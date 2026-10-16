2026-ban október 23-a péntekre esik, így önmagában egy háromnapos hosszú hétvégével lehet számolni.
Váratlan vendég érkezhet Budapestre október 23-án: Zelenszkij mellett más európai vezetők is feltűnhetnek
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan október 23-án Budapestre látogat az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Részvételét Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki kabinet helyettes vezetője erősítette meg a Euronewsnak. Az ünnepségen más jelentős európai politikusok, köztük Emmanuel Macron francia elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke is megjelenhetnek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan jövő héten Budapestre utazik, miután meghívást kapott az 1956-os forradalom 70. évfordulóján rendezett megemlékezésre. A látogatás lehetőségét Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki kabinet helyettes vezetője erősítette meg a Euronewsnak. Zsovkva bizakodóan nyilatkozott, és hangsúlyozta, hogy Kijev hálás Magyarország támogatásáért, amely hozzájárult az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások előrehaladásához.
A meghívás Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter péntek reggeli, Brüsszelben tartott első hivatalos megbeszélése előtt érkezett. A kétoldalú találkozó helyszínéről és időpontjáról hónapok óta egyeztettek.
A találkozóról Magyar Péter is beszámolt, mint írta az ukrán elnökkel megállapodott abban, hogy miniszteri szinten folytatják a két ország közötti egyeztetéseket, és kiemelt figyelmet fordítanak a kisebbségek helyzetének további javítására. Továbbá elmondta Zelenszkijnek, hogy hogy Magyarország kész minden lehetséges diplomáciai eszközzel segítséget nyújtani egy mielőbbi tűzszünet és egy tartós béke megteremtésében.
A kapcsolatok javulásában fontos szerepet játszott, hogy Ukrajna elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogait garantáló jogszabályt, amelynek hiánya korábban komoly feszültséget okozott a két ország között.
A jogszabály elfogadását követően Magyarország visszavonta az ukrán uniós csatlakozással szembeni kifogásait, így a hat tárgyalási klaszterből négyben már megindulhattak az egyeztetések. Zelenszkij budapesti látogatása így a két ország közötti kapcsolatok alakulása szempontjából is jelentős esemény lehet.
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Az ukrán elnök mellett más európai vezetők is részt vehetnek az október 23-i megemlékezésen. Magyar Péter korábbi tájékoztatása szerint Emmanuel Macron francia elnök már jelezte részvételét, António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig nagy valószínűséggel szintén jelen lesz az ünnepségen. Zelenszkij legutóbb 2024. november 7-én járt Budapesten.
Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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