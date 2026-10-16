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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Váratlan vendég érkezhet Budapestre október 23-án: Zelenszkij mellett más európai vezetők is feltűnhetnek

Pénzcentrum
2026. október 16. 14:04

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan október 23-án Budapestre látogat az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Részvételét Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki kabinet helyettes vezetője erősítette meg a Euronewsnak. Az ünnepségen más jelentős európai politikusok, köztük Emmanuel Macron francia elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke is megjelenhetnek.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan jövő héten Budapestre utazik, miután meghívást kapott az 1956-os forradalom 70. évfordulóján rendezett megemlékezésre. A látogatás lehetőségét Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki kabinet helyettes vezetője erősítette meg a Euronewsnak. Zsovkva bizakodóan nyilatkozott, és hangsúlyozta, hogy Kijev hálás Magyarország támogatásáért, amely hozzájárult az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások előrehaladásához.

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A meghívás Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter péntek reggeli, Brüsszelben tartott első hivatalos megbeszélése előtt érkezett. A kétoldalú találkozó helyszínéről és időpontjáról hónapok óta egyeztettek.

A találkozóról Magyar Péter is beszámolt, mint írta az ukrán elnökkel megállapodott abban, hogy miniszteri szinten folytatják a két ország közötti egyeztetéseket, és kiemelt figyelmet fordítanak a kisebbségek helyzetének további javítására. Továbbá elmondta Zelenszkijnek, hogy hogy Magyarország kész minden lehetséges diplomáciai eszközzel segítséget nyújtani egy mielőbbi tűzszünet és egy tartós béke megteremtésében.

A kapcsolatok javulásában fontos szerepet játszott, hogy Ukrajna elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogait garantáló jogszabályt, amelynek hiánya korábban komoly feszültséget okozott a két ország között.

A jogszabály elfogadását követően Magyarország visszavonta az ukrán uniós csatlakozással szembeni kifogásait, így a hat tárgyalási klaszterből négyben már megindulhattak az egyeztetések. Zelenszkij budapesti látogatása így a két ország közötti kapcsolatok alakulása szempontjából is jelentős esemény lehet.

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Az ukrán elnök mellett más európai vezetők is részt vehetnek az október 23-i megemlékezésen. Magyar Péter korábbi tájékoztatása szerint Emmanuel Macron francia elnök már jelezte részvételét, António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig nagy valószínűséggel szintén jelen lesz az ünnepségen. Zelenszkij legutóbb 2024. november 7-én járt Budapesten.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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