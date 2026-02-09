Kiderültek a kínai BYD szegedi tervei: ezek az autók készülhetnek Magyarországon

A BYD szegedi üzemében hamarosan megkezdődik az Atto 2 tisztán elektromos változatának összeszerelése is a Dolphin Surf után.

A kínai BYD tovább gyorsítja európai terjeszkedését: a Dolphin Surf után egy másik modell gyártását is Európába hozza. Az Automotive News Europe a BYD németországi ügyvezető igazgatójára, Lars Bialkowskira hivatkozva arról számolt be, hogy a vállalat szegedi üzemében hamarosan megkezdődik az Atto 2 tisztán elektromos változatának összeszerelése is - írja a külföldi lap cikke alapján a hvg.hu.

Az Atto 2 a kompakt SUV-k szegmensében indul versenybe, európai forgalmazása tavaly áprilisban indult, eddig kizárólag Kínából importálták az autókat. A szegedi gyártás a 20 ezer euró alatti árazású Dolphin Surf után startolhat el.

A BYD középtávon évi 300 ezer jármű gyártásával számol magyarországi bázisán, összesen négyféle modellel. Az Atto 2 plug-in hibrid változata továbbra is Kínából érkezik majd, mivel ezekre a modellekre nem vonatkoznak az emelt uniós vámok.

A vállalat egyelőre nem közölt pontos időpontot az elektromos Atto 2 szegedi gyártásának indulásáról, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a jövőben milyen további modellek készülhetnek a magyar üzemben.

