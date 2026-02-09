Ő mondta ki, hogy vége! Évek óta Balatonalmádiban, csendben és visszavonultan él Szombathy Gyula. A Kossuth-díjas színművészt Budapest már nem vonzza.
Rég nem látott látvány a Balatonon: ezen a népszerű strandon kezdődhet a nádaratás
Bár a Balaton menti nádas természetes és fontos élőhely, kezelés nélkül elfoglalja a korábban fürdőzésre és pihenésre használt területeket. A nádvágás azonban összetett és engedélyhez kötött feladat, így sok helyen csak lassan történhet meg a beavatkozás.
A Balaton menti nádasok fontos természetes élőhelyek, de kezelés nélkül gyorsan elfoglalják a fürdőzésre és pihenésre kialakított területeket. A nádvágás szigorú szabályokhoz kötött, hatósági engedélyek szükségesek hozzá, és csak meghatározott időszakban végezhető. Ez magyarázza, hogy egy-egy beavatkozás évekre elhúzódhat - írta a Sonline.hu.
Balatonbogláron a legkritikusabb terület a Sziget strand, ahol a nádas évek alatt részben ellepte a sekély, kisgyerekeknek kialakított vízpartot. Mészáros Miklós polgármester elmondta, hogy idén tavasszal megérkeztek a szükséges engedélyek, a szerződéskötés folyamatban van, és a munkát önkormányzati cég végzi korszerű technológiával. A vágás már nem csak a jégen, hanem vízről is kivitelezhető, ami hatékonyabbá teszi a beavatkozást.
A tervek szerint a munkálatok tavasszal befejeződnek. A cél nem a teljes nádas eltávolítása, hanem a szabályozott, fenntartható állapot kialakítása. A Balaton más partszakaszain a további beavatkozások is folyamatosan zajlanak majd, minden újabb munkát azonban külön engedélyhez kötnek, így a nádvágás lépcsőzetesen történik.
Mikor lesz vásár Ónod mellett? Itt vannak az ónodi vásár 2026-os időpontjai és minden más fontos tudnivaló
Az ónodi vásár minden hónap első csütörtöki napján a kora hajnali órákban kezdődik és az időjárástól függően 13-14 óráig tart.
Mikor lesz a mórahalmi vásár 2026-ban? Itt a nyitvatartás, a vásár Mórahalom területén belüli helyszíne és minden egyéb tudnivaló
A mórahalmi vásár 2026-ban is minden hónap harmadik vasárnapján lesz a helyi vásártéren.
A farsangi fánk, ha megfelelően tálalták és fogyasztották, többek között szerelmet hozott vagy éppen megóvott a vihartól.
Monori kisállat börze 2026: itt vannak a kisállatvásár dátumai, pontos helyszíne Monor területén belül és minden egyéb tudnivaló
A monori kisállatbörze, Magyarország egyik legnépszerűbb állatvására. A vásár nemcsak árusoknak és vásárlóknak lehet érdekes, hanem remek hétvégi családi programlehetőség is.
Előny vagy inkább újabb kockázat az idei szokatlanul hideg tél? Mire számíthatnak a méhészek és a fogyasztók 2026-ban? A HelloVidék Pintér Józsefet, a Komárom-Esztergom megyei...
Mikor lesz vásár Pécsen? Itt vannak a pécsi vásár 2026-os időpontjai, pontos helyszíne és minden tudnivaló egy helyen
A pécsi vásár 2026-ban is várja a látogatókat minden vasárnap, viszont "nagyvásár", vagyis országos állat- és kirakodóvásár minden hónapban egyszer van.
Vége a bizonytalanságnak Szarvason! 16 éve húzódó problémát oldottak meg: a Szarvasi Vízi Színház körüli földterület immár teljes egészében az önkormányzat tulajdonába került.
A hír csupán ennyi, de mennyire örülünk neki! Kibújtak az első téltemetők és hóvirágok az ország talán legszebb botanikus kertjében.
Javában zajlik az M1‑es autópálya bővítése. Most egy látványos videó mutatja be a munkálatok egyik legizgalmasabb fázisát: az éjszakai hídépítést.
Végre mozdul a Veszprém–Ajka vonal: a lezárt 150 méteres vasúti szakasz felújítása hamarosan elkezdődik, és az utasok több mint egy évnyi csúszás után végre újra...
Földrengés rázta meg Ausztriát a magyar határ közelében. A földmozgást a határ menti magyar településeken is érzékelhették.
A zalai borvidék borászai komoly kihívásokkal néznek szembe: az aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzés 2025-ben több mint 215 ezer szőlőtőkét tett tönkre.
Nem tanul a leckéből: Cs. G., a Balaton egyik leghírhedtebb orvhorgásza ismét engedély nélkül próbált halat fogni, miközben az elmúlt években már 11,5 millió forintos...
Öt év után végre visszatér az élet a siófoki Galerius Élményfürdőbe: a felújított medencéket már töltik vízzel, a szaunák és a konyha-étterem is elkészült, és...
Fenyő Miklós szerette a Balatont, és Zamárdiban álló villáját igazi nyári menedékként alakította ki. Az épületet néhány éve vásárolta meg, majd építtette újjá.
Különös látvány fogadta tegnap a szombathelyi kertészet munkatársait: egy békésen legelésző juhnyáj tűnt fel az árudában.
Teljesen megbénította a közlekedést a hétfő hajnalban érkező ónos eső Baranya vármegyében. Több helyen jégpáncél alakult ki, buszok akadtak el, balesetek történtek.
Mikor lesz vásár Kistelek területén? Itt vannak a kisteleki vásár 2026-os dátumai és minden más fontos tudnivaló
Az árusok már hajnalban elkezdhetnek kipakolni, a nézelődőknek reggel 7-től érdemes érkezniük, és a vásár nagyjából 12 óráig tart.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás