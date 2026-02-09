A mesterséges intelligencia a téli sportokhoz kapcsolódó vásárlásokban is megjelent.
900 ezer magyar állás van veszélyben az AI miatt: ez most a legjobb trükk a pályaválasztóknak
Február 15-ig dönthetnek a továbbtanulás előtt álló fiatalok arról, milyen egyetemi szakra adják be a jelentkezésüket. A választás súlyát az elmúlt években jelentősen megnövelte a mesterséges intelligencia (AI) gyors térnyerése, amely alapjaiban alakítja át a munkaerőpiacot. A WHC Csoport szakértői szerint ugyanakkor továbbra is léteznek olyan pályák és szakterületek, ahol az AI még a következő 10–15 évben sem kiváltja, hanem kiegészíti az emberi munkát – így ezek hosszú távon is stabil karrierutat kínálhatnak.
A pályaválasztás kérdése az elmúlt években új dimenziót kapott, hiszen a generatív mesterséges intelligencia rövid idő alatt vált a munkaerőpiac egyik legmeghatározóbb formáló erejévé. A fiatalokban joggal merülhet fel a kérdés, hogy milyen módon változtassák preferenciáikat a szakmákat illetően, hogy egy most hozott választás évekre, évtizedekre is kitartson a munkaerőpiacon.
A pályaválasztás előtt állók számára ezért ma már nem az a legfontosabb kérdés, hogy „mely szakmát váltja ki az AI”, hanem az, hogy mely területeken marad hosszú távon nélkülözhetetlen az emberi gondolkodás, kreativitás felelősség. A WHC Csoport munkaerőpiaci tapasztalatai alapján ilyen pályát jelenthetnek többek között az egészségügyi és élettudományi képzések, a mérnöki és műszaki szakok, az informatikai és kiberbiztonsági területek, valamint a jogi, oktatási és pszichológiai irányok.
Jelenleg ezeken a szakterületeken az AI nem önálló döntéshozóként, hanem támogató technológiaként jelenik meg, miközben a végső felelősség, az etikai mérlegelés, a kreatív problémamegoldás és az emberi kapcsolatok menedzselése továbbra is megkerülhetetlen marad. A hosszú távú karrierbiztonságot így nem egyetlen konkrét szoftverismeret, hanem a stabil szakmai alapokra épülő, technológiával bővíthető tudás adhatja.
Ebből következik, hogy a mesterséges intelligencia elsősorban az ismétlődő, szabályalapú és nagy mennyiségű adat feldolgozására épülő tevékenységeket képes kiváltani. Ezzel szemben azok a munkakörök bizonyulnak ellenállóbbnak, ahol komplex döntéshozatalra, empátiára, kreatív gondolkodásra, stratégiai szemléletre vagy személyes felelősségvállalásra van szükség. Ezekben az esetekben az AI inkább gyorsítja és támogatja a munkavégzést, semmint helyettesítené azt, így egy újfajta ember–technológia együttműködés formálódik a munkaerőpiacon.
„A mesterséges intelligencia nem teljes állásokat vesz el, hanem egyes feladatokat alakít át. Azok a szakmák maradnak hosszú távon értékállók, ahol a döntés, a felelősség és a gondolkodás nem automatizálható. A jövő nem az ember vagy az AI kérdéséről szól, hanem az együttműködésről” – hangsúlyozta Göltl Viktor, a WHC Csoport ügyvezető igazgatója.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ez a technológiai átalakulás már a toborzások során is érzékelhető. A WHC tapasztalatai alapján az AI egyre gyakrabban jelenik meg az álláshirdetésekben igényként, kihívásként és fokozatosan alapelvárásként is, különösen az irodai, elemző, pénzügyi, jogi és marketing területeken. A munkáltatók többsége ugyanakkor nem mély fejlesztői tudást keres, hanem olyan szakembereket, akik képesek a mesterséges intelligenciát hatékonyan beépíteni a napi munkafolyamatokba. Ennek következtében a kiválasztás során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulási agilitás, a digitális nyitottság és az alkalmazkodóképesség, vagyis kis túlzással nem a szakma, hanem a hozzáállás a meghatározó egy pályaválasztás során is.
A WHC Csoport és az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány közös kutatása szerint Magyarországon a következő évtizedben több mint 900 ezer munkahely lehet érintett az automatizációban, ami a foglalkoztatottak mintegy 20–25 százalékát jelenti. A változás ugyanakkor elsősorban nem munkahelyek megszűnését, hanem a feladatkörök radikális átalakulását vetíti előre, különösen az irodai és tudásalapú munkakörökben.
