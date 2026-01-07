A magyar áfarés a növekedés ellenére is alacsonyabb maradt az uniós átlagnál, és Magyarország megőrizte régiós vezető pozícióját ebben a mutatóban.
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
A magyar gépjárműtulajdonosokat terhelő járulékok közé tartozik a gépjárműadó, más néven súlyadó, melynek összegét évente egy alkalommal, idén 2026. április 15-ig kell megfizetni. A súlyadó mértéke 2026-ban 4,3%-kal emelkedik: máris mutatjuk, milyen összegekkel számol a súlyadó kalkulátor és mennyi lesz a gépjárműadó 2026 évi összege. Tudd meg, hogyan történik a NAV súlyadó befizetés, a súlyadó lekérdezés és mely járművekre vonatkozik adómentesség!
Cikkünkben a NAV súlyadó 2026 évi legfrissebb tudnivalóit gyűjtöttük össze olvasóinknak: eláruljuk, mennyit emelkedik, hogyan változik az autó súlyadó, más néven a gépjárműadó 2026 évi mértéke, hogyan zajlik a súlyadó befizetése 2026-ban, illetve mikor lesz a gépjárműadó befizetés határideje. Milyen újdonságokkal kell tisztában lennünk a gépjármű súlyadó kapcsán, milyen fizetési szabályok vonatkoznak a tulajdonosváltozás eseteire és a speciális gépjárművekre?
Gépjármű súlyadó 2026: idén is emelkedik a NAV gépjárműadó mértéke
Magyarországon a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény kimondja, hogy minden, az ország területén közlekedő, hatósági rendszámmal ellátott gépjármű és pótkocsi után kötelezettek vagyunk az éves gépjárműadó, köznyelven súlyadó nevű teher megfizetésére. A törvény hatálya alá tartoznak továbbá a külföldi nyilvántartású, de Magyarország területén közlekedő tehergépjárművek is. Bár ma a köznyelvben szinonimaként használjuk a két kifejezést, jó ha tudjuk, hogy a járulékot 1997-től 2007-ig nevezték hivatalosan súlyadónak. A régi súlyadó számítás alapja a gépjármű össztömege volt, 2007 óta azonban megváltozott a számítás alapja, így a motorkerékpárok és személygépjárművek hatósági nyilvántartás szerinti teljesítménye alapján számítják.
A közelmúltban az adó mértékét illetően fontos változás élesedett: az egyes adótörvények módosításáról szóló 2024. évi LV. törvény kimondja, hogy 2025-től a gépjárműadó mértéke a tárgyévet megelőző évi gépjárműadó mértékének a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett fogyasztóiár-index előző év azonos időszakához viszonyított változásával valorizált összegén alapszik.
2025-ben az azt megelőző évihez viszonyítva 4,1%-os gépjárműadó emelés lépett életbe, idén, 2026-ban pedig összesen 4,3%-os inflációkövető adóemeléssel kell számolnunk. Az adóemelés nem csak a súlyadó mértékét, hanem az az üzemanyagok jövedéki adóját, a cégautóadót, a regisztrációs adót, továbbá a gépjárműátíráshoz kapcsolódó illetékek mértékét is érinti.
A nemrégiben bevezetett inflációkövető rendszer célja az állami bevételek értékállóbbá tétele, azonban mindez az autózáshoz kapcsolódó költségek folyamatos növekedését eredményezi. A súlyadó fizetése az általános adóemelést leszámítva 2026-ban nem változik: a gépjárműadó mértéke továbbra is sávosan alakul, a súlyadó kalkulátor figyelembe veszi a járművek életkora mellett azok teljesítményét is.
Súlyadó kalkulátor: milyen esetben, mennyi a súlyadó összege?
Ahogy a fentiekben elárultuk: a NAV súlyadó kalkulátora idén is a gépjárművek életkora és teljesítménye alapján számolja ki, hogyan alakul a teher aktuális összege. Az inflációkövető súlyadó emelés következtében a következő alapösszegekkel kell számolniuk a magyar autósoknak:
- a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben: 375 Ft/kW;
- a gyártási évet követő 4–7. naptári évben: 325 Ft/kW;
- a gyártási évet követő 8–11. naptári évben: 250 Ft/kW;
- a gyártási évet követő 12–15. naptári évben: 205 Ft/kW;
- a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években: 150 Ft/kW.
A személygépjárműveken felül az autó súlyadó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
- a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén: 925 Ft;
- az előző pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén: 1495 Ft.
Ideiglenesen forgalomban tartott gépjárművek esetén:
- személyszállító gépjárműnél 10 000 Ft;
- tehergépjárműnél 50 000 Ft;
- továbbá: rendszámtábla próbajárműre való kiadása esetén 25 000 Ft az adó összege.
Ki az adó alanya és milyen gépjárművek után kell súlyadót fizetni?
A gépjárműadó alanya az a személy, aki a magyar járműnyilvántartás alapján az év első napján a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója (ha a két személy különbözik, akkor az az alanya, akinek a neve a jármű forgalmi engedélyén szerepel), tárgya pedig a következő gépjármű-kategóriák egyikébe tartozó jármű lehet:
- személyszállító gépjármű;
- autóbusz;
- lakókocsi és lakópótkocsi (a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege alapján);
- tehergépjármű (a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege alapján, növelve a terhelhetőségének az 50%-ával);
- nyergesvontató (a számítás alapja a vontató saját tömegének a kétszerese, növelve a járművel vontatható, átmenőfékes vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének és a nyergesvontató saját tömegének a pozitív különbözetének a felével).
