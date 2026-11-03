Komoly fordulat jöhet az amerikai tőzsdéken a választás után: már készülnek a nagyágyúk, erre mozoghat a pénz

A tőzsdei befektetők feszülten latolgatják az amerikai félidős választások várható piaci hatásait. A fő kérdés az, hogy egy esetleges demokrata győzelem és a kongresszusi erőviszonyok átrendeződése milyen kilengéseket okozhat az eszközárakban, különös tekintettel a piacokat eddig húzó mesterségesintelligencia-szektorra.

A szavazásra egy egyébként is sérülékeny piaci környezetben kerül sor, mivel az MI-részvények közelmúltbeli gyengélkedése már eleve nyugtalanságot keltett a befektetők körében. A választás kimenetele számos kulcsfontosságú területre hatással lehet, így befolyásolhatja az adatközpontok kiépítését, az Egyesült Államok költségvetési kilátásait és a védelmi kiadásokat, emellett meghatározhatja az egészségügy, a bankszektor és a kriptovaluták jövőbeli szabályozását is - írja a Reuters.

Donald Trump második elnöki ciklusának első két évében a republikánusok mindkét kongresszusi kamarában többséggel rendelkeztek. A közvélemény-kutatások szerint azonban a demokraták jó eséllyel visszahódítják a képviselőházat, míg a szenátus sorsa teljesen nyitott.

A UBS Global Wealth Management stratégái 50 százalékos esélyt adnak arra, hogy a demokraták mindkét házat megszerzik, 40 százalékot arra, hogy megosztott lesz a törvényhozás – demokrata képviselőházzal és republikánus szenátussal –, és csupán 10 százalékra teszik a teljes republikánus kontroll fennmaradásának valószínűségét.

Scott Chronert, a Citigroup amerikai részvénypiaci stratégája szerint a részvénypiacok pozitívan reagálnának, ha a republikánusok megtartanák a szenátust, egy vártnál nagyobb arányú demokrata előretörést azonban negatívan fogadnának a befektetők. Mark Haefele, a UBS Global Wealth Management befektetési igazgatója úgy látja, hogy a kongresszusi többség elvesztése a kormányzat szigorúbb ellenőrzését és jóval nehezebb költségvetési tárgyalásokat vonna maga után.

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Egy demokrata vezetésű törvényhozás emellett alaposabb vizsgálatoknak vetheti alá a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatokat, részben az adatközpontok építésével szembeni növekvő társadalmi ellenállás miatt. Ez komoly kockázatot jelent a tőzsdékre nézve, amelyeket az utóbbi időben éppen ezek a beruházások fűtöttek. Bár az elemzők nem számítanak olyan törvényekre, amelyek teljesen ellehetetlenítenék az adatközpontok fejlesztését, a demokraták teljes győzelme esetén biztosra veszik a technológiai szektort érintő kongresszusi vizsgálatok megindulását.

A fokozódó részvénypiaci volatilitás ellenére az opciós piacok szereplői nem áraznak drámai elmozdulásokat közvetlenül a választások utánra. Az ORATS adatai szerint az S&P 500 indexre kötött opciók alapján mindössze 0,8 százalékos – bármely irányú – elmozdulásra számítanak a kereskedők, ami csak enyhén haladja meg az elmúlt hónapban mért 0,6 százalékos napi átlagot. A történelmi adatok ráadásul optimizmusra adnak okot, hiszen az Edward Jones kimutatása szerint 1970 óta minden félidős választást követő hat hónapban emelkedni tudott az S&P 500 index. Joe Tigay, az Equity Armor Investments portfóliómenedzsere ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy míg a választási kockázatokra kötött fedezeti ügyletek lejárnak, a geopolitikai kockázatoknak nincs lejárati idejük.