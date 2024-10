Családi luxusautó Kínából, meglepő áron: teszten a Dongfeng U-Tour, ez forgatja majd fel Európát?

Felkavarhatja a hazai és az európai állóvizet a kínai Dongfeng családi egyterűje - a szegmenst mindenképp fel fogja, mivel az gyakorlatilag nem létezik már. Köszi, SUV-őrület! A hétüléses U-Tour ugyan majdnem 14 millió forintba kerül, és a külsejét is szoknia kell az európai szemnek, de ezért a pénzért komoly extralistát és kényelmes elrendezést kapunk: nem 2-3-2 rendszerben van elosztva a hét ülés, a középső sorban is két teljesértékű fotel kapott helyet. Fűthető-hűthető ülések (a vezetőt masszírozza is!), bazinagy tetőablak, praktikus megoldások - és persze gyermekbetegségek, főképpen szoftveresen. Tesztünkből kiderül továbbá, miért állítottak vele félre Angyalföldön, a válasz nem is lehetne meglepőbb.

Gyakorlatilag nem volt olyan tesztautó, amire többen lettek volna kíváncsiak, mint a Dongfeng 7 személyes csapatszállítójára, a U-Tourra, és ez nem véletlen. És nem csak az ismerősökről, kollégákról beszélek: hogy mást ne mondjak, egyik nap a XIII. kerületben, a Dagály utca környékén róttam a kis utcákat, amikor egy sétáló kínai srác mosolyogni, integetni, és végül telefonnal fotózni kezdett. Azt hittem, valami gond van, félreálltam, de kiderült, hogy pánikra ok nincs: jaj ne haragudjak, csak a testvérének pont ilyen kocsija van otthon, és még sosem látott U-Tourt Budapesten, gontolta, lefotózza.

A külsejét európai szemmel emészteni kell, óriási orrán két fekete díszbetét, a lámpákat a csíkokban és az éles sarkokban kell keresni, este pedig még az embléma is világít az orrán. A hátuljával viszont elvegyülhet Európában is, dizájnos lámpák, köztük fényhíd, a csomagtérajtó közepe kitüremkedik. Kellemes. Maga az autó már-már kisbusz méretű, majdnem 4,9 méter hosszú, a tengelytávja 2,9 méter, emellé majd' 2 méter széles és 1,7 méter magas. Így könnyű be-, illetve kiszállni. Mondjuk, egy tolóajtó elfért volna hátra (a hátsó traktusból kiszálló gyereke nem vágják neki elemi erővel az ajtót semminek), de ez nem vesz el semmit az autó érdemeiből.

Nem kicsiben játszanak Pár szó a gyártóról, mert bár itthon még annyira nem ismert a neve, de fontos tényező az iparágban. A Dongfeng Motor Corporation Kína egyik legnagyobb autógyártó vállalata, amelyet 1969-ben alapítottak, 2023-ban több mint 2,4 millió járművet adtak el. Az állami tulajdonban lévő vállalat központja a járvány idejéről ismerős Wuhan városában található, a személyautók mellett haszongépjárműveket, teherautókat és autóbuszokat is gyártanak.

Egy másfél literes, négyhengeres, turbós benzinmotor hajtja, ami 177 lóerős. Bőven elég a 1865 kilós kocsinak, oké, száguldani nem fogsz vele, de ez nem is azért van. A fogyasztása vegyes (40% város, 60% főút és M0) körülmények mellett 8-9 liter között alakult 100 kilométeren, nem tragikus egy ekkora autótól, ami nem hibrid. A hétfpkozatú automataváltó szépen dolgozik, normál-sport-eco menetmódok közül lehet választani, a takarékosban már 60-70 km/óra körül felvált hetedikbe.

Új felállás

A kínaiak szakítottak azzal a hétüléses koncepcióval, hogy a hagyományos 5 ülés mögé tessék-lássék dobjunk be még 2 helyet, ahol maximum kisgyerekek tudnak kényelmesen utazni. A 2-3-2 helyett 2-2-3-as szisztémában vannak elrendezve az ülések, azaz leghátul van a pad, középen meg két teljes értékű fotel. Így pedig 6 felnőtt is el tud benne lenni.

Az alkalmi utasaim közül mindenki a beltéren ámult el, a bordós-vajszínű betétek között a faberakás is jól néz ki - oké, műanyagból van, de ez nem von le a kinézetéből. A beltér az anyagok tekintetésben nem prémium, de elhiteti veled, hogy az - voltaképpen nem így kellene megnyerni az autóvásárlókat?! A világos színek miatt egyébként az utastér még nagyobbnak is tűnik, és tapintás alapján sem tűnik amúgy bóvlinak az anyaghasználat.

