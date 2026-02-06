2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kokomo - 2025. szeptember 1: Jeep Gladiator Sport 4X4 High Tide a Stellantis üzemben. A Jeep 3,6 literes VVT V6-os motorral kínálja a Gladiátort. MY:2025
Autó

Brutális veszteség az európai autóóriásnál: csak az elektromosításon ezermilliárdokat buktak

Pénzcentrum
2026. február 6. 12:18

Több mint 22 milliárd eurós leírást jelentett be a Stellantis, miután visszafogja elektromosautó-ambícióit a gyengébb kereslet és a kedvezőtlen amerikai szabályozási környezet miatt. A döntés hatására a részvények árfolyama egy nap alatt akár 25%-kal is zuhant, miközben a csoport súlyos veszteséget, osztalékstopot és jelentős készpénzkiáramlást vetít előre 2025 második felére.

A Stellantis pénteken 22,2 milliárd euró értékű leírást jelentett be, miközben visszafogja elektromosautó-ambícióit. A lépés jelentősen megütötte a részvényárfolyamot, mivel az autógyártók most fizetik meg annak árát, hogy rosszul mérték fel az átállást a tisztább közlekedésre - írja a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntés hasonló – bár kisebb – leírásokat követ, amelyeket versenytársai, köztük a Ford és a General Motors hajtottak végre, miközben számos nyugati autógyártó visszavonulót fúj az akkumulátoros modellek terén a Trump-adminisztráció politikája és a gyenge kereslet miatt.

A Milánóban jegyzett Stellantis-részvények pénteken akár 25%-ot is estek, ami a legalacsonyabb szint a vállalat 2021 eleji létrejötte óta, amikor a Fiat Chrysler és a Peugeot-t gyártó PSA egyesülésével megalakult a cég.

Kapcsolódó cikkeink:

A vámok, a kulcsfontosságú kínai piacon tapasztalható lassabb kereslet, valamint a kínai gyártók olcsó konkurenciája mellett a hagyományos autógyártóknak az elektromos járművek vártnál lassabb térnyerésével is meg kell küzdeniük, különösen az Egyesült Államokban, ahol Donald Trump elnök visszavágta a támogatásokat és elutasította a zöld technológiákat.

„A vállalat meghozta a szükséges döntések túlnyomó többségét az irány korrekciójához, különösen a terméktervek és a portfólió piaci kereslethez való igazítása terén” – közölte a Stellantis, amely májusban mutatja be új üzleti tervét.

Fabio Caldato, az AcomeA SGR portfóliómenedzsere – amely rendelkezik Stellantis-részvényekkel – elmondta, hogy a konszenzust meghaladó leírások valószínűsége nőtt, miután a GM és a Ford is értékvesztést számolt el.

További biztató adatokra van szükség a befektetői bizalom teljes helyreállításához a Stellantisnál, különösen azért, mert nem látunk erős jeleket az autóipari félvezető-ciklus fellendülésére, ami korlátozhatja a csoport értékesítési kilátásait

– mondta a Reutersnek. A leírásokat, amelyeket a 2025-ös üzleti év második felének eredményeiben számolnak el, főként a terméktervek vásárlói preferenciákhoz és az új amerikai kibocsátási szabályozásokhoz való újraigazítása indokolja, „ami nagyrészt az elektromos járművekkel kapcsolatos várakozások jelentős csökkenését tükrözi” – közölte a vállalat.

Ezekhez társul az elektromosjármű-ellátási lánc méretének csökkentése, a nem megfelelő termékminőség miatti garanciális kötelezettségek újrabecslése, valamint az Európában már bejelentett létszámleépítések költségei.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A leírások mintegy 6,5 milliárd eurónyi készpénzkifizetést is tartalmaznak, amelyet 2026-tól kezdődően négy év alatt ütemeznek – tette hozzá a cég. „Bár az értékvesztés várható volt, annak mértéke és a 6,5 milliárd eurós – igaz, négy év alatt, beszállítók felé teljesítendő – készpénzkiáramlás kulcsfontosságú negatívum” – írták a Citi elemzői.

Visszafogták az elektromos ambíciókat

Antonio Filosa vezérigazgató tavaly kezdte el visszavágni a Fiat–Jeep gyártó elektromosautó-ambícióit, miután átvette a vezetést. Elődje, Carlos Tavares erőteljes elektrifikációs stratégiája elhúzódó értékesítési visszaesést eredményezett Európában és a csoport korábbi profitközpontjának számító észak-amerikai piacon.

E stratégia részeként az olasz–francia–amerikai csoport csütörtökön megállapodott arról is, hogy eladja kanadai akkumulátoros vegyesvállalatában meglévő 49%-os részesedését dél-koreai partnerének, az LG Energy Solutionnek.

A leírások miatt a Stellantis most 19–21 milliárd euró közötti előzetes nettó veszteséget vár a 2025-ös pénzügyi év második felében, és idén nem fizet osztalékot. A vállalat 1,4–1,6 milliárd euró közötti ipari készpénzégetésre számít a második félévben.

Emellett legfeljebb 5 milliárd euró értékben nem átváltható, alárendelt, örökjáradék jellegű hibrid kötvényeket bocsát ki. „Ezek az intézkedések hozzájárulnak az erős mérleg megőrzéséhez, az év végére mintegy 46 milliárd euró ipari szabad likviditással” – közölte a vállalat.

2026-ra a Stellantis közepes egy számjegyű nettó árbevétel-növekedést és alacsony egy számjegyű, korrigált üzemi eredményhányadot prognosztizál. A cég 2027-re pozitív ipari szabad cash flow-t vár. A vállalat a 2025-ös második féléves és teljes éves végleges eredményeit február 26-án teszi közzé.
Címlapkép: Getty Images
#autó #akkumulátor #elektromos autó #részvény #autóipar #usa #veszteség #autógyártás #autópiac #elektromobilitás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:27
12:18
12:14
12:01
11:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 6.
Ezt minden internetről rendelő magyarnak tudnia kell: fontos dolgok derültek ki a csomagautomatákról, minden egy irányba mutat
2026. február 5.
Trump, Putyin és Palvin Barbara: elképesztő nevek kerültek elő az Epstein-aktákban
2026. február 5.
Drámai méhpusztulás, rekord alacsony termés: tovább drágulhat a méz 2026-ban a magyar boltokban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 6. péntek
Dorottya, Dóra
6. hét
Február 6.
A rádiótechnikai fegyvernem napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
4 hete
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
2 hónapja
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
4
1 hónapja
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
5
2 hete
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkáltatói felelősségbiztosítás
a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett - megtéríti azokat a károkat, amelyekért az üzemi baleset, esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 12:14
Súlyos pánik tört ki a részvénypiacon: ezt mindenki megérezheti, közel az újabb beszakadás?
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 10:43
Fontos tárgyalást kezdett Amerika és Irán: vajon el lehet kerülni a pusztító háborút?
Agrárszektor  |  2026. február 6. 11:30
Gépcsere, technológiaváltás, racionalizálás – ezért kerül egyre több ipari eszköz aukcióra