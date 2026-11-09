Ide menekülnek a magyarok tömegével a téli hideg elől: érdemes hamar lépni, nagyon hamar megdrágulhat a repjegy

Az európai ősz beköszöntével az utazási piacon beindul az érdeklődés a „télből a nyárba” programok iránt, a novembertől februárig tartó időszakban ugrásszerűen megnő a kereslet a meleg éghajlatú, egzotikus úti célok és a tartalmas kulturális körutazások iránt.

A turisztikai trendek azt mutatják, hogy a téli tengerparti pihenés sokak számára vonzóbb alternatívává vált a hagyományos nyári nyaralásnál. A Vár a világ utazási iroda szakértőjének tapasztalatai szerint a Kárpát-medencében nyáron tapasztalható, sokszor elviselhetetlen „hőkupola” és extrém UV-sugárzás helyett az utasok egyre inkább a téli hónapok szürkeségéből menekülnek a sokkal inkább elviselhető melegbe. A szezon legkeresettebb desztinációi Egyiptom, Marokkó, Dél-Amerika és az örök sláger Thaiföld.

„A Vörös-tenger ilyenkor a búvárok paradicsoma. Az Egyiptomban állandó, 30-35 fokos csúcshőmérséklet lehetővé teszi a nílusi hajózást, a tengeri búvárkodást, de a városnézések is ilyenkor nyújtják a legkomfortosabb élményt” – idézte fel Nagy Szilvia. A szakértő kiemelte Marokkót is, ahol az Atlanti-óceán partvidékén 30 fok körüli hőmérséklet fogadja a látogatókat.

Bár a víz hőmérséklete az európai igényeknek kicsit hűvös lehet, mégis a vízi sportok szerelmesei – különösen a búvárok és a szörfösök – számára ez az egyik legideálisabb időszak a sportolásra.

Az örök tavasz szigetei

Azok számára, akik a perzselő hőség helyett a kellemesebb tavaszias meleget preferálják, az Atlanti-óceán ékkövei, Tenerife és Madeira nyújtanak menedéket. Ezek a helyszínek a „télből a tavaszba” átmenet tökéletes színterei.

„Az egységesen 20-25 fokos klíma ideális azoknak, akik a hideg elől menekülnek, de aktív kikapcsolódásra vágynak. A mérsékelt időjárás kiválóan alkalmas városnézésre és természetjárásra, kirándulásra, különösen Madeira esetében.” - meséli Nagy Szilvia.

Hozzátette, hogy a virágba borult utcák és a pálmafák alatt felgyúló karácsonyi fények különleges új dimenziót adhatnak az ünnepi készülődésnek is.

Kulturális elmélyülés a déli féltekén

Egyre több utazó keresi a távoli, egzotikus tájakat is, ahol a magyar tél idején köszönt be az igazi csúcsszezon. Mivel a déli féltekén ilyenkor tart a nyári és tavaszi időszak, ez a legoptimálisabb időpont a magashegyi túrázásra és a romvárosok felfedezésére. Ezek nem klasszikus strandolós utak, hanem kényelmes, 20-25 fokos klímában zajló kulturális körutazások.

„Ezek az utak azért egyedülállóak, mert a kulturális felfedezéseket és világörökségi helyszíneket közvetlenül össze lehet kötni egy tengerparti pihenéssel. Az utasok ilyenkor jellemzően hosszabb, minimum 8, de inkább 12-14 napos utakat foglalnak, hiszen a távoli úticélok, és a magasabb árú repülőjegyek miatt ár-érték arányban jobban megéri a hosszabb tartózkodás” – magyarázta a szakértő.

Nagy Szilvia a november-februári időszak nagy kedvencei közé sorolta még Balit, Thaiföldet és Mauritius is: „A piaci kínálatban olyan különleges célpontok is elérhetők közvetlen formában, mint Kenya vagy Zanzibár is” – tette hozzá.

Az utazási szakértő szerint, aki a késő őszi vagy téli hónapokban szeretné élvezni a napsütést, annak a korlátozott charter-kapacitások miatt érdemes már most foglalnia. A szezon kezdetével a szabad helyek száma rohamosan csökken, ami a későn ébredők számára jelentős árnövekedést vagy a választási lehetőségek szűkülését eredményezheti.