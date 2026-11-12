A dolgozók a viharos időjárás ellenére vonultak utcára, hogy a súlyos lakhatási válság, az elszálló bérleti díjak és a kilakoltatások ellen tiltakozzanak.
Új korszak jöhet a Hormuzi-szorosban: Irán olyan változásokat követel, amelyek a világ olajkereskedelmét érinthetik
Teherán és Omán közösen veszi át a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzést. A stratégiai fontosságú vízi út státusza ugyanis véglegesen megváltozott az amerikai–izraeli–iráni háború nyomán – jelentette be az iráni parlament elnöke. Mohammad Galibáf emellett egy hétpontos béketervezetet is vázolt, amelyet a nyolc hónapja tartó fegyveres konfliktus lezárása érdekében juttattak el Washingtonnak.
Galibáf az Al Jazeerának adott interjújában egyértelművé tette, hogy a Hormuzi-szoros helyzete soha nem tér vissza a háború előtti állapothoz. A teheráni béketerv egyik alappillére szerint az átjáróban nincsenek nemzetközi vizek, így az ENSZ 1982-es tengerjogi egyezménye sem vonatkozik rá. A hajózási szabályokat ezentúl kizárólag a két part menti állam, Irán és Omán törvényei határozzák meg, akik már meg is állapodtak a közös felügyeletről.
A konfliktus lezárása érdekében Irán Katar közvetítésével hét pontból álló követeléscsomagot juttatott el az Egyesült Államokhoz. Teherán a közvetlen béketárgyalások megkezdését többek között az amerikai tengeri blokád és a szankciók azonnali feloldásához, a befagyasztott iráni vagyon felszabadításához, valamint a harcok valamennyi fronton történő beszüntetéséhez köti. Emellett azt is követeli, hogy hivatalosan nyilvánítsák ki a háború végét. A főtárgyalóként is fellépő politikus hangsúlyozta, hogy a javaslat alapját a júniusban aláírt iszlámábádi egyetértési nyilatkozat képezi - írta meg a Portfolio.
Bár a megállapodás legnagyobb akadálya a Washingtonnal szembeni mély bizalmatlanság, Galibáf szerint létrejöhet az egyezség, ha az amerikai fél tartja magát a korábban rögzített keretekhez, és eláll a túlzó követelésektől. A háttérben zajló diplomáciai erőfeszítéseket jelzi, hogy amerikai tisztviselők egy moszkvai látogatás során Vlagyimir Putyin orosz elnököt kérték fel arra, hogy közvetítsen a Teheránnal folytatandó egyeztetésekben.
Az iráni házelnök ugyanakkor óva intette Donald Trump amerikai elnököt az újabb katonai lépésektől. Úgy vélte, hogy egy esetleges támadással Washington csak újabb vereséget szenvedne, az elnök pedig komoly politikai nyomás alá kerülne a jövő januárban hivatalba lépő új kongresszus részéről. Galibáf hangsúlyozta, hogy Irán eltökélt célja a jelenlegi bizonytalan állapot végleges lezárása, amelyet saját katonai erejére épülő, fenntartható elrettentéssel kíván elérni.
Az Euronews elemzése szerint akár az egész mesterségesintelligencia-ipar számára komoly következményekkel járhat, ha Jensen Huangnak távoznia kell az Nvidia éléről.
Ismét súlyos orosz támadás érte Ukrajnát: több mint 160 település maradt áram nélkül, halálos áldozat is van
Rakétákkal és drónokkal támadta az orosz hadsereg Ukrajnát, az ország északnyugati részén fekvő Rivne megyében több mint 160 településen megszűnt az áramszolgáltatás.
Újabb hatalmas vereség Trumpéknak: olyan államban is elbuktak a republikánusok, ahol évtizedek óta nem történt ilyen
Történelmi fordulat Mississippiben: közel 44 év után ismét demokrata szenátora lehet az államnak.
Egyiptom már hónapokkal a parlamenti felhatalmazás megszerzése előtt jelentős katonai erőt telepített Szaúd-Arábiába.
Bár a piacok az iráni háború enyhülésére számítanak, és a kőolaj ára kéthavi mélypontra esett, a közel-keleti régióban továbbra is folyamatosak a támadások.
Nagyszabású fogolycseréről és az egyeztetések folytatásáról állapodott meg Oroszország és Ukrajna az Abu-Dzabiban tartott béketárgyalásokon.
Több mint háromszáz olaszországi iskolát kellett kiüríteni szerdán, miután az intézmények azonos tartalmú, bombafenyegetést tartalmazó e-mailt kaptak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország teljesen téves harctéri információkra támaszkodva vett részt a tárgyalásokon
Az Atlantic Resolve művelet keretében amerikai M1A2 SEPv2 Abrams harckocsik érkeztek Litvániába.
Fontos döntés előtt áll Európa: Zelenszkij szerint már a november 19-i berlini csúcson meg kell nevezni a tárgyalót.
Közeledhetnek az álláspontok az orosz–ukrán tárgyalásokon: új részletek szivárogtak ki az egyeztetésekről
Az Egyesült Államok közvetítésével újabb tárgyalási forduló kezdődött Abu-Dzabiban az orosz–ukrán háború lezárásáról.
Friss részletek a krakkói merényletről: ezt találták a támadó lakásában, kiderült, honnan volt fegyvere
Három családtagjával is végzett a támadó, a szakértők szerint akár már péntek éjjel megtörténhetett a vérengzés.
Hiába beszélt Franciaország az európai jelenlétről, Moszkva szerint az EU nem ülhet tárgyalóasztalhoz.
A szélsőjobboldali nézeteket valló elkövető a nyílt utcán hat emberrel, előtte pedig három családtagjával végzett.
Na, ezt sem láttuk jönni: jó hírt kaptak az angliai magyarok, ez vár rájuk, ha Nagy-Britannia visszalép az EU-ba
Az Unió ajtaja nyitva áll, ha Nagy-Britannia a jövőben ismét csatlakozni kívánna az EU-hoz, de a brit kormány "nem csemegézhet" az uniós tagsággal járó feltételek...
Donald Trump félidős bukása átrajzolja a részvénypiacokat: hova tedd a pénzed most, ha rommá akarod keresni magad?
A CashTag legújabb adásában azt elemeztük, mit jelent Donald Trump félidős "bukása" a piacokra és Magyarországra nézve.
Újabb részletek derültek ki a szombati krakkói lövöldözésről. A támadó otthonában három holttestet találtak.
Több ember életét vesztette egy fegyveres támadásban Krakkó főterének közelében.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.