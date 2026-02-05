Büki Ádám először bizonyíthat az ötkarikás játékokon, világbajnokságról már van figyelemre méltó eredménye.
Tarolnak ezek a használt autók Magyarországon: egyre többen keresik őket, mire jöttek rá?
A Használtautó.hu adatai szerint 2026 januárjában erős átrendeződés indult a 6000 kilométernél kevesebbet futott, 2024 és 2026 közötti évjáratú autók piacán. Ezek a járművek az áfaszabályok alapján technikailag új autónak számíthatnak, mivel vagy még nem kerültek forgalomba, vagy a futásteljesítményük nem haladja meg a 6000 kilométert, illetve a regisztrációjuk óta kevesebb mint hat hónap telt el.
A kínálatban nemcsak teljesen új autók szerepelnek, hanem kereskedések tulajdonában lévő tesztautók és bemutató járművek is. Ezeket rövid ideig használták, jellemzően kipróbálásra, majd még a 6000 kilométeres határ előtt értékesítik őket.
2025-ben ebben a kategóriában még főként a régóta ismert márkák domináltak. A legnépszerűbb modellek között több Suzuki típus is szerepelt, mellettük olyan modellek, mint a Skoda Octavia, a Nissan Qashqai és X-Trail, a Kia Sportage vagy a Toyota C-HR. Az átlagárak többnyire 8 és 13 millió forint között alakultak, míg a prémium szegmens felső részét a BMW X sorozat képviselte, 30 millió forint feletti árszinten. A modellek átlagéletkora rendkívül alacsony volt, jellemzően néhány hét vagy hónap. A legmagasabb átlagéletkor is alig haladta meg a három hónapot.
2026 januárjára azonban több új kínai márka került előkelő helyre a legnépszerűbb modellek között. A listán megjelent a BYD, az OMODA, a JAECOO és a Chery is. Ez jelentős változás ahhoz képest, hogy 2025-ben az egész év legnépszerűbb modelljei között még alig szerepelt kínai típus.
Az adatok szerint ezek a márkák nemcsak az alsó árkategóriában próbálnak érvényesülni. Egyes modelljeik a Suzuki vagy a Dacia árszintjéhez állnak közel, mások viszont már a Nissan, a Kia vagy a Toyota modelljeivel versenyeznek, 10 és 15 millió forint közötti átlagárakon. A kínai gyártók így szélesebb árskálán jelennek meg a piacon.
A kínálat átlagéletkora továbbra is nagyon alacsony. Sok hirdetésben 300 és 500 kilométer alatti futásteljesítményű, néhány hónapos autók szerepelnek. A legmagasabb átlagéletkor 2026 januárjában az OMODA 5 esetében volt, négy hónap.
Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője szerint az újautó-piac jelentős átalakuláson megy keresztül. A kínai márkák gyors térnyerését a versenyképes bevezető árak, az erős marketing és a kedvező ár érték arány segíti, ami rövid idő alatt érezhető hatást gyakorolt a hazai keresletre.
Figyelem! Tűzveszélyes autókat hív vissza a Ford: Magyarországon is kedvelt modell érintett, azonnal lépni kell
A Ford világszerte több mint 850 ezer járművet hív vissza tűzveszély miatt, az 1,5 literes EcoBoost motor hibája okán.
A fővárosban telepített traffiboxok januárban összesen 437 gyorshajtót rögzítettek négy budapesti kerületben.
A vállalatnál nem terveznek elbocsátásokat, a cégvezetés tekintélyes összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.
A budapesti utak állapota kritikusra romlott: a téli időjárás miatt naponta akár ezer új kátyú is keletkezhet.
Visszafogott forgalommal indult 2026 januárja a magyar autópiacon: a forgalomba helyezett személyautók száma elmaradt az egy évvel korábbitól.
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
Az iX3 iránt akkora a kereslet, hogy a BMW már a 2026-os év végéig lekötötte a modell gyártókapacitását.
Szakértői becslések szerint a sebességhatár emelése akár meg is duplázhatja a halálesetek számát a gyorsforgalmi utakon.
Sokkoló bejelentés, eltűnt az egyik legolcsóbb üzemanyag az egyik kúthálózatnál: foghatják a fejüket az autósok
Kivezették a gázt a hálózatból, az LPG-vel közlekedőknek most új megoldást kell találniuk.
Megcsúszáskor a pánikreakciók – például a hirtelen fékezés, kapkodó kormánymozdulatok vagy a reflexszerű ellenkormányzás – súlyosbíthatják a helyzetet.
Egy budapesti halálos baleset után újra előkerült a kérdés: a technológia segíthet kockázat nélkül megállítani a menekülő autósokat.
Egy tábla hiánya sok pénzt is megérhet: megmutatjuk, mit kell azonnal tenni, ha kátyú miatt sérül az autó.
A járművek fedélzeti kijelzője bizonyos esetekben nem működik hátramenetben, így a tolatókép eltűnhet a sofőr elől.
Az autóipar alapvető átalakuláson megy keresztül az elektrifikáció és digitalizáció hatására, ami teljesen átrendezi a hagyományos erőviszonyokat.
Elindult a próbagyártás a BYD szegedi elektromos autókat előállító üzemébe.
A Tesla éves bevétele először csökkent, mivel a mesterséges intelligenciára és a robotikára helyezik át a hangsúlyt.
A vállalat Toyota és Lexus márkájú járműveinek eladásai 3,7%-kal nőttek az előző évhez képest.
A 2025-ös adatok alapján az utazók több mint 700 ezer éves országos és csaknem 3 millió vármegyei matricát vásároltak.
