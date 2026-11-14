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Világ

Újabb drog-razzia vezetett eredményre: elfogták a Szerbiában, Magyarországon, Horvátországban és Szlovákiában tevékenykedő bűnszervezet tagjait

MTI
2026. november 14. 09:47 2 perc

Hat embert tartóztattak le Szerbiában és Szlovéniában egy nemzetközi kábítószer-csempész hálózat felszámolására irányuló összehangolt rendőrségi akcióban, további két gyanúsítottat keresnek - közölte a szerb belügyminisztérium.

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A szerb és a szlovén hatóságok három-három embert fogtak el. A gyanúsítottakat bűnszervezetben való részvétellel, valamint kábítószer illegális előállításával és kereskedelmével gyanúsítják.

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A közlemény szerint a bűnszervezet tagjai Szerbiában, Magyarországon, Horvátországban és Szlovákiában nemzetközi fuvarozással foglalkozó vállalatokat alapítottak, amelyek nevére teherautókat jegyeztettek be. A járművek vezetőfülkéiben külön erre a célra kialakított rejtekhelyeken szállították a kábítószert, miközben a raktérben legális árut fuvaroztak.

A szerb belügyminisztérium emlékeztetett arra, hogy 2025 második felében Franciaországban két szerb állampolgárságú teherautó-sofőrt tartóztattak le, akik a gyanú szerint Spanyolországból szállítottak kábítószert a bűnszervezet megbízásából.

A francia hatóságok két akcióban összesen 471 kilogramm hasist és 15 kilogramm marihuánát foglaltak le. Idén májusban Szlovéniában egy szerb és egy szlovén állampolgárt fogtak el 60 kilogramm kokain és 46 ezer euró átadásakor. A hatóságok szerint ez az ügy is ugyanahhoz a bűnszervezethez kapcsolódik.

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A nyomozásban a szerb és a szlovén hatóságokon kívül Magyarország, Franciaország, Horvátország és Ausztria rendőrsége is részt vett. Az információcserét az Europol és az Eurojust is segítette.

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Címlapkép: Getty Images
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