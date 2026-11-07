Új részleteket árult el a Wekerle Plusz Programról Kapitány István: rég vártak erre a társasházban élők

Társasházi lakásonként akár ötmillió forintos támogatást és kamatmentes hitelt vehetnek igénybe a társasházak átfogó energetikai korszerűsítésre a Wekerle Plusz Program keretében – ismertette a részleteket Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy Facebook-videóban.

A kezdeményezés célja, hogy az egyes lakásokon túl a teljes épületek is megújulhassanak, az egyéni beruházások ugyanis önmagukban sokszor nem hoznak valódi áttörést. "Hiába cserélik ki az ablakokat, ha közben a társasház falai rosszul szigeteltek, vagy például elavult a fűtési rendszer. Ezeket a problémákat csak közösen lehet megoldani" – hangsúlyozta a tárcavezető. A lakóközösségek együttes fellépését az is sürgeti, hogy a hazai téglaépítésű társasházak közel ötöde jelenleg a legrosszabb energiahatékonysági kategóriába tartozik.

A konstrukció keretében lakásonként igényelhető, legfeljebb ötmillió forintos keretösszegből – az épület kiinduló energetikai állapotától függően – akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is elérhető, míg a fennmaradó részt kamatmentes hitel formájában biztosítják. Az elvárt önerő mértéke lakásonként legfeljebb 200 ezer forint.

A forrásokat hőszigetelésre, a nyílászárók cseréjére, valamint a fűtési és a melegvíz-rendszer korszerűsítésére lehet fordítani. A támogatás feltétele a legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése, amelyet energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni.

A lakóközösségek a tervek szerint 2027 márciusától nyújthatják be pályázatukat a programra. A sikeres igénylés érdekében a miniszter a korai felkészülést javasolja a tulajdonosoknak, szerinte "érdemes már most beszélni a közös képviselővel, és energetikussal felmérni, milyen korszerűsítésre van szükség."

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Fotó: Juhász Gábor, MTI/MTVA