Mely járművekre vonatkozik súlyadó mentesség?
2026-ban változatlan módon mentesül a súlyadó alól:
- a négykerekű segédmotoros kerékpár;
- a környezetkímélő gépkocsi (elektromos autó);
- a súlyos mozgáskorlátozottat vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, maximum 100 kW teljesítményű gépjármű;
- a lassú jármű és annak pótkocsija;
- a méhesházas gépjármű;
- a munkagépek és a magyar rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatók;
- a nettó jövedelme minimum a 75%-át helyi/helyközi tömegközlekedésből szerző autóbusz;
- a CD, CK, DT, OT és Z betűjű rendszámtáblával ellátott gépjárművek;
- azok a külföldi nyilvántartású tehergépjárművek, amelyeket EU tagállamokban vettek nyilvántartásba;
- a költségvetési szervek, az egyházi személyek, az egyesületek, az alapítványok, illetve a fegyveres erők gépjárművei.
Friss változás: január 1-től a mezőgazdasági vontatók pótkocsijai mentesülnek a gépjárműadó alól, ami jelentős könnyítést jelent a szállítási feladatokat végző gazdák számára. Bővül továbbá az 2026. január 1-jétől bővül az autóbuszok adómentességének köre is: ezévtől a vasúti és közúti személyszállítást egyaránt végző vállalkozások is jogosulttá válnak a kedvezményre.
Súlyadó fizetés tulajdonosváltozás esetén
Abban az esetben, ha a jármű életében tulajdonosváltozás történik, a NAV határozatot küld az új tulajdonos számára az adófizetési kötelezettség születéséről (a későbbiekben csak éves értesítés érkezik). A tulajdonosváltozás eseményét 15 napon belül kell jelezni a NAV-nál – ha ebből a határidőből kicsúszunk, a tulajdonátszállás bejelentésének az évének az utolsó napjáig az előző tulajdonos marad a gépjárműadó alanya.
„E” és „P” ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek esetén az a személy az adó alanya, akinek a nevére az ideiglenes rendszámtáblát kiállították (a NAV erről egyszeri határozatot és csekket küld az érintettnek). Forgalomból kivont gépjármű forgalomba való visszahelyezése esetén a következő hónap első napjától az átruházó már nem minősül a gépjárműadó adóalanyának. Gépjármű öröklés esetén, ha az év első napján továbbra is a jármű volt tulajdonosa van a gépjármű nyilvántartásba bejegyezve, a fizetési kötelezettség a nem üzembentartó tulajdonosra száll át (annak hiányában arra, akit a nyilvántartásban elsőként bejegyeznek a jármű új tulajdonosként).
Súlyadó lekérdezés a NAV Ügyfélkapu Plusz szolgáltatásával
A súlyadó NAV ügyfélportálon, illetve a NAV-Mobil applikáción keresztül is lekérdezhető, ugyanúgy, ahogy bármilyen más, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által nyilvántartott adat. Ahhoz, hogy a felületet elérhessük, Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP regisztrációra van szükségünk – az azonosító és a jelszó megadását követően az Adószámla menüpontban láthatjuk a NAV által nyilvántartott tartozásokat és túlfizetéseket (a gépjárműadó összegét a 410-es adónemnél lehet ellenőrizni).
Hol és hogyan történhet a súlyadó befizetése?
A súlyadó befizetése 2026 évében több formában is lehetséges:
- Ügyfélkapu súlyadó befizetés: a súlyadó Ügyfélkapun keresztül egyszerűen befizethető – nyissuk meg a NAV által küldött értesítőt és fizessük be a felületen keresztül a díjat bankkártyával;
- NAV-Mobil applikációval: ugyanúgy, ahogy az Ügyfélkapun, a NAV applikációjában is meg tudjuk nyitni az értesítőt és be tudjuk fizetni bankkártyával az összeget;
- Banki átutalással: a 10032000-01079160 számú, a „NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla” elnevezésű számlára kell utalni;
- Személyesen a NAV ügyfélszolgálatán: készpénzzel vagy bankkártyával.
- Csekkbefizetéssel: a súlyadó csekk igénylés az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) a CSEKK Kérelem c. nyomtatványon, vagy a NAV Infóvonalán (3-as menüpont) intézhető.
Súlyadó befizetés 2026: mikor van a gépjárműadó fizetés határidő 2026-ban?
A teher befizetése évente egy alkalommal kötelező és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányában történik. A súlyadó 2026 határidőt nem érintette a gépjárműadó törvény változása, éppen ezért a súlyadó befizetési határidő 2026 évében a megszokott módon, április 15-én lesz. A súlyadó határidő be nem tartása esetén az adó kötelezettjei számára a NAV késedelmi pótlékot számíthat fel.
A befizetéssel kapcsolatban 2024-ben fontos könnyítés lépett életbe: azok a természetes személyek, akiknek gondot okoz a fenti súlyadó fizetési határidőn belül, egy összegben megfizetni a terhet, legfeljebb öthavi pótlékmentes részletben is befizethetik azt. A súlyadó részletfizetéshez évente egyszer, június 30-ig lehet illetékmentesen részletfizetési kérelmet benyújtani a NAV-nál.
