Így állt földbe a német autóipar: történelmi a sokk, kemény idők elé néz Európa

Az autóipar alapvető átalakuláson megy keresztül az elektrifikáció és digitalizáció hatására, ami teljesen átrendezi a hagyományos erőviszonyokat. A korábban domináns európai, különösen német gyártók versenyelőnye csökken, miközben a kínai szereplők megerősödnek az új technológiai környezetben - írja a G7.

Az autóipar forradalmi változáson megy keresztül, ahol a belső égésű motorok helyett az akkumulátortechnológia, a szoftveralapú megoldások és a félvezetőgyártás kerül előtérbe. Az európai és német gyártók évtizedeken át a kifinomult mérnöki megoldásokra és erős márkaimázsra építettek, ám ez az előny jelentősen csökkent az elektromobilitás térnyerésével - többek között erről beszélt a portálnak adott interjújában Galgóczi Béla, az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) vezető kutatója.

A szakértő megjegyzi, a kínai autóipar, amely már a 2000-es évek közepétől tudatosan készült erre a váltásra, hirtelen versenyképessé vált olyan területeken, ahol korábban esélye sem volt. Az új modellben az akkumulátor, az operációs rendszer és a szoftveres funkciók jelentik az alapot, míg a hagyományos alkatrészek szerepe másodlagossá válik.

A beszélgetésben kiemelik, Franciaországban az iparág jelentősége csökken a foglalkoztatásban, annak ellenére, hogy komoly elektrifikációs stratégiát követnek. Olaszországban még súlyosabb a helyzet, ahol az autógyártás gyakorlatilag összeomlott, a termelés az elmúlt két évtizedben harmadára esett vissza. A német autóipar pedig strukturális kihívásokkal küzd, de jelentős beruházásokkal és önmaga újraértelmezésével próbál alkalmazkodni.

Emellett radikálisan átalakult az autók értékteremtési lánca is: ma már az akkumulátor önmagában a teljes érték mintegy egyharmadát adja. A szoftveres funkciókkal együtt, mint a vezetéstámogató rendszerek vagy az autonóm vezetési megoldások már az 50 százalékot is meghaladó hozzáadott értéket képviselnek. Ez üzleti fordulatot is jelent, hiszen a korábbi egyszeri eladás és szervizszolgáltatások mellett a szoftveralapú szolgáltatások új, hosszú távú bevételi forrásokat nyitnak meg.

Szó esik arról is, hogy az új belépők, mint a Tesla vagy a BYD, eleve úgy építették fel üzleti modelljüket, hogy a legnagyobb hozzáadott értéket jelentő elemeket (akkumulátor, szoftver és kapcsolódó szolgáltatások) házon belül tartsák. A hagyományos európai gyártóknak ezzel szemben párhuzamosan kell fenntartaniuk a régi és kiépíteniük az új rendszereiket, ami jelentős többletköltséget és versenyhátrányokat okoz.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ez alapjaiban rendezi át a gyártók és beszállítók közötti erőviszonyokat is: az akkumulátor- és szoftverbeszállítóknál olyan kritikus tudás koncentrálódik, amely gyakran megfordítja az alkupozíciókat. Az európai gyártók ezért részben visszatérnek a vertikális integrációhoz, saját akkumulátorgyártással, szoftverfejlesztéssel, új üzletágakkal és felvásárlásokkal, hogy elkerüljék a stratégiai kiszolgáltatottságot.

A szakértő azt is leszögezte, bár a német belső égésű motor dominanciája véget ért, és különösen a kínai piacon tapasztalható pozícióvesztés megkérdőjelezi a korábbi exportstratégia sikerességét, mégsem érdemes leírni ezeket a vállalatokat. Továbbra is jelentős erőforrásokkal, tudással, kiterjedt hálózatokkal és értékes márkákkal rendelkeznek. Ugyanakkor a közelmúlt döntései, például az elektromobilitással kapcsolatos fejlesztések lassítása, folyamatosan a hosszú távú hasznokat áldozta fel a rövid távú előnyökért.