Elindult a próbagyártás a BYD szegedi elektromos autókat előállító üzemébe.
Így állt földbe a német autóipar: történelmi a sokk, kemény idők elé néz Európa
Az autóipar alapvető átalakuláson megy keresztül az elektrifikáció és digitalizáció hatására, ami teljesen átrendezi a hagyományos erőviszonyokat. A korábban domináns európai, különösen német gyártók versenyelőnye csökken, miközben a kínai szereplők megerősödnek az új technológiai környezetben - írja a G7.
Az autóipar forradalmi változáson megy keresztül, ahol a belső égésű motorok helyett az akkumulátortechnológia, a szoftveralapú megoldások és a félvezetőgyártás kerül előtérbe. Az európai és német gyártók évtizedeken át a kifinomult mérnöki megoldásokra és erős márkaimázsra építettek, ám ez az előny jelentősen csökkent az elektromobilitás térnyerésével - többek között erről beszélt a portálnak adott interjújában Galgóczi Béla, az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) vezető kutatója.
A szakértő megjegyzi, a kínai autóipar, amely már a 2000-es évek közepétől tudatosan készült erre a váltásra, hirtelen versenyképessé vált olyan területeken, ahol korábban esélye sem volt. Az új modellben az akkumulátor, az operációs rendszer és a szoftveres funkciók jelentik az alapot, míg a hagyományos alkatrészek szerepe másodlagossá válik.
A beszélgetésben kiemelik, Franciaországban az iparág jelentősége csökken a foglalkoztatásban, annak ellenére, hogy komoly elektrifikációs stratégiát követnek. Olaszországban még súlyosabb a helyzet, ahol az autógyártás gyakorlatilag összeomlott, a termelés az elmúlt két évtizedben harmadára esett vissza. A német autóipar pedig strukturális kihívásokkal küzd, de jelentős beruházásokkal és önmaga újraértelmezésével próbál alkalmazkodni.
Emellett radikálisan átalakult az autók értékteremtési lánca is: ma már az akkumulátor önmagában a teljes érték mintegy egyharmadát adja. A szoftveres funkciókkal együtt, mint a vezetéstámogató rendszerek vagy az autonóm vezetési megoldások már az 50 százalékot is meghaladó hozzáadott értéket képviselnek. Ez üzleti fordulatot is jelent, hiszen a korábbi egyszeri eladás és szervizszolgáltatások mellett a szoftveralapú szolgáltatások új, hosszú távú bevételi forrásokat nyitnak meg.
Szó esik arról is, hogy az új belépők, mint a Tesla vagy a BYD, eleve úgy építették fel üzleti modelljüket, hogy a legnagyobb hozzáadott értéket jelentő elemeket (akkumulátor, szoftver és kapcsolódó szolgáltatások) házon belül tartsák. A hagyományos európai gyártóknak ezzel szemben párhuzamosan kell fenntartaniuk a régi és kiépíteniük az új rendszereiket, ami jelentős többletköltséget és versenyhátrányokat okoz.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ez alapjaiban rendezi át a gyártók és beszállítók közötti erőviszonyokat is: az akkumulátor- és szoftverbeszállítóknál olyan kritikus tudás koncentrálódik, amely gyakran megfordítja az alkupozíciókat. Az európai gyártók ezért részben visszatérnek a vertikális integrációhoz, saját akkumulátorgyártással, szoftverfejlesztéssel, új üzletágakkal és felvásárlásokkal, hogy elkerüljék a stratégiai kiszolgáltatottságot.
A szakértő azt is leszögezte, bár a német belső égésű motor dominanciája véget ért, és különösen a kínai piacon tapasztalható pozícióvesztés megkérdőjelezi a korábbi exportstratégia sikerességét, mégsem érdemes leírni ezeket a vállalatokat. Továbbra is jelentős erőforrásokkal, tudással, kiterjedt hálózatokkal és értékes márkákkal rendelkeznek. Ugyanakkor a közelmúlt döntései, például az elektromobilitással kapcsolatos fejlesztések lassítása, folyamatosan a hosszú távú hasznokat áldozta fel a rövid távú előnyökért.
A vállalat Toyota és Lexus márkájú járműveinek eladásai 3,7%-kal nőttek az előző évhez képest.
A 2025-ös adatok alapján az utazók több mint 700 ezer éves országos és csaknem 3 millió vármegyei matricát vásároltak.
Rosszabbul élünk, mint négy éve, itt a könyörtelen bizonyíték: így hagyták le az autóárak a magyar fizetéseket
Az elmúlt négy évben látványosan elszakadt egymástól az új autók ára és az átlagkeresetek növekedése Magyarországon.
A Suzuki előrelépett a japán autógyártók rangsorában, miután 2025-ben megelőzte a Nissant az értékesítési adatok alapján
Súlyos, ami kiderült az utóbbi években gyártott autókról: óriási a biztonsági kockázat, rengeteg sofőr veszélyben
Az ADAC szerint így a modern autók kezelhetősége folyamatosan romlik, ami komoly biztonsági kockázatot jelent.
Sorsdöntő év vár Oliver Bluméra, a Volkswagen vezérigazgatójára, akinek egyszerre kell megállítania a kínai piaci visszaesést és ledolgoznia a cég szoftveres lemaradását.
Újbuda önkormányzata február 1-jétől kiterjeszti a fizetős parkolási övezetet Albertfalvára is.
A sofőr visszatérő szabályszegő, korábban kábítószer hatása alatt is vezetett.
Ez a döntés az uniós autógyártók belépését könnyítheti meg a 4,4 millió darabos indiai piacon.
A Tesla budapesti demonstrációs programmal indította el európai önvezetőtechnológiai offenzíváját.
Palkovics szerint 2026 a nagy technológiai ugrás éve lehet, jönnek az önvezető taxik és humanoid robotok
Budapesten még idén kísérleti jelleggel megjelenhetnek autonóm taxik, a humanoid robotok pedig a következő hazai technológiai áttörést hozhatják.
Az autóipar fele kimarad az EU „made in Europe” kezdeményezéséből, attól tartva, hogy a túl szigorú szabályok rontanák versenyképességüket.
Óriási árcsökkentést jelentett be a Volkswagen: rengeteg slágermodell kerül kevesebbe Magyarországon
A Volkswagen jelentősen csökkenti teljesen elektromos ID. modelljeinek árait Magyarországon: egyes típusoknál a mérséklés meghaladja a 20 százalékot.
A Tesla berlini gyárában az elmúlt évben csaknem 1700 fővel csökkent a dolgozói létszám, miközben a vállalat vezetői végig tagadták a leépítésekről szóló értesüléseket.
Az ADAC szerint az elektromos autók szervizelése átlagosan olcsóbb, de sok márkaszerviz indokolatlanul magas óradíjat számít fel az e-járművekre.
A német autógyártó Volkswagen AG tervezi vezetői szerepek jelentős csökkentését, hogy 1 milliárd euró megtakarítást érjen el.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
Jelentősen bővítették a 30 km/órás sebességkorlátozást, amely az óváros mellett több, a városmagot érintő főútvonalra is kiterjed.
A Magyar Közút felhívja a figyelmet arra, hogy jelentős megtakarítást érhetnek el azok az autósok, akik rendszeresen közlekednek az M1 autópályával érintett négy vármegyében.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.