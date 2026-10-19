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Ez a tökéletes, édes sütőtök titka: így lesz finom és puha - Ezt rontják el a legtöbben
A hideg őszi esték egyik kedvenc csemegéje az édesre és puhára sült sütőtök. Nemcsak melengető és finom, hanem rendkívül egészséges is: kiváló vitaminforrás, amely télen is tápláló étel lehet. A sütőtök sütése nem bonyolult feladat, nehéz elrontani, csupán néhány alapvető szabályt kell betartani.
A sült sütőtök receptj tucatjai találhatók az interneten, melyekben egy dologra a legtöbb felhívja a figyelmet: a tök héját alaposan meg kell tisztítani. Mivel a héját később sem távolítjuk el, hanem azzal együtt sütjük meg a tököt, fontos, hogy semmilyen szennyeződés ne maradjon rajta. A tökéletes sült sütőtök elkészítése egyébként nagyon egyszerű.
Így készül a tökéletes, elronthatatlan sült sütőtök
Mint minden receptnél, itt is nagyon fontos a megfelelő alapanyag kiválasztása. Olyan tököt válasszunk, amelynek héja egészséges és fényes: a száradó, megöregedett tököt már a héjáról is fel lehet ismerni. Ha előre félbevágott vagy feldarabolt sütőtököt vásárolunk, alaposan nézzük meg a belsejének színét: élénk narancssárgának kell lennie, mert ez a frissesség jele.
Miután alaposan megtisztítottuk, hosszában felvágjuk a tököt, majd egy evőkanállal kikaparjuk a magházát. A sütőtököt egyenlő darabokra vágjuk, majd enyhén megsózzuk: így lesz igazán édes sütés után. Előmelegített, 190 fokos sütőben – elektromos sütő esetén légkeveréses üzemmódban – körülbelül 1 óra 10 percig sütjük. A legjobb sütőpapírt használni, így a mosogatással sem lesz sok dolgunk.
A sütési idő ugyanakkor attól is függ, milyen vastag szeletekre vágtuk a tököt. A nagyobb daraboknak több időre lehet szükségük, mire teljesen átsülnek. Éppen ezért érdemes időnként ellenőrizni a készülő csemegét, nehogy kemény maradjon, vagy éppen túlsüljön.
Ha megfelelő alapanyagot választunk, a sütőtök egy kevés sóval meghintve is tökéletesre sül. Számos fűszerrel tovább ízesíthetjük azonban, attól függően, hogy kinek mi felel meg leginkább. A sütőtökhöz sokféle fűszer illik: pácolhatjuk olívaolajjal, adhatunk hozzá oregánót, fokhagymát, sót és borsot, de a rozmaring és a kakukkfű is jól passzol hozzá. Ha szeretjük, korianderrel is ízesíthetjük, de a chili szintén remekül illik a tökhöz.
Az édesebb ízek kedvelői fahéjjal, kardamommal vagy gyömbérrel is fűszerezhetik a sütőtököt. Mézzel is süthetjük, arra azonban figyelni kell, hogy könnyen ráéghet a tepsire, ezért mindenképpen használjunk sütőpapírt vagy alufóliát. Ízlés szerint mézet csurgathatunk a tökdarabokra, amely sütés közben karamellizálódik.
A sült sütőtököt önmagában is fogyaszthatjuk, de különféle ételekhez is felhasználhatjuk: készülhet belőle krémleves, főzelék, rizottó, gnocchi, tészta, szendvicskrém, de akár sütemény vagy sütőtökös pite is. A sütőtökkrémleves receptje sem bonyolult: a sült tök mellett mindössze hagymára, vajra, tejszínre és fűszerekre van szükség.
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A sütőtök air fryerben is elkészíthető
Kisebb adagokban air fryerben is megsüthetjük a sütőtököt. Nem érdemes az egész tököt megpróbálni belezsúfolni a készülékbe, inkább tegyünk félre egy adagot másnapra is. Ha olyan forrólevegős sütőnk van, amely külön alsó tálcával rendelkezik, vizet is tölthetünk bele, hogy sütés közben gőz képződjön. Arra azonban ügyeljünk, hogy a víz ne érjen a tök aljához! Az air fryerben is érdemes sütőpapírral kibélelni az alját, mert a tök héja könnyen odasülhet.
A megtisztított tököt kisebb darabokra vágjuk, majd ízlés szerint fűszerezzük. Air fryerben, 190 fokon sütve akár 30 perc alatt is megpuhulhat a sütőtök. Érdemes azonban 10 percenként átforgatni a darabokat. A végeredmény puha és édes lesz, a tök pedig nem pirul meg és feketedik úgy, mint a hagyományos sütőben.
A sütőtök CH-tartalma és kalóriatartalma
Akiknek figyelniük kell a szénhidrát-, zsír- vagy kalóriabevitelükre, azoknak érdemes tudniuk, hogy a sütőtök szénhidráttartalma 100 grammonként átlagosan 9,7 gramm. Ez azonban fajtától és az elkészítés módjától függően változhat: akár 6,5–12 gramm között is alakulhat. A sütőtök kalóriatartalma szintén alacsony, körülbelül 45 kcal 100 grammonként. Emellett rostban gazdag, és a vitaminok, valamint az ásványi anyagok jó forrása.
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