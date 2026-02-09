Rég nem látott látvány a Balatonon: ezen a népszerű strandon kezdődhet a nádaratás

Bár a Balaton menti nádas természetes és fontos élőhely, kezelés nélkül elfoglalja a korábban fürdőzésre és pihenésre használt területeket. A nádvágás azonban összetett és engedélyhez kötött feladat, így sok helyen csak lassan történhet meg a beavatkozás.

A Balaton menti nádasok fontos természetes élőhelyek, de kezelés nélkül gyorsan elfoglalják a fürdőzésre és pihenésre kialakított területeket. A nádvágás szigorú szabályokhoz kötött, hatósági engedélyek szükségesek hozzá, és csak meghatározott időszakban végezhető. Ez magyarázza, hogy egy-egy beavatkozás évekre elhúzódhat - írta a Sonline.hu.

Balatonbogláron a legkritikusabb terület a Sziget strand, ahol a nádas évek alatt részben ellepte a sekély, kisgyerekeknek kialakított vízpartot. Mészáros Miklós polgármester elmondta, hogy idén tavasszal megérkeztek a szükséges engedélyek, a szerződéskötés folyamatban van, és a munkát önkormányzati cég végzi korszerű technológiával. A vágás már nem csak a jégen, hanem vízről is kivitelezhető, ami hatékonyabbá teszi a beavatkozást.

A tervek szerint a munkálatok tavasszal befejeződnek. A cél nem a teljes nádas eltávolítása, hanem a szabályozott, fenntartható állapot kialakítása. A Balaton más partszakaszain a további beavatkozások is folyamatosan zajlanak majd, minden újabb munkát azonban külön engedélyhez kötnek, így a nádvágás lépcsőzetesen történik.