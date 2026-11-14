Feloldotta a felszállási tilalmat az Egyesült Államok: tízezrek rekedtek a reptereken országszerte, késésekre készülni

Feloldotta az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) helyi idő szerint pénteken elrendelt országos felszállási tiltalmat, amelynek nyomán gyakorlatilag az összes járatot a földre parancsolták országszerte. Sean Duffy közlekedési miniszter elmondta, az induló járatokat szakaszosan engedik felszállni, így további késésekre figyelmeztetett.

A közlekedési miniszter elmondta, hogy több tízezer utas rekedt a repülőtereken, és hozzátette, hogy az ügyben Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter Donald Trump amerikai elnökkel is egyeztetett a Fehér Házban.

A Flightradar repüléskövetési oldal adatai szerint a tilalom következtében több mint 6600 járatot töröltek, 8600 esetében pedig késésekre lehet számítani. Légiközlekedési elemzők szerint a mintegy négy órán át tartó tilalom - amelyet műszaki meghibásodással és a hálózatok túlterheltségével indokoltak - még napokig érezteti a hatását a légi közlekedésben.

Duffy figyelmeztetett arra is, hogy bár a közvetlen problémát sikerült elhárítani, és a légi közlekedés ismét teljesen biztonságos, ám az elöregedő légiforgalmi irányítási rendszer átfogó felújítására van szükség. A mostani volt az első alkalom 2023 januárja óta, amikor valamennyi repülőgép a földön rekedt. Akkor az FAA számítógépes rendszere hibásodott meg.

Korábban a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után hoztak ilyen intézkedést.

Miért rendelt el felszállási tilalmat az Egyesült Államok?

Az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) a regionális légiirányítási központban keletkezett kommunikációs problémák miatt helyi idő szerint péntek délután országszerte leállította a forgalmat a repülőtereken, az intézkedés több ezer járatot érintett. Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter elmondása szerint egyetlen jel sem enged arra következtetni, hogy az Egyesült Államok elleni fenyegetés állna az FAA intézkedése mögött.

Ez nem egy újabb szeptember 11.

– jelentette ki a Fehér Házban Mullin újságírók előtt, ugyanakkor nem zárt ki minden lehetőséget, például kibertámadást. Sean Duffy közlekedési miniszter közölte, hogy a kommunikációs probléma a repülőterek közötti regionális légiirányítási központokat érinti országszerte. Hozzátette: a technikusok vizsgálják a meghibásodást.

A bejelentés értelmében a levegőben lévő gépek leszállhattak, de a repülőtéren tartózkodók nem szállhatnak fel. A forgalomban bekövetkezett fennakadás a legújabb jele az amerikai légiirányítási rendszerre nehezedő nyomásnak, amelyet berendezések hiánya, kommunikációs problémák és a légiirányítók létszámhiánya egyaránt sújt, miközben a FAA megpróbálja lecserélni az elavult infrastruktúrát.

A kongresszus a felújításra tavaly 12,5 milliárd dollárt hagyott jóvá, a FAA és a Fehér Ház pénteken további 30,1 milliárdot kért. Ez az első alkalom 2023 januárja óta, amikor valamennyi repülőgép a földön rekedt. Akkor az FAA számítógépes rendszere hibásodott meg.