2026. február 5. csütörtök
10 °C Budapest
Taskent, Üzbegisztán - 2025. február 14: BYD Seagull akkumulátoros elektromos városi autó a város utcáján.
Autó

Tarolnak ezek a használt autók Magyarországon: egyre többen keresik őket, mire jöttek rá?

Pénzcentrum
2026. február 5. 11:57

A Használtautó.hu adatai szerint 2026 januárjában erős átrendeződés indult a 6000 kilométernél kevesebbet futott, 2024 és 2026 közötti évjáratú autók piacán. Ezek a járművek az áfaszabályok alapján technikailag új autónak számíthatnak, mivel vagy még nem kerültek forgalomba, vagy a futásteljesítményük nem haladja meg a 6000 kilométert, illetve a regisztrációjuk óta kevesebb mint hat hónap telt el.

A kínálatban nemcsak teljesen új autók szerepelnek, hanem kereskedések tulajdonában lévő tesztautók és bemutató járművek is. Ezeket rövid ideig használták, jellemzően kipróbálásra, majd még a 6000 kilométeres határ előtt értékesítik őket.

2025-ben ebben a kategóriában még főként a régóta ismert márkák domináltak. A legnépszerűbb modellek között több Suzuki típus is szerepelt, mellettük olyan modellek, mint a Skoda Octavia, a Nissan Qashqai és X-Trail, a Kia Sportage vagy a Toyota C-HR. Az átlagárak többnyire 8 és 13 millió forint között alakultak, míg a prémium szegmens felső részét a BMW X sorozat képviselte, 30 millió forint feletti árszinten. A modellek átlagéletkora rendkívül alacsony volt, jellemzően néhány hét vagy hónap. A legmagasabb átlagéletkor is alig haladta meg a három hónapot.

2026 januárjára azonban több új kínai márka került előkelő helyre a legnépszerűbb modellek között. A listán megjelent a BYD, az OMODA, a JAECOO és a Chery is. Ez jelentős változás ahhoz képest, hogy 2025-ben az egész év legnépszerűbb modelljei között még alig szerepelt kínai típus.

Az adatok szerint ezek a márkák nemcsak az alsó árkategóriában próbálnak érvényesülni. Egyes modelljeik a Suzuki vagy a Dacia árszintjéhez állnak közel, mások viszont már a Nissan, a Kia vagy a Toyota modelljeivel versenyeznek, 10 és 15 millió forint közötti átlagárakon. A kínai gyártók így szélesebb árskálán jelennek meg a piacon.

A kínálat átlagéletkora továbbra is nagyon alacsony. Sok hirdetésben 300 és 500 kilométer alatti futásteljesítményű, néhány hónapos autók szerepelnek. A legmagasabb átlagéletkor 2026 januárjában az OMODA 5 esetében volt, négy hónap.

Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője szerint az újautó-piac jelentős átalakuláson megy keresztül. A kínai márkák gyors térnyerését a versenyképes bevezető árak, az erős marketing és a kedvező ár érték arány segíti, ami rövid idő alatt érezhető hatást gyakorolt a hazai keresletre.
Címlapkép: Getty Images
#autó #árak #magyarország #autóvásárlás #autópiac #használtautó-piac #kínai autók #BYD

