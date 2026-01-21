A Dunában folytatják a keresést az Ötkert szórakozóhelyről szombaton eltűnt 18 éves Egressy Mátyás után.
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
Szerdára virradóan halálos autóbaleset történt Szlovákiában: életét vesztette az ismert influenszer, Jákli Mónika, aki Mercedes-Benzével egy fának ütközött. A közösségi médiában nagy követőtáborral rendelkező modell volt párja, az MMA-harcos Boráros Gábor egy Instagram-történetben reagált a tragédiára.
A szlovák rendőrség tájékoztatása szerint a baleset a Nagymegyer és Alistál közötti útszakaszon történt, amikor egy Mercedes-Benz S 580-as típusú személyautó nagy sebességgel nekihajtott egy út menti fának. Az Új Szó információi alapján a járművet az influenszer vezette, és a tragédia pillanatában egyedül ült az autóban.
A súlyos sérüléseket szenvedett Jákli Mónikát a mentők azonnal kórházba szállították, ám az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. Nem sokkal reggel hat óra előtt hunyt el a kórházban.
A tragédia különösen megrendítő, mivel az influenszernek kislánya maradt hátra. Zora édesapja Boráros Gábor, akivel Jákli korábban párkapcsolatban élt. Az MMA-harcos egyelőre nem adott hivatalos nyilatkozatot, Instagram-oldalán azonban közzétett egy rövid videót, amelyen gyermeke kezét fogja. A felvételhez imára kulcsolt kezet és fekete szívet ábrázoló hangulatjeleket csatolt, valamint ezt írta: "Ne hívogassatok, kérlek."
A páros korábban országos ismertségre tett szert a Nyerő Páros című televíziós műsorban való szereplésével. A 2023-as évadban egészen a dobogó harmadik fokáig jutottak. A műsor során nyilvánosságra kerültek kapcsolati problémáik is: kiderült, hogy gyermekük születése után négy hónapig külön éltek, miután Jákli a szülőszobában szembesült azzal, hogy partnere megcsalta. Kapcsolatuk végül teljesen megromlott, 2024-ben hivatalosan is különváltak. Legutóbb az Exek csatája című realityben találkoztak újra a képernyőn, ám a forgatást végül idő előtt megszakították, mert Jákli úgy döntött, inkább hazamegy kislányához.
Itt az új KRESZ: komoly szigorítást kapnak a nyakukba a gyalogosok, emelik a sebességhatárokat Magyarországon
Átfogó közlekedési reform készül Magyarországon: közzétették az új KRESZ tervezetét, amely modernizálja a fogalmakat, és alkalmazkodik a megváltozott közlekedési szokásokhoz.
Komolyan megdrágultak a használt autók: ezt a márkát keresi most a legtöbb magyar, jól járhat, aki most adna el
Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Most különösen érdemes észnél lenni, súlyos lehet a következmény
Kátyú hátán kátyú, és a java még csak most jön: a fagyok miatt még több burkolathiba keletkezik az utakon
A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás–olvadás ciklusok váltakozása miatt a következő időszakban jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma.
Új rendszámokat vezetnek be, ezekre az autókra kötelező rátenni: rengeteg kocsit érint a rendelkezés
A rendszámokon a lejárati dátum is jól látható, így csökken az ellenőrzéshez szükséges manuális adatlekérés.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Egy jeges úton történt balesetről szóló videó heves vitát indított el a közösségi médiában, miután a rendőrség megbírságolta a megcsúszó autó sofőrjét.
A támogatási rendszer 2026. január 1-jétől visszamenőleg is igényelhető, háztartásonként 1500 és 6000 euró közötti összegben.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől.
Tizenhárommillió munkahely, ezermilliárd eurónyi érték, kínai-amerikai szorítás. Vajon merre indul 2026-ban Európa autóipara?
Az Audi Hungaria versenyképességének javítása érdekében nem tölti be a megüresedő pozíciókat, ami 2026-ban mintegy kétszáz, főként mérnöki és irodai munkakört érinthet.
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
A magyar autópark átlagéletkora rekordot döntött: 2024-re elérte a 16,2 évet. Megnéztük, milyen hitelajánlatokkal csábítják most az autóvásárlókat a bankok.
A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot, csökkentsék sebességüket, és ne próbáljanak a hókotrók közé vagy elé besorolni.
Emelkedik a műszaki vizsga díja 2026-ban: mutatjuk, mennyibe kerül a műszaki vizsga februártól, hogyan változnak az autó műszaki vizsga árak. Mi a teendő lejárt műszaki...
