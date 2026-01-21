Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt

Szerdára virradóan halálos autóbaleset történt Szlovákiában: életét vesztette az ismert influenszer, Jákli Mónika, aki Mercedes-Benzével egy fának ütközött. A közösségi médiában nagy követőtáborral rendelkező modell volt párja, az MMA-harcos Boráros Gábor egy Instagram-történetben reagált a tragédiára.

A szlovák rendőrség tájékoztatása szerint a baleset a Nagymegyer és Alistál közötti útszakaszon történt, amikor egy Mercedes-Benz S 580-as típusú személyautó nagy sebességgel nekihajtott egy út menti fának. Az Új Szó információi alapján a járművet az influenszer vezette, és a tragédia pillanatában egyedül ült az autóban.

A súlyos sérüléseket szenvedett Jákli Mónikát a mentők azonnal kórházba szállították, ám az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. Nem sokkal reggel hat óra előtt hunyt el a kórházban.

A tragédia különösen megrendítő, mivel az influenszernek kislánya maradt hátra. Zora édesapja Boráros Gábor, akivel Jákli korábban párkapcsolatban élt. Az MMA-harcos egyelőre nem adott hivatalos nyilatkozatot, Instagram-oldalán azonban közzétett egy rövid videót, amelyen gyermeke kezét fogja. A felvételhez imára kulcsolt kezet és fekete szívet ábrázoló hangulatjeleket csatolt, valamint ezt írta: "Ne hívogassatok, kérlek."

A páros korábban országos ismertségre tett szert a Nyerő Páros című televíziós műsorban való szereplésével. A 2023-as évadban egészen a dobogó harmadik fokáig jutottak. A műsor során nyilvánosságra kerültek kapcsolati problémáik is: kiderült, hogy gyermekük születése után négy hónapig külön éltek, miután Jákli a szülőszobában szembesült azzal, hogy partnere megcsalta. Kapcsolatuk végül teljesen megromlott, 2024-ben hivatalosan is különváltak. Legutóbb az Exek csatája című realityben találkoztak újra a képernyőn, ám a forgatást végül idő előtt megszakították, mert Jákli úgy döntött, inkább hazamegy kislányához.