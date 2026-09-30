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Világ

Elképesztően kétségbeesett lépésre szánta el magát Putyin: ez már a vég kezdete – tényleg az orosz medve vérzik ki először?

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 09:44

Oroszország történelmi csúcsra, az eredeti tervekhez képest 27 százalékkal emeli a jövő évi védelmi kiadásait, miközben idén már negyedik alkalommal növelte a hadsereg létszámát. A háborús gépezet finanszírozása egyre jobban megterheli az orosz gazdaságot, a folyamatos emberhiány miatt pedig a napokban már a legsúlyosabb, visszafordíthatatlan betegségekkel küzdőket is elkezdték besorozni a területvédelmi egységekbe.

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Egy kiszivárgott kormányzati dokumentum szerint a 2027-es orosz védelmi költségvetés eléri a 17,1 billió rubelt, ami az ukrajnai háború kezdete óta a legmagasabb összeg - közölte a Reuters.

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A fegyveres konfliktus elhúzódása és az intenzív fegyverkezés komoly gazdasági nehézségeket okoz, emiatt a 2026-ra várt költségvetési hiányt a GDP 1,6 százalékáról a duplájára, 3,2 százalékra kellett módosítani, miközben az idei olaj- és gázbevételek elmaradnak a korábbi várakozásoktól. A növekvő deficit kezelésére az orosz vezetés jövőre jelentős adóemeléseket tervez, fokozza a hitelfelvételt, és a Nemzeti Vagyonalap tartalékaihoz is kénytelen hozzányúlni. Mindeközben az államadósság 2027-re várhatóan átlépi a hatóságok által korábban biztonságosnak ítélt 20 százalékos lélektani határt.

A pénzügyi mozgósítás mellett a katonai humánerőforrás pótlása is állandó kihívást jelent. Vlagyimir Putyin elnök a napokban aláírt rendeletével újabb 15 500 fővel, 1,55 millióra emelte az aktív szolgálatot teljesítő katonák számát. Bár az orosz vezetés hivatalosan dezinformációnak minősíti az újabb tömeges mozgósításról szóló híreket, ukrán források és független megfigyelők szerint a szeptember közepén lezajlott orosz parlamenti választásokat követően a toborzás új lendületet kapott.

A kormányzat egyre nagyobb nyomást gyakorol a regionális hatóságokra, hogy – akár anyagi ösztönzőkkel, akár zsarolással és fenyegetéssel – állítsák ki az elvárt számú szerződéses katonát. Szakértők szerint egy hivatalos, nyílt mozgósítás komoly logisztikai akadályokba ütközne, és drasztikusan rontaná az elnök hazai támogatottságát.

Az orosz hadsereg drámai emberhiányát és hatalmas veszteségeit jól mutatja, hogy szeptember közepe óta megkezdték a "D" kategóriába sorolt, azaz egészségügyileg katonai szolgálatra eddig teljesen alkalmatlannak minősített önkéntesek toborzását is - számolt be róla a tass.ru.

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Egy kormánypárti kezdeményezés nyomán a súlyos látás- vagy hallássérült, mozgáskorlátozott, illetve komoly mentális betegségekkel – például skizofréniával – küzdő embereket mostantól gyorsított tempóban a hátországi, területvédelmi drónelhárító alakulatokba osztják be.

Mindezek a lépések és az egyre súlyosbodó gazdasági terhek egyértelművé teszik, hogy a Kreml egyelőre kizárja a béketárgyalások lehetőségét, és a háborús erőfeszítések végletekig történő fokozása mellett döntött.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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