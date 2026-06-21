Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: jövőhéten jöhet a sokk, a teljes bénulás

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Egybehangzó vasárnapi brit sajtóértesülések szerint a jövő héten várhatóan bejelenti távozási szándékát Keir Starmer miniszterelnök.
A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. Ezek a felhívások különösen felerősödtek azóta, hogy a legesélyesebbnek tartott utódjelölt, Andy Burnham, Manchester munkáspárti polgármestere fölényes, 55 százalékos - vagyis a párt 20 százalék körüli országos támogatottságát messze meghaladó - többséggel megnyerte a csütörtöki időközi parlamenti választást az északnyugat-angliai nagyváros egyik elővárosi választókörzetében.
Ennek a választókerületnek az eddigi munkáspárti képviselője, Josh Simons kifejezetten azért adta vissza alsóházi mandátumát, hogy Burnham indulhasson a körzetben kiírt időközi választáson, és képviselőként elindíthassa a kormányfő elmozdítását célzó vezetőváltási folyamatot. Miniszteri tisztséget a brit kormányban a törvényerejű szokásjog szerint csak parlamenti képviselők tölthetnek be. Ez vonatkozik a miniszterelnöki posztra is.
A Sky News brit kereskedelmi hírtelevízió kormányforrásokat idéző vasárnapi beszámolója szerint Yvette Cooper külügyminiszter a hétvégén személyesen szólította fel Starmert arra, hogy távozzon a két éve kormányzó Munkáspárt vezetői tisztségéről és így a miniszterelnöki posztról is. Peter Kyle üzleti és kereskedelmi miniszter a Sky News, illetve a BBC közszolgálati televízió vasárnapi hírmagazinjában egyaránt azt mondta, hogy az utóbbi napokban "őszintén és lényegre törően" beszélt Starmerrel. Kyle úgy fogalmazott, hogy a kormányfő - aki jelenleg családjával Chequersben, a brit miniszterelnökök hivatalos vidéki rezidenciáján tartózkodik - "mérlegeli a politikai realitásokat".
A The Observer című baloldali vasárnapi brit lapnak nyilatkozó munkáspárti források szerint Keir Starmer a kabinet vezető tagjaival az utóbbi napokban folytatott beszélgetések után belátta, hogy helyzete a Munkáspárt és a kormány élén tarthatatlanná vált.
A lap által idézett magas beosztású munkáspárti illetékesek várakozása szerint a miniszterelnök a jövő héten, akár már hétfőn "egyértelmű bejelentést" tehet szándékairól. Keir Starmer pozíciója a Munkáspárt és a kormány élén azután rendült meg véglegesen, hogy a 2024-es parlamenti választások óta kormányzó Labour a májusi angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett.
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Starmer helyzetét előtte is súlyos belpolitikai botrányok gyengítették, mindenekelőtt az, hogy tavaly vissza kellett hívni Nagy-Britannia washingtoni nagykövetét, Peter Mandelsont, mert kiderült róla, hogy a korábbi évtizedekben igen szoros kapcsolatokat ápolt a kiskorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel.
Kiderült az is, hogy Starmer számos figyelmeztetés ellenére nevezte ki Mandelsont a brit diplomácia legnagyobb presztízsű külszolgálati tisztségére, és a Munkáspárton belül sokan már ennek a botránynak a kirobbanása után követelték a miniszterelnök távozását a párt és a kormány éléről. Starmer a választók körében is rendkívül népszerűtlenné vált: a legfrissebb közvélemény-kutatási eredmények átlaga alapján a kormányfő támogatottságának és elutasítottságának nettó egyenlege - vagyis az elégedettek és az elégedetlenek arányának százalékpontos különbsége - jelenleg mínusz 44.
Andy Burnham pártvezetővé és miniszterelnökké választását ugyanakkor a Munkáspárt alsóházi frakciójának 201 tagja - a pártcsoport tagságának fele - támogatja, vagyis a leköszönő manchesteri polgármestert támogató frakciótagok száma messze meghaladja a vezetőváltási folyamat elindításához minimálisan előírt 81-et. A világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, a londoni székhelyű Eurasia Group jelenleg 80 százalékos esélyt lát arra, hogy Keir Starmer legkésőbb a Munkáspárt szeptember végi éves kongresszusáig távozik a pártvezetői és a miniszterelnöki tisztségből.
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