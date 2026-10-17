Jöhet a szankciós áramszünet: ennek a fele sem tréfa - Donald Trump ezt megint jól elintézte?

Szankciós áramszünetnek" nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton azt, hogy Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette az orosz gazdaságot célzó átfogó szankciós csomagot. Ugyanakkor úgy véli, hogy a Graham-törvénnyel továbbra is nyomást gyakorolhatnak Oroszországra.

Zelenszkij az X-en tett bejegyzésében kiemelte, hogy az oroszok előző nap az egyik legerőteljesebb támadást hajtották végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Ukrajna különböző régióiban több mint 15 fontos villamosenergia-termelő és -átviteli létesítményt támadtak meg.

Az államfő hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Egyesült Államokban is mindenki lássa, mi történik valójában.