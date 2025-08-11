Megvan a rákosrendezői vonatbaleset oka – megszólalt a MÁV-vezér

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója közösségi oldalán közölte, hogy a múlt heti rákosrendezői vonatkisiklást a vizsgálat előzetes eredményei szerint emberi mulasztás okozta. Hozzátette, a balesetnek nincs köze az azt megelőző hetekben zajló átfogó felújításhoz.

Hegyi Zsolt szerint a helyreállítási munkálatokhoz azért volt szükség újabb, rendkívüli vágányzárra, mert egy váltó olyan súlyosan megrongálódott, hogy a javításához külön alkatrészt kell legyártaniuk.

Ugyanakkor a MÁV-csoporton kívül álló hiba ellenére sem tartom elfogadhatónak, hogy egy hosszabb vágányzár után most újabb kellemetlenségek érjék az erre közlekedő utasainkat. Ezért úgy határoztam, hogy a külön legyártott alkatrész cseréjét későbbi időpontra halasztjuk, az érintett szakaszt pedig ideiglenesen ún. folyóvágánnyal pótoljuk, amely természetesen szintén megfelel a közlekedésbiztonság legszigorúbb feltételeinek.

- közölte.

Hozzátette továbbá, hogy a siklás során keletkezett további károk – így a csatlakozó vágányszakaszok és a felsővezeték – helyreállítását kollégái az elmúlt napokban elvégezték, így a pályaszakaszt ma éjféltől vissza tudják adni a forgalom számára.

Mint megjegyezte, a már gyártás alatt lévő új alkatrész cseréjét úgy szervezik meg, hogy ahhoz elegendő legyen egyetlen éjszakai beavatkozás is. A hiányzó váltó a Vasúttörténeti Park forgalmát érinti, az utasforgalomban nem okoz fennakadást.

Ahogy korábban jeleztük, a pályaszakasz évtizedek óta fennálló sebességkorlátozásainak megszüntetését célzó felújítási munkák részeként szeptember végéig éjszakánként váltó- és vágány-utószabályozási munkálatokat terveztünk végezni

- emelte ki Hegyi Zsolt, majd azt is leírta, hogy a kialakult helyzet miatt azt kérte kollégáitól, hogy a sebességkorlátozásokat mielőbb szüntessék meg, hogy az érintett szakasz a jövőben kiszámíthatóbban legyen használható. Közölte, hogy így a szakaszon a sebességkorlátozások már szeptember vége előtt felszámolásra kerülnek.