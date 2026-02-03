2026. február 3. kedd Balázs
Debrecen, 2025. szeptember 26.A BMW Group debreceni gyára a hivatalos megnyitó napján, 2025. szeptember 26-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Autó

Átütő siker a magyar BMW: új fokozatra kapcsol a debreceni gyár, nem győznek elég iX3-at csinálni

Pénzcentrum
2026. február 3. 09:50

A BMW új, teljesen elektromos crossoverének európai fogadtatása minden várakozást felülmúlja: az iX3 iránt akkora a kereslet, hogy a bajor autógyártó már a 2026-os év végéig lekötötte a modell gyártókapacitását. A debreceni üzemben a megrendelések kiszolgálása érdekében akár a második műszak elindítása is napirendre kerülhet.

A BMW iX3 elektromos crossover piaci teljesítménye az európai régióban jóval felülmúlja az előzetes prognózisokat. A kereslet volumenét jól jelzi, hogy a gyártó már most lefoglalta a modell számára allokált termelési kapacitásokat egészen 2026 decemberéig - írja a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tavaly ősszel leleplezett típus jelenleg kulcsszerepet játszik a BMW európai értékesítésében. A Carscoops beszámolója alapján az összes új járműre leadott megrendelés közel harmada erre a modellre érkezik. Ez a piaci dinamika ahhoz a helyzethez vezetett, hogy az előzetesen kalkulált gyártási mennyiség jelentős részét már most lekötötték a vevők, ami minden korábbi becslést meghalad.

Kapcsolódó cikkeink:

A magyarországi gyártóbázis kapacitásait tekintve a vállalat közlése szerint a debreceni komplexum maximális kihasználtság mellett éves szinten mintegy 150 ezer jármű összeszerelésére képes. A termelés ugyanakkor egyelőre még a felfutási, beüzemelési szakaszban tart. Amennyiben az iX3 népszerűsége tartósan a jelenlegi szinten marad, a BMW-nek fel kell gyorsítania a gyártási volumen emelését, hogy ki tudja szolgálni az európai piac igényeit, és elkerülje a szállítási határidők esetleges, akár egy évet is meghaladó kitolódását.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