Érdekes, hogy a hangulatvilágítás ezekbe a műanyagfa betétekbe van elrejtve, és hagyományos csíkok helyett kurflikat formál, színében állítgatható. Mindenkinek feltűnt az óriási, nyitható tetőablak, és a fűthető-hűthető bőrfotelek, igen, a középső sor is - sőt, a vezetőülés masszíroz is! Az első ülésekből két, elég jól használható tálcát is le lehet hajtani. Sőt, a két középső ülés nem csak előre-hátra állítható motorosan, hanem oldalirányba is lehet őket mozgatni, hogy mindenki jól elférjen. Ha mindkettőt kitoljuk az utastér két szélére, akkor a hátsó sorba is bármilyen kényelmetlenség nélkül be lehet mászni.

Oké, ha a hátsó üléssor is fel van hajtva, akkor a csomagtartó gyakorlatilag megszűnik létezni, 234 liternyi tárhely marad, ami inkább magas, mint mély. De ez minden hétülésesnél így van, nem Dongfeng-specifikus, vagy sok embert viszel, vagy sok cuccot.

Érdekes megoldások, gyerekbetegségek

Ahogy a formája, úgy a beltér megoldásai is tartogatnak egy-két, Európában nem megszokott dolgoz. Van például

telefontartó-tartó. Igen, dedikált hely, ahoval fel tudod pattintani a légbefúvó rácsaira pattintható telefontartódat.

Emellett a középső konzolon, ahol a váltó meg a gombok vannak, a kínaiak nem fekete zongoralakkot tettek, hanem egy márványmintás díszbetétet. Arról, hogy szép-e lehet vitatkozni, de hogy jobb mint a fényes fekete díszítőelem, az biztos. Azért utóbbiból is jutott például az ablakemelő gombjaihoz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Vannak az autónak gyerekbetegségei is. A klímapanel félig érintős kialakítása például nem túl praktikus, ráadásul néhány funkció kizárólag a kijelzőn érhető el. Például az első ülések fűtése, szellőztetése, na meg a masszázs, így ha menet közben akarod állítani, akkor keresgélni kell a menüben. A középső sorban van erre dedikált gomb szerencsére az utas mellett. Ráadásul, ha sokáig gondolkodsz, hogy mit is akarsz csinálni a klímamenüben, akkor egyszerűen visszadob a főoldalra.

Maga a szoftver is kicsit döcögős, de nem vészes - szoktam mondani, ez addig érdekel, ameddig rá nem dugom a telefont. Na, itt ilyen nincs, legalábbis Apple CarPlay és Android Auto nem elérhető a rendszerben, egy kínai appot kell hozzá letölteni, hogy ki lehessen vetíteni a telefon képét a nagyképernyőre. Én megtettem, hogy másnak ne kelljen, iPhone-on elég macerás kezelni, inkább kihasználtam a telefontartó-tartót és bluetooth-on vittem át a hangot az autóra - a hangrendszere amúgy átlagosnak mondható.

A fenti problémák szoftveresen orvosolhatóak lennének nagyrészben, remélem, ezt meg is teszik, és legalább Európába elhozzák az Android és az Apple autós szoftverét. De hogy ne csak a rossz dolgokat említsük: egy ekkora autóhoz már elkell a 360 fokos kamera, aminek a képe szép, van benne radar, hátsó keresztforgalom figyelő is, és a többi biztonsági extra is teszi a dolgát. A kamerarendszernek hála könnyű vele parkolni, manőverezni.

Kihalóban lévő piacra jött

A U-Tour azért is nagy dobás, mert ma Magyarországon gyakorlatilag nem lehet egyterűt kapni: a VW-nél ott a Touran (az alapváltozat kicsit tobb mint 13 millió Ft, amikor épp lehet rendelni), illetve a Dacia Jogger legkevesebb 7,3 millióér. Más nem jut eszembe, például a Peugeot 5008-at meg a Citroen, a Renault egyterűit megette a SUV-őrület. Esetleg olyan modellekkel lehet még összehasonlítani, amiket kishaszonjárműből alakítottak hétülésessé, mint a Citroen Berlingo 10,3 millióért, vagy a Nissan Townstar hasonló áron. Vagy az SUV-k, amikbe beerőltetnek hátra még két ülést, mondván, ha kérdezik, akkor persze, van még két hely benne!

Gyakran hallottam azt is, hogy "jaj hát kínai, akkor lenne jó, ha Dacia áron lenne!" De miért adná a kínai Jogger-árban az annál nagyobb, kényelmesebb, jobban felszerelt autóját? Erre általában nem érkezett épkézláb válasz. A U-Tour inkább a Touran ligájában versenyez.

A másik gyakori felvetés az volt, hogy jó-jó 13,85 millió az alapára, de abban mi van benne és ez a kocsi mennyibe kerül? Ezt kapod, amit itt látsz, Magyarországon egyféle felszereltséggel lehet jelenleg U-Tourt kapni, ennyiért. A fényezés színén lehet változtatni, de az nem feláras. Ha valaki családi csapatszállítót keres, és félredobja előítéleteit, érdemes kipróbálnia. Elvileg a szervizelés és az alkatrészellátás is megoldott, főleg, hogy a motor például egy Mitsubishi-származék.

Fotók: Gosztola Judit