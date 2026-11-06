Valódi és jelentős áresésre leginkább a korábbi generációs készülékeknél, különösen a kifutó csúcsmodelleknél és a hajlítható telefonoknál lehet számítani.
Te is Gmail-t használsz? Jobb, ha csekkolod ezt a beállítást - lehet, hogy ki-be járkálnak idegenek a fiókodban
A Google egy gyors biztonsági ellenőrzés elvégzését javasolja minden Gmail-felhasználónak, amelynek segítségével mindössze két perc alatt kiszűrhetők a fiókhoz csatlakozó gyanús eszközök és a feleslegessé vált külső alkalmazások. A vállalat emellett egy kényelmi újítást is bevezetett, amely a Chrome böngészővel együttműködve automatizálja a webes űrlapok kitöltését a levelezésben található adatok alapján - közölte az Express.
A technológiai óriás legújabb felhívásában arra ösztönzi a felhasználókat, hogy a Google Biztonsági ellenőrzés (Security Checkup) segítségével tekintsék át, pontosan kik és milyen eszközök férnek hozzá a postafiókjukhoz. A felületen azonnal megjelenik az összes olyan telefon, táblagép és számítógép listája, amelyen be vannak jelentkezve a Gmailbe. Ha valaki ismeretlen vagy már nem használt eszközt talál a felsorolásban, egyetlen gombnyomással, távolról is kijelentkeztetheti azt.
A folyamat részeként a harmadik féltől származó alkalmazások hozzáférését is érdemes felülvizsgálni. A régi, már nem használt külső programok jogosultságainak megvonásával megakadályozható, hogy ezek a szoftverek a továbbiakban kommunikáljanak a levelezőrendszerrel, és hozzáférjenek a személyes adatokhoz.
Harmadik lépésként a Google a helyreállítási adatok – például a másodlagos e-mail-cím vagy a telefonszám – megerősítését javasolja, ami nagy segítséget jelent, ha a jövőben valamilyen okból problémába ütközne a bejelentkezés. Ez a teljes biztonsági átvizsgálás alig vesz igénybe néhány percet, mégis hatékony védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférésekkel szemben.
A biztonsági ajánlásokkal párhuzamosan a vállalat szorosabbra fűzte a Gmail és a Chrome böngésző kapcsolatát, hogy megszüntesse az online űrlapok kitöltésével járó kellemetlenségeket. Az új funkció képes automatikusan kinyerni a szükséges adatokat a beérkezett levelek közül, és azokat közvetlenül beilleszteni a weboldalak megfelelő mezőibe, így nem kell a böngészőfülek között váltogatva keresgélni a visszaigazolásokat.
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A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például egy repülőút előtt az online utasfelvételnél (check-in) vagy az ülőhely módosításakor nem kell külön megkeresni a levelezésben a foglalási kódot vagy a jegy adatait. A légitársaság oldalán a megfelelő mezőre kattintva a rendszer automatikusan felkínálja a szükséges információkat.
A megoldás a légitársaságok mellett számos más utazási szolgáltató, köztük szállodák és vasúttársaságok weboldalain is működik, kiegészítve a név, a lakcím és a bankkártyaadatok már megszokott automatikus kitöltését. Az újítás elsőként az egyesült államokbeli felhasználók számára vált elérhetővé asztali számítógépeken, valamint Android és iOS rendszerű mobileszközökön.
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