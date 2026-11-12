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Koncepcionális térkép, amely bemutatja a 2026-ban a Hormuzi-szoroson átmenő hajóforgalom zavarait; a szoros a globális olajszállítás szempontjából a világ egyik legkritikusabb tengeri szűk keresztmetszete. A vizualizáció rávilágít a ha
Világ

Új korszak jöhet a Hormuzi-szorosban: Irán olyan változásokat követel, amelyek a világ olajkereskedelmét érinthetik

Pénzcentrum
2026. november 12. 09:30 2 perc

Teherán és Omán közösen veszi át a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzést. A stratégiai fontosságú vízi út státusza ugyanis véglegesen megváltozott az amerikai–izraeli–iráni háború nyomán – jelentette be az iráni parlament elnöke. Mohammad Galibáf emellett egy hétpontos béketervezetet is vázolt, amelyet a nyolc hónapja tartó fegyveres konfliktus lezárása érdekében juttattak el Washingtonnak.

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Galibáf az Al Jazeerának adott interjújában egyértelművé tette, hogy a Hormuzi-szoros helyzete soha nem tér vissza a háború előtti állapothoz. A teheráni béketerv egyik alappillére szerint az átjáróban nincsenek nemzetközi vizek, így az ENSZ 1982-es tengerjogi egyezménye sem vonatkozik rá. A hajózási szabályokat ezentúl kizárólag a két part menti állam, Irán és Omán törvényei határozzák meg, akik már meg is állapodtak a közös felügyeletről.

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A konfliktus lezárása érdekében Irán Katar közvetítésével hét pontból álló követeléscsomagot juttatott el az Egyesült Államokhoz. Teherán a közvetlen béketárgyalások megkezdését többek között az amerikai tengeri blokád és a szankciók azonnali feloldásához, a befagyasztott iráni vagyon felszabadításához, valamint a harcok valamennyi fronton történő beszüntetéséhez köti. Emellett azt is követeli, hogy hivatalosan nyilvánítsák ki a háború végét. A főtárgyalóként is fellépő politikus hangsúlyozta, hogy a javaslat alapját a júniusban aláírt iszlámábádi egyetértési nyilatkozat képezi - írta meg a Portfolio.

Bár a megállapodás legnagyobb akadálya a Washingtonnal szembeni mély bizalmatlanság, Galibáf szerint létrejöhet az egyezség, ha az amerikai fél tartja magát a korábban rögzített keretekhez, és eláll a túlzó követelésektől. A háttérben zajló diplomáciai erőfeszítéseket jelzi, hogy amerikai tisztviselők egy moszkvai látogatás során Vlagyimir Putyin orosz elnököt kérték fel arra, hogy közvetítsen a Teheránnal folytatandó egyeztetésekben.

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Az iráni házelnök ugyanakkor óva intette Donald Trump amerikai elnököt az újabb katonai lépésektől. Úgy vélte, hogy egy esetleges támadással Washington csak újabb vereséget szenvedne, az elnök pedig komoly politikai nyomás alá kerülne a jövő januárban hivatalba lépő új kongresszus részéről. Galibáf hangsúlyozta, hogy Irán eltökélt célja a jelenlegi bizonytalan állapot végleges lezárása, amelyet saját katonai erejére épülő, fenntartható elrettentéssel kíván elérni.
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #donald trump #irán #geopolitika #vlagyimir putyin #külpolitika #háború #Közel-Kelet #béketárgyalás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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TolllerBela
3 órája
Az iráni követelések a győztes perzsa állam diktátumai ! Hol van ez a perzsa állam ? A vallási fundamentalkisták vérgőzös álmaiban ! A huszik is világhatalom, a perzsák is .... hová jutnánk, ha ez igaz lenne ?
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