Szakértői becslések szerint a sebességhatár emelése akár meg is duplázhatja a halálesetek számát a gyorsforgalmi utakon.
Átütő siker a magyar BMW: új fokozatra kapcsol a debreceni gyár, nem győznek elég iX3-at csinálni
A BMW új, teljesen elektromos crossoverének európai fogadtatása minden várakozást felülmúlja: az iX3 iránt akkora a kereslet, hogy a bajor autógyártó már a 2026-os év végéig lekötötte a modell gyártókapacitását. A debreceni üzemben a megrendelések kiszolgálása érdekében akár a második műszak elindítása is napirendre kerülhet.
A BMW iX3 elektromos crossover piaci teljesítménye az európai régióban jóval felülmúlja az előzetes prognózisokat. A kereslet volumenét jól jelzi, hogy a gyártó már most lefoglalta a modell számára allokált termelési kapacitásokat egészen 2026 decemberéig - írja a Portfolio.
A tavaly ősszel leleplezett típus jelenleg kulcsszerepet játszik a BMW európai értékesítésében. A Carscoops beszámolója alapján az összes új járműre leadott megrendelés közel harmada erre a modellre érkezik. Ez a piaci dinamika ahhoz a helyzethez vezetett, hogy az előzetesen kalkulált gyártási mennyiség jelentős részét már most lekötötték a vevők, ami minden korábbi becslést meghalad.
A magyarországi gyártóbázis kapacitásait tekintve a vállalat közlése szerint a debreceni komplexum maximális kihasználtság mellett éves szinten mintegy 150 ezer jármű összeszerelésére képes. A termelés ugyanakkor egyelőre még a felfutási, beüzemelési szakaszban tart. Amennyiben az iX3 népszerűsége tartósan a jelenlegi szinten marad, a BMW-nek fel kell gyorsítania a gyártási volumen emelését, hogy ki tudja szolgálni az európai piac igényeit, és elkerülje a szállítási határidők esetleges, akár egy évet is meghaladó kitolódását.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
