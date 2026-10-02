Bár a nemzetközi olajpiacokon jelentős az ingadozás, a hazai kutakon hetek óta változatlanok az üzemanyagárak.
Kegyetlen idők várnak az autósokra: Trump lépése miatt megállíthatatlan lehet a drágulás
Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte a dízelüzemanyag Egyesült Államokból történő exportjának megtiltását, egyúttal felszólíthatja az európai országokat stratégiai dízelkészleteik felszabadítására. A lépés az iráni háború nyomán elszabaduló üzemanyagárak közepette az Egyesült Királyságot és Európát egyaránt rendkívül érzékenyen érintené - írta meg a BBC.
Az Egyesült Államok napi 1,2–1,5 millió hordó dízelt exportál világszerte, amivel a globális ellátás egyik meghatározó szereplője. Az Egyesült Királyság a dízelfogyasztásának több mint felét importból fedezi, a behozatal 31 százaléka pedig éppen az USA-ból származik. Bár az exporttilalom a tengerentúlon mérsékelhetné az árakat, nemzetközi szinten az árak további megugrását váltaná ki David Fyfe, az Argus Media vezető közgazdásza szerint.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a közösségi médiában azt sürgette, hogy az európai országok "haladéktalanul tegyenek elérhetővé további készleteket", hangsúlyozva, hogy az amerikai gazdálkodóknak, fuvarozóknak és vállalkozásoknak nem szabad viselniük az áremelkedés terheit. Trump a novemberi félidős választások előtt a republikánus jelöltek mellett kampányolva igyekszik az üzemanyagárak leszorítását politikai előnyére fordítani.
A brit töltőállomásokon a dízel ára ezen a héten történelmi csúcsra emelkedett. A RAC autósszervezet adatai szerint a literenkénti átlagár 199,79 pennyre ugrott a korábbi 142,38 pennyről. Martin McCluskey brit energiaügyi miniszter csütörtökön európai kollégáival egyeztetett a lehetséges amerikai exporttilalomra adandó összehangolt válaszlépésekről. A brit kormány hangsúlyozta, hogy ellátási akadozásoktól nem kell tartani, ugyanakkor további áremelkedésre számítani lehet.
A globális dízelpiacon több tényező is nyomás alatt tartja az ellátást. A februárban kirobbant iráni háború miatt lezárt Hormuzi-szoros – amelyen a világ kőolaj- és földgázszállítmányainak mintegy ötöde halad át – drasztikusan megemelte a finomított termékek árát. Oroszország exporttilalma szintén szűkíti a kínálatot, míg a kínai finomítók az októberi üzemanyag-kivitel egy részét állítólag felfüggesztették, hogy a hazai piac ellátását helyezzék előtérbe.
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A dízel finomítása jóval összetettebb folyamat, mint a benziné, ráadásul a szállítmányozás és a mezőgazdaság alapvető üzemanyagáról van szó, így a kereslet érdemben nehezen szorítható vissza. Az Egyesült Királyság négy finomítója elegendő benzint állít elő a hazai igények kielégítésére, dízelből viszont nem tud önellátóvá válni – miközben az országban júniusban még 15,1 millió dízelüzemű jármű volt forgalomban.
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