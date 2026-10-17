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Világ

Jöhet a szankciós áramszünet: ennek a fele sem tréfa - Donald Trump ezt megint jól elintézte?

MTI
2026. október 17. 15:29

Szankciós áramszünetnek" nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton azt, hogy Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette az orosz gazdaságot célzó átfogó szankciós csomagot. Ugyanakkor úgy véli, hogy a Graham-törvénnyel továbbra is nyomást gyakorolhatnak Oroszországra.

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Zelenszkij az X-en tett bejegyzésében kiemelte, hogy az oroszok előző nap az egyik legerőteljesebb támadást hajtották végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Ukrajna különböző régióiban több mint 15 fontos villamosenergia-termelő és -átviteli létesítményt támadtak meg.

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Az államfő hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Egyesült Államokban is mindenki lássa, mi történik valójában.
Címlapkép: Getty Images
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