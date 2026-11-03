2026. november 3. kedd Győző
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Wall Street New York-i tőzsde tőzsde
Megtakarítás

Komoly fordulat jöhet az amerikai tőzsdéken a választás után: már készülnek a nagyágyúk, erre mozoghat a pénz

Pénzcentrum
2026. november 3. 12:41 3 perc

A tőzsdei befektetők feszülten latolgatják az amerikai félidős választások várható piaci hatásait. A fő kérdés az, hogy egy esetleges demokrata győzelem és a kongresszusi erőviszonyok átrendeződése milyen kilengéseket okozhat az eszközárakban, különös tekintettel a piacokat eddig húzó mesterségesintelligencia-szektorra.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A szavazásra egy egyébként is sérülékeny piaci környezetben kerül sor, mivel az MI-részvények közelmúltbeli gyengélkedése már eleve nyugtalanságot keltett a befektetők körében. A választás kimenetele számos kulcsfontosságú területre hatással lehet, így befolyásolhatja az adatközpontok kiépítését, az Egyesült Államok költségvetési kilátásait és a védelmi kiadásokat, emellett meghatározhatja az egészségügy, a bankszektor és a kriptovaluták jövőbeli szabályozását is - írja a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Donald Trump második elnöki ciklusának első két évében a republikánusok mindkét kongresszusi kamarában többséggel rendelkeztek. A közvélemény-kutatások szerint azonban a demokraták jó eséllyel visszahódítják a képviselőházat, míg a szenátus sorsa teljesen nyitott.

A UBS Global Wealth Management stratégái 50 százalékos esélyt adnak arra, hogy a demokraták mindkét házat megszerzik, 40 százalékot arra, hogy megosztott lesz a törvényhozás – demokrata képviselőházzal és republikánus szenátussal –, és csupán 10 százalékra teszik a teljes republikánus kontroll fennmaradásának valószínűségét.

Scott Chronert, a Citigroup amerikai részvénypiaci stratégája szerint a részvénypiacok pozitívan reagálnának, ha a republikánusok megtartanák a szenátust, egy vártnál nagyobb arányú demokrata előretörést azonban negatívan fogadnának a befektetők. Mark Haefele, a UBS Global Wealth Management befektetési igazgatója úgy látja, hogy a kongresszusi többség elvesztése a kormányzat szigorúbb ellenőrzését és jóval nehezebb költségvetési tárgyalásokat vonna maga után.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Egy demokrata vezetésű törvényhozás emellett alaposabb vizsgálatoknak vetheti alá a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatokat, részben az adatközpontok építésével szembeni növekvő társadalmi ellenállás miatt. Ez komoly kockázatot jelent a tőzsdékre nézve, amelyeket az utóbbi időben éppen ezek a beruházások fűtöttek. Bár az elemzők nem számítanak olyan törvényekre, amelyek teljesen ellehetetlenítenék az adatközpontok fejlesztését, a demokraták teljes győzelme esetén biztosra veszik a technológiai szektort érintő kongresszusi vizsgálatok megindulását.

A fokozódó részvénypiaci volatilitás ellenére az opciós piacok szereplői nem áraznak drámai elmozdulásokat közvetlenül a választások utánra. Az ORATS adatai szerint az S&P 500 indexre kötött opciók alapján mindössze 0,8 százalékos – bármely irányú – elmozdulásra számítanak a kereskedők, ami csak enyhén haladja meg az elmúlt hónapban mért 0,6 százalékos napi átlagot. A történelmi adatok ráadásul optimizmusra adnak okot, hiszen az Edward Jones kimutatása szerint 1970 óta minden félidős választást követő hat hónapban emelkedni tudott az S&P 500 index. Joe Tigay, az Equity Armor Investments portfóliómenedzsere ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy míg a választási kockázatokra kötött fedezeti ügyletek lejárnak, a geopolitikai kockázatoknak nincs lejárati idejük.
Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #választások #tőzsde #donald trump #kriptovaluta #részvénypiac #mesterséges intelligencia #befektetők #amerikai egyesült államok #amerikai tőzsde #amerikai választások
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:04
14:45
14:31
14:16
14:06
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 3. 13:36 Hatalmas pofont kapott a zloty, miközben nagy dobásra készül a magyar piacon a német sztáralapkezelő
november 3. 10:46 Újabb katonai csapás rázta meg a tőzsdéket: kilőtt az olaj ára, esik az OTP
november 2. 17:34 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: váratlan hír rázta meg a piacokat, szakad az olaj, kilőtt a Telekom
november 2. 13:35 Kilőtt a forint: lélektani szint alá került az euró, a dollár is megroggyant
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 2. 16:47
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Bankmonitor  |  2026. november 2. 12:35
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyh...
Holdblog  |  2026. november 2. 12:00
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézség...
ChikansPlanet  |  2026. október 30. 10:34
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúd...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 3.
Kossuth Lajos kalapját is ő készítette el újra: elárulta az egyik utolsó kalapkészítő mester, mennyit keresnek ma és kik rendelnek még kézzel varrt kalapot
2026. november 2.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
2026. november 3.
Eldőlt, munkaszüneti nap lesz december 24.: ennyi pluszpénz jár annak, aki szenteste is dolgozik
2026. november 3.
Új áramtarifát vezetnek be 2027-től: már igényelhető, meglepően olcsó lehet a klímás fűtés - de nem mindenkinek
2026. november 2.
Durva különbség a magyar munkaerőpiacon: ezért nagyon nem mindegy, hány évesen keresel állást
NAPTÁR
Tovább
2026. november 3. kedd
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2
2 hete
Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
3
3 napja
412 ezer forintos támogatásról döntött a Tisza-kormány: 2027-től jár azoknak a megtakarítóknak, akik maximálisan kihasználják
4
2 hete
Családi pótlék utalás 2026 november: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok
5
2 hete
Mindenkit érintő változás jön az adózásban januártól: közel kétmillió magyar járhat jól az új rendszerrel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átlagkár
Adott üzletágon belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett káresemények hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 13:04
Eldőlt, munkaszüneti nap lesz december 24.: ennyi pluszpénz jár annak, aki szenteste is dolgozik
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 11:14
December 24 munkaszüneti nap: eldőlt, mi lesz a december 12-i ledolgozós szombattal, sokan egy nap szabadságot is visszakapnak
Agrárszektor  |  2026. november 3. 14:33
Nincs elég gabona, itt már az ellátás a tét: súlyos válság jöhet