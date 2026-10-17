Hat helyett kilenc hónapos sorkatonai szolgálatot, kötelező tartalékos gyakorlatokat és havi 1000 eurós illetményt tervez az osztrák kormány.
Jöhet a szankciós áramszünet: ennek a fele sem tréfa - Donald Trump ezt megint jól elintézte?
Szankciós áramszünetnek" nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton azt, hogy Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette az orosz gazdaságot célzó átfogó szankciós csomagot. Ugyanakkor úgy véli, hogy a Graham-törvénnyel továbbra is nyomást gyakorolhatnak Oroszországra.
Zelenszkij az X-en tett bejegyzésében kiemelte, hogy az oroszok előző nap az egyik legerőteljesebb támadást hajtották végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Ukrajna különböző régióiban több mint 15 fontos villamosenergia-termelő és -átviteli létesítményt támadtak meg.
Az államfő hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Egyesült Államokban is mindenki lássa, mi történik valójában.
Donald Trump amerikai elnök újabb, az orosz fosszilis energiahordozók értékesítését érintő szankciókat függesztett fel.
A Pénzcentrum sorozatában a különböző európai országok lakhatási helyzetét vizsgáljuk meg.
Váratlan vendég érkezhet Budapestre október 23-án: Zelenszkij mellett más európai vezetők is feltűnhetnek
Az ukrán elnök meghívást kapott az október 23-i megemlékezésre, amelyen Emmanuel Macron és António Costa is részt vehet.
Kifogyott az ukránok csodafegyvere: kiszivárgott a pusztító forgatókönyv, ami sötétségbe boríthatja a nagyvárosokat
Kiszivárgott orosz tervek szerint Moszkva egyetlen hónap leforgása alatt teljesen megbénítaná Ukrajna energiarendszerét.
Az amerikai elnök szerint Zelenszkij nem akar valódi megállapodást, az orosz olajfinomítók támadását pedig gyalázatosnak nevezte.
Több tízezer diák vonult utcára szerdán Albánia fővárosában, Tiranában, hogy az oktatás növekvő költségei és a korrupció ellen tiltakozzon.
Nem várt fordulat jön az energiaárakban: most közölték a brüsszeli csúcs részleteit, a magyarokat is érinti
Az Európai Tanács a Bizottságot is lépésre szólította fel, miközben az ipar versenyképessége és az energiabiztonság is napirendre került.
A világ hét legfejlettebb ipari országa (G7) 260 millió euróval (95 milliárd forint) járul hozzá a csernobili atomerőmű 2025 elején megrongálódott szarkofágjának helyreállítására irányuló erőfeszítésekhez
Elképesztő csapásmérő erő épült ki a határnál: hat hét alatt húztak fel egy gigantikus orosz drónbázist
Oroszország mindössze hat hét alatt épített ki egy újabb nagyméretű támadódrón-indítóbázist
Oroszország újraindította a dízelexportot a balti-tengeri Primorszk kikötőjéből, miután megállapodást kötött az Egyesült Államokkal
Kallas szerint Oroszország a tavalyi Anchorage-i csúcstalálkozó óta arra törekszik, hogy az Egyesült Államokon keresztül kényszerítse térdre Ukrajnát.
Az európai tárgyalófelek elutasították az Egyesült Államok azon javaslatát, amely a befagyasztott orosz állami vagyon egy részének feloldását szorgalmazta
Andy Burnham brit miniszterelnök nemrégiben döntött az állami nyugdíjak úgynevezett háromszoros garanciájának eltörléséről
Döbbenetes vallomás az ukrán hadifogságba került orosz katonáktól: ilyen bánásmódról álmodni sem mertek
Az ukrán 3. hadtest Vivaldi hadműveletének három szakaszában mintegy 250 orosz katonát és tisztet ejtettek foglyul Doneck megye északi részén.
Sikeres műtéten esett át XIV. Leó pápa, miután a tüdőrák egy formáját diagnosztizálták nála.
Donald Trump szerint hamarosan megkezdődhet Grönland hatalmas olajkészleteinek tömeges kitermelése, a grönlandi kormányzat azonban cáfolta a híreket.
Engedhet Brüsszel az energiaipar nyomásának: évekkel elhalasztanák a gázimportra vonatkozó szigorítást
Az Európai Bizottság több mint két évvel elhalasztaná a fosszilisenergia-importra vonatkozó metánkibocsátási követelmények bevezetését.
Komoly csapás érte az ukrán hadsereget: kulcsfontosságú rendszert korlátoztak, akció közben bénultak meg a drónok
Az ukrán hadsereg szerda reggeli beszámolója szerint a SpaceX korlátozta a Starlink műholdas kommunikációs rendszer katonai használatát.
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300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
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Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.