós szerződés teljes időtartama alatt rendszeres kifizetésekkel térítené meg a befektetését.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hazai autópálya-hálózat jelentős része jelenleg az MKIF Zrt. kezelésében van. A társaság 2022-ben szerezte meg 35 évre a magyarországi autópályák többségének üzemeltetési jogát, és a közelmúltban az M6-os autópálya is a portfóliójuk részévé vált. Ennek fényében kérdéses, hogy az új útszakasz üzemeltetését más piaci szereplő elnyerheti-e. A közbeszerzési eljárásban való részvételre március 2-ig lehet jelentkezni. A beérkezett pályázatokat a határidő napján bontják fel.
Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
Visszafogott forgalommal indult 2026 januárja a magyar autópiacon: a forgalomba helyezett személyautók száma elmaradt az egy évvel korábbitól.
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
Az iX3 iránt akkora a kereslet, hogy a BMW már a 2026-os év végéig lekötötte a modell gyártókapacitását.
Szakértői becslések szerint a sebességhatár emelése akár meg is duplázhatja a halálesetek számát a gyorsforgalmi utakon.
Sokkoló bejelentés, eltűnt az egyik legolcsóbb üzemanyag az egyik kúthálózatnál: foghatják a fejüket az autósok
Kivezették a gázt a hálózatból, az LPG-vel közlekedőknek most új megoldást kell találniuk.
Megcsúszáskor a pánikreakciók – például a hirtelen fékezés, kapkodó kormánymozdulatok vagy a reflexszerű ellenkormányzás – súlyosbíthatják a helyzetet.
Egy budapesti halálos baleset után újra előkerült a kérdés: a technológia segíthet kockázat nélkül megállítani a menekülő autósokat.
Egy tábla hiánya sok pénzt is megérhet: megmutatjuk, mit kell azonnal tenni, ha kátyú miatt sérül az autó.
A járművek fedélzeti kijelzője bizonyos esetekben nem működik hátramenetben, így a tolatókép eltűnhet a sofőr elől.
Az autóipar alapvető átalakuláson megy keresztül az elektrifikáció és digitalizáció hatására, ami teljesen átrendezi a hagyományos erőviszonyokat.
Elindult a próbagyártás a BYD szegedi elektromos autókat előállító üzemébe.
A Tesla éves bevétele először csökkent, mivel a mesterséges intelligenciára és a robotikára helyezik át a hangsúlyt.
A vállalat Toyota és Lexus márkájú járműveinek eladásai 3,7%-kal nőttek az előző évhez képest.
A 2025-ös adatok alapján az utazók több mint 700 ezer éves országos és csaknem 3 millió vármegyei matricát vásároltak.
Rosszabbul élünk, mint négy éve, itt a könyörtelen bizonyíték: így hagyták le az autóárak a magyar fizetéseket
Az elmúlt négy évben látványosan elszakadt egymástól az új autók ára és az átlagkeresetek növekedése Magyarországon.
A Suzuki előrelépett a japán autógyártók rangsorában, miután 2025-ben megelőzte a Nissant az értékesítési adatok alapján
Súlyos, ami kiderült az utóbbi években gyártott autókról: óriási a biztonsági kockázat, rengeteg sofőr veszélyben
Az ADAC szerint így a modern autók kezelhetősége folyamatosan romlik, ami komoly biztonsági kockázatot jelent.
Sorsdöntő év vár Oliver Bluméra, a Volkswagen vezérigazgatójára, akinek egyszerre kell megállítania a kínai piaci visszaesést és ledolgoznia a cég szoftveres lemaradását.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!