A szakértők szerint a szakválasztás előtt álló fiatalok számára azok a képzési területek kínálhatnak valódi biztonságot, amelyek egyszerre nyújtanak erős szakmai alapokat és fejlesztik a technológiai rugalmasságot. Hiszen a következő 10–15 év munkaerőpiacának nyertesei azok lesznek, akik nem tartanak a mesterséges intelligenciától, hanem képesek azt saját szakterületükön értékteremtő módon alkalmazni. Így elengedhetetlen annak a felismerése is, hogy a mai világban nem egy életre választ valaki szakmát, hanem az élethosszig tartó tanulás és a változáshoz való alkalmazkodás lesz az új norma.
Az oktatási szférát érintő korrupciós botrányok nem érnek véget: jelenleg öt büntetőeljárás zajlik tankerületi központok és iskolák ügyében.
Teljesen átírja a kormány az Otthon Startot és a CSOK Pluszt: elképesztő lakásvásárlási lehetőségek jönnek
Már az építés alatt álló új lakásokra is felvehető lesz az Otthon Start és a CSOK Plusz támogatott hitel a kormány által előkészített rendelet szerint.
A pedagógusok idei 10 százalékos béremelésének fedezetét rosszul számolták ki központilag?
Komoly szigorítást hoztak Ausztriában: szedheti a sátorfáját rengeteg kivándorló magyar, ha ezt nem teljesítik
A statisztikai adatok szerint 2025-ben mintegy 10 ezer migráns hagyta félbe a nyelvtanfolyamokat.
2026. február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre az E-felvételiben. Itt vannak a részletek.
A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután több iskola is fenyegető e-mailt kapott Hajdú-Biharban
A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy mely szakoknál mennyi idő alatt térül meg a felsőoktatásban töltött idő a diploma után
Az Oktatási Hivatal friss adatai szerint tovább folytatódik a nyelvvizsgázók számának drasztikus visszaesése Magyarországon.
A vitatott kérdésre végül minden tanuló automatikusan megkapta a maximális pontszámot.
Érettségi 2026: itt vannak a követelmények, fontos időpontok, a jelentkezés menete - Közép és emelt szintű feladatok, megoldások
A Pénzcentrum összegyűjtötte a 2026-ban aktuális legfontosabb tudnivalókat: cikkünkben megtalálhatók az elmúlt évek legfontosabb vizsgatárgyainak feladatlapjai és megoldásai is.
A kormány tervei szerint a 2025/2026-os tanév tavaszi félévétől minden hazai szakképző intézményben megkezdődik a mesterséges intelligencia oktatása.
Pedagógus bértábla 2026: mutatjuk, mennyi a pedagógus béremelés 2026-ban, hogyan alakul a tanári fizetés 2026 évében? Mit kell tudni a tanárbérek, pedagógus bérpótlékok kapcsán?
Rengeteg iskola húzza le a rolót az ítéletidő miatt Magyarországon: rendkívüli hószünetet rendeltek el
Hétfőre 27 középiskolában rendkívüli szünetet rendeltek el, 40 intézményben online oktatásra tértek át elsősorban a fűtési problémák miatt
Ne maradj le: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, ezt minden szülőnek tudnia kell
Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap.
Kiderült, sokmilliárdos lyuk tátong a magyar iskolák kasszájában: ettől fog letérdelni az oktatási rendszer?
A kormány az év végén ismét két ütemben nyújtott rendkívüli támogatást az intézményeknek.
Alig kezdődött el az oktatás az iskolákban, közbeszólt a havazás: tanítás szünet, szombati tanítási nap jöhet?
Már rég volt példa arra, hogy az extrém hóhelyzet Magyarországon rendkívüli tanítási szünet elrendelését tette volna szükségessé.
Fontos határidő közeleg a magyar iskolákban: ezt írja be először minden szülő és diák a 2026-os naptárba
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a tanulók feladatokat oldanak meg anélkül, hogy átlátnák, mit és miért kér a vizsga.
Mi folyik a magyar iskolákban? Több ezer gyerek mégsem kezdi szeptemberben a tanévet: rengeteg szülő már lépett
Az iskolaérettségi rendszer átalakítása óta mintegy ötezerrel több gyermek kényszerült az első évfolyam megismétlésére
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás