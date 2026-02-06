Brutális veszteség az európai autóóriásnál: csak az elektromosításon ezermilliárdokat buktak

Az Amazon 200 milliárd dollárt tervez mesterséges intelligenciára és kapcsolódó infrastruktúrára költeni, jóval túlszárnyalva a tavalyi 125 milliárdos MI-kiadását.
Több mint 22 milliárd eurós leírást jelentett be a Stellantis, miután visszafogja elektromosautó-ambícióit a gyengébb kereslet és a kedvezőtlen amerikai szabályozási környezet miatt. A döntés hatására a részvények árfolyama egy nap alatt akár 25%-kal is zuhant, miközben a csoport súlyos veszteséget, osztalékstopot és jelentős készpénzkiáramlást vetít előre 2025 második felére.
A Stellantis pénteken 22,2 milliárd euró értékű leírást jelentett be, miközben visszafogja elektromosautó-ambícióit. A lépés jelentősen megütötte a részvényárfolyamot, mivel az autógyártók most fizetik meg annak árát, hogy rosszul mérték fel az átállást a tisztább közlekedésre - írja a Reuters.
A döntés hasonló – bár kisebb – leírásokat követ, amelyeket versenytársai, köztük a Ford és a General Motors hajtottak végre, miközben számos nyugati autógyártó visszavonulót fúj az akkumulátoros modellek terén a Trump-adminisztráció politikája és a gyenge kereslet miatt.
A Milánóban jegyzett Stellantis-részvények pénteken akár 25%-ot is estek, ami a legalacsonyabb szint a vállalat 2021 eleji létrejötte óta, amikor a Fiat Chrysler és a Peugeot-t gyártó PSA egyesülésével megalakult a cég.
A vámok, a kulcsfontosságú kínai piacon tapasztalható lassabb kereslet, valamint a kínai gyártók olcsó konkurenciája mellett a hagyományos autógyártóknak az elektromos járművek vártnál lassabb térnyerésével is meg kell küzdeniük, különösen az Egyesült Államokban, ahol Donald Trump elnök visszavágta a támogatásokat és elutasította a zöld technológiákat.
„A vállalat meghozta a szükséges döntések túlnyomó többségét az irány korrekciójához, különösen a terméktervek és a portfólió piaci kereslethez való igazítása terén” – közölte a Stellantis, amely májusban mutatja be új üzleti tervét.
Fabio Caldato, az AcomeA SGR portfóliómenedzsere – amely rendelkezik Stellantis-részvényekkel – elmondta, hogy a konszenzust meghaladó leírások valószínűsége nőtt, miután a GM és a Ford is értékvesztést számolt el.
További biztató adatokra van szükség a befektetői bizalom teljes helyreállításához a Stellantisnál, különösen azért, mert nem látunk erős jeleket az autóipari félvezető-ciklus fellendülésére, ami korlátozhatja a csoport értékesítési kilátásait
– mondta a Reutersnek. A leírásokat, amelyeket a 2025-ös üzleti év második felének eredményeiben számolnak el, főként a terméktervek vásárlói preferenciákhoz és az új amerikai kibocsátási szabályozásokhoz való újraigazítása indokolja, „ami nagyrészt az elektromos járművekkel kapcsolatos várakozások jelentős csökkenését tükrözi” – közölte a vállalat.
Ezekhez társul az elektromosjármű-ellátási lánc méretének csökkentése, a nem megfelelő termékminőség miatti garanciális kötelezettségek újrabecslése, valamint az Európában már bejelentett létszámleépítések költségei.
A leírások mintegy 6,5 milliárd eurónyi készpénzkifizetést is tartalmaznak, amelyet 2026-tól kezdődően négy év alatt ütemeznek – tette hozzá a cég. „Bár az értékvesztés várható volt, annak mértéke és a 6,5 milliárd eurós – igaz, négy év alatt, beszállítók felé teljesítendő – készpénzkiáramlás kulcsfontosságú negatívum” – írták a Citi elemzői.
Visszafogták az elektromos ambíciókat
Antonio Filosa vezérigazgató tavaly kezdte el visszavágni a Fiat–Jeep gyártó elektromosautó-ambícióit, miután átvette a vezetést. Elődje, Carlos Tavares erőteljes elektrifikációs stratégiája elhúzódó értékesítési visszaesést eredményezett Európában és a csoport korábbi profitközpontjának számító észak-amerikai piacon.
E stratégia részeként az olasz–francia–amerikai csoport csütörtökön megállapodott arról is, hogy eladja kanadai akkumulátoros vegyesvállalatában meglévő 49%-os részesedését dél-koreai partnerének, az LG Energy Solutionnek.
A leírások miatt a Stellantis most 19–21 milliárd euró közötti előzetes nettó veszteséget vár a 2025-ös pénzügyi év második felében, és idén nem fizet osztalékot. A vállalat 1,4–1,6 milliárd euró közötti ipari készpénzégetésre számít a második félévben.
Emellett legfeljebb 5 milliárd euró értékben nem átváltható, alárendelt, örökjáradék jellegű hibrid kötvényeket bocsát ki. „Ezek az intézkedések hozzájárulnak az erős mérleg megőrzéséhez, az év végére mintegy 46 milliárd euró ipari szabad likviditással” – közölte a vállalat.
2026-ra a Stellantis közepes egy számjegyű nettó árbevétel-növekedést és alacsony egy számjegyű, korrigált üzemi eredményhányadot prognosztizál. A cég 2027-re pozitív ipari szabad cash flow-t vár. A vállalat a 2025-ös második féléves és teljes éves végleges eredményeit február 26-án teszi közzé